Бенямин Нетаняху: Израелската армия остава в Газа до пълното разоръжаване на "Хамас"

В видеоклип, публикуван във "Фейсбук", премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските войски "няма да се оттеглят от настоящите позиции в Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен".
Нетаняху заяви, че "Тръмп смята, както и неговият екип, че Хамас може да бъде напълно разоръжен, а Газа - демилитаризирана — ние проучваме въпроса".
"Те ни изпратиха проект, с който не се съгласихме. Това не беше нашият проект. Изпратихме нашите отговори", разкри израелският премиер. Той добави, че тези отговори са били изпратени, преди въпросът да бъде повдигнат от медиите.
В края на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и всички останали въоръжени групировки в ивицата Газа.
Тръмп благодари на посредниците Египет, Катар и Турция.
Войната започна, когато бойци, водени от Хамас, атакуваха Южен Израел, убивайки 1200 души и вземайки около 250 заложници. Последвалата офанзива на Израел е убила над 73 000 палестинци, казват здравни служители в Газа.
Израел ефективно контролира около 64% от малката крайбрежна ивица, бомбардирана до руини от двугодишната военна атака на Израел, последвала атаката на Хамас срещу Южен Израел през 2023 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
08:54 05.08.2026
2 Гошо
08:54 05.08.2026
3 Иван
Коментиран от #22
08:56 05.08.2026
4 Путин многоходовия
08:59 05.08.2026
5 Иван
09:02 05.08.2026
6 Иван
09:06 05.08.2026
7 Сатана Z
След тях, дъртите пХърдялници, и потоп.
09:11 05.08.2026
8 Иванка
Коментиран от #17
09:16 05.08.2026
9 категория голдън мастър
09:17 05.08.2026
10 Иванушка
09:21 05.08.2026
11 Наблюдател
09:23 05.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Укротролея да хване скоротечен рак.
09:27 05.08.2026
14 Наблюдател
09:28 05.08.2026
15 Хиитлеряху
09:29 05.08.2026
16 А разоръжаване на
09:33 05.08.2026
17 Иван
До коментар #8 от "Иванка":Щом е полуевреин, значи е полунацист.
09:33 05.08.2026
18 Газа е демилитаризирана
09:35 05.08.2026
19 Значи да приемем със същата логика
09:38 05.08.2026
20 Щом "няма да се оттеглят"
09:44 05.08.2026
21 Относно нацисткият коптор Узраел
09:48 05.08.2026
22 Елена ако я изпратят там
До коментар #3 от "Иван":тия от Хамас, не само ще се разоръжат ами и ще избягат.
09:50 05.08.2026