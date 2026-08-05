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Сметната палата решава дали да започне проверка по сигнала срещу Делян Пеевски

Сметната палата решава дали да започне проверка по сигнала срещу Делян Пеевски

5 Август, 2026 08:52 978 22

  • сметна палата-
  • сигнал-
  • делян пеевски

По думите на министър Демерджиев множество лица са заплащали значителни суми за полетите на Делян Пеевски

Сметната палата решава дали да започне проверка по сигнала срещу Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сметната палата ще разгледа на днешното си заседание сигнала срещу председателя на ДПС Делян Пеевски, подаден в края на миналата седмица от служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В сигнала се посочва, че през последните години народният представител и лидер на ДПС е осъществил множество полети до различни чуждестранни дестинации, включително до Дубай, като част от тях са били с частни самолети въпреки наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“.

„Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи за пътуване, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност, както и други плащания с единична стойност над 500 евро“, заяви Демерджиев на 31 юли.

По думите му множество лица са заплащали значителни суми за полетите на Делян Пеевски.

„Искаме да се установи на какво основание са заплащани, дали представляват някакви форми на подаръци, които трябва да се декларират, дали представляват негови средства“, каза още вътрешният министър.

Към момента от ДПС отказват коментар по случая.

След като разгледа сигнала и приложените към него данни, Сметната палата трябва да прецени дали има основания да образува производство за проверка на евентуален конфликт на интереси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Несметна палата

    21 0 Отговор
    Май всички чиновници "работили" в сметната палата през последните 20 години, трябва да бъдат проверени, защото положението там е трагично.

    Коментиран от #18

    08:56 05.08.2026

  • 2 Едно

    15 0 Отговор
    време беше "Чистота" !

    08:56 05.08.2026

  • 3 УВ лампа

    17 0 Отговор
    Тая палатка трябваше да започне мноооого по-рано проверка по сигнала срещу Делян Пеевски.Ноооо....някой с дебел джоб го пази,защото Змеефски му бута бая валута.

    08:57 05.08.2026

  • 4 смях в залата

    6 12 Отговор
    Колко време ще и трябва на сметната палата за проверка на 411 имота

    09:00 05.08.2026

  • 5 за много години

    18 1 Отговор
    Пеевски да си търси килия с южно излижение

    09:06 05.08.2026

  • 6 Ако сметната

    19 1 Отговор
    палата реши да не започне проверка, предлагам дузина здрави момчета да влязат вътре , да потренират върху шефовете, а обикновените служители да изхвърлят на улицата с инструкции да ходят на пазара на труда. Тази кочина , наричана държава, или ще стане държава или ще се пролее кръв.

    Коментиран от #21

    09:07 05.08.2026

  • 7 Коледата

    18 0 Отговор
    За всяко пресе идва

    09:07 05.08.2026

  • 8 Бай Иван

    1 0 Отговор
    От служебния министър???

    09:07 05.08.2026

  • 9 Ако не започнат проверката,

    14 1 Отговор
    да изкарат по един бял лист,и да си напишат молбите за напускане!!!

    09:13 05.08.2026

  • 10 Специалист

    15 1 Отговор
    Закривай тази Сметна палата.Нищоправеща.Ужас тези служители въобще искат ли да работят или само получават заплати.Всички на нивата да копаят.Върнете Държавен Финансов Контрол на Бай Тошо те си вършеха работата и в Затвора Белене нямаше свободни места

    Коментиран от #19

    09:19 05.08.2026

  • 11 мъкаааа

    8 1 Отговор
    Отиде до Новата година преценката на сигнала за Пее в ски.

    09:20 05.08.2026

  • 12 Защо

    9 1 Отговор
    да тормозят човека? Ако започнат проверка ще има много работа и много перилни препарати.

    09:21 05.08.2026

  • 13 нннн

    8 1 Отговор
    Всички обичат Делян. Навярно, и Сметната палата...

    09:24 05.08.2026

  • 14 Моряка

    9 1 Отговор
    Пеевски за 20 години ограби половин България,сметната палата още не е решила дали да го разследва.Метла,метла трябва за цялата Бойкова администрация,ама Радев май го е страх от олигархията.

    09:26 05.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ахааа

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Несметна палата":

    Точно така си е, там шеф е Празноглавчев, а той беше избиран за служебен премиер от Пеевски и направи куо зулуми и опорочи два пъти изборите, като остави ГЕРБ- ДПС да си купуват гласове на воля !

    09:29 05.08.2026

  • 19 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Специалист":

    Това е решението.Може да го направи само Радев.Но са нужни топки.

    09:29 05.08.2026

  • 20 Фори

    4 1 Отговор
    Искам да се хвана на бас за каса бира , че от проверката ще излезе едно голямо нищо! Такива проверки сме го гледали та ни е омръзнало.

    09:29 05.08.2026

  • 21 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ако сметната":

    Няма кой да го направи,колега.Кръв може да пролее само младежта,но Слави опростачи няколко поколения чалгари.Да си чувал чалгари да правят революция?

    09:36 05.08.2026

  • 22 Сега ще започне едно чудене,

    0 0 Отговор
    бавене,мислене.Тоя филм сме го гледали.Само нов,читав го.прокурор може да оправи нещата.

    09:59 05.08.2026

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