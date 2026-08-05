Бенямин Нетаняху: Израелската армия остава в Газа до пълното разоръжаване на "Хамас"

В видеоклип, публикуван във "Фейсбук", премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските войски "няма да се оттеглят от настоящите позиции в Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен".

Нетаняху заяви, че "Тръмп смята, както и неговият екип, че Хамас може да бъде напълно разоръжен, а Газа - демилитаризирана — ние проучваме въпроса".

"Те ни изпратиха проект, с който не се съгласихме. Това не беше нашият проект. Изпратихме нашите отговори", разкри израелският премиер. Той добави, че тези отговори са били изпратени, преди въпросът да бъде повдигнат от медиите.

В края на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и всички останали въоръжени групировки в ивицата Газа.

Тръмп благодари на посредниците Египет, Катар и Турция.

Войната започна, когато бойци, водени от Хамас, атакуваха Южен Израел, убивайки 1200 души и вземайки около 250 заложници. Последвалата офанзива на Израел е убила над 73 000 палестинци, казват здравни служители в Газа.

Израел ефективно контролира около 64% ​​от малката крайбрежна ивица, бомбардирана до руини от двугодишната военна атака на Израел, последвала атаката на Хамас срещу Южен Израел през 2023 г.