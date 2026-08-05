Сметната палата решава дали да започне проверка по сигнала срещу Делян Пеевски

Сметната палата ще разгледа на днешното си заседание сигнала срещу председателя на ДПС Делян Пеевски, подаден в края на миналата седмица от служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.
В сигнала се посочва, че през последните години народният представител и лидер на ДПС е осъществил множество полети до различни чуждестранни дестинации, включително до Дубай, като част от тях са били с частни самолети въпреки наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“.
„Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи за пътуване, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност, както и други плащания с единична стойност над 500 евро“, заяви Демерджиев на 31 юли.
По думите му множество лица са заплащали значителни суми за полетите на Делян Пеевски.
„Искаме да се установи на какво основание са заплащани, дали представляват някакви форми на подаръци, които трябва да се декларират, дали представляват негови средства“, каза още вътрешният министър.
Към момента от ДПС отказват коментар по случая.
След като разгледа сигнала и приложените към него данни, Сметната палата трябва да прецени дали има основания да образува производство за проверка на евентуален конфликт на интереси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Несметна палата
Коментиран от #18
08:56 05.08.2026
2 Едно
08:56 05.08.2026
3 УВ лампа
08:57 05.08.2026
4 смях в залата
09:00 05.08.2026
5 за много години
09:06 05.08.2026
6 Ако сметната
Коментиран от #21
09:07 05.08.2026
7 Коледата
09:07 05.08.2026
8 Бай Иван
09:07 05.08.2026
9 Ако не започнат проверката,
09:13 05.08.2026
10 Специалист
Коментиран от #19
09:19 05.08.2026
11 мъкаааа
09:20 05.08.2026
12 Защо
09:21 05.08.2026
13 нннн
09:24 05.08.2026
14 Моряка
09:26 05.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ахааа
До коментар #1 от "Несметна палата":Точно така си е, там шеф е Празноглавчев, а той беше избиран за служебен премиер от Пеевски и направи куо зулуми и опорочи два пъти изборите, като остави ГЕРБ- ДПС да си купуват гласове на воля !
09:29 05.08.2026
19 Моряка
До коментар #10 от "Специалист":Това е решението.Може да го направи само Радев.Но са нужни топки.
09:29 05.08.2026
20 Фори
09:29 05.08.2026
21 Моряка
До коментар #6 от "Ако сметната":Няма кой да го направи,колега.Кръв може да пролее само младежта,но Слави опростачи няколко поколения чалгари.Да си чувал чалгари да правят революция?
09:36 05.08.2026
22 Сега ще започне едно чудене,
09:59 05.08.2026