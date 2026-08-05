Сметната палата решава дали да започне проверка по сигнала срещу Делян Пеевски

Сметната палата ще разгледа на днешното си заседание сигнала срещу председателя на ДПС Делян Пеевски, подаден в края на миналата седмица от служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В сигнала се посочва, че през последните години народният представител и лидер на ДПС е осъществил множество полети до различни чуждестранни дестинации, включително до Дубай, като част от тях са били с частни самолети въпреки наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“.

„Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи за пътуване, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност, както и други плащания с единична стойност над 500 евро“, заяви Демерджиев на 31 юли.

По думите му множество лица са заплащали значителни суми за полетите на Делян Пеевски.

„Искаме да се установи на какво основание са заплащани, дали представляват някакви форми на подаръци, които трябва да се декларират, дали представляват негови средства“, каза още вътрешният министър.

Към момента от ДПС отказват коментар по случая.

След като разгледа сигнала и приложените към него данни, Сметната палата трябва да прецени дали има основания да образува производство за проверка на евентуален конфликт на интереси.