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Бенямин Нетаняху: Израелската армия остава в Газа до пълното разоръжаване на "Хамас"

Бенямин Нетаняху: Израелската армия остава в Газа до пълното разоръжаване на "Хамас"

5 Август, 2026 08:51 620 22

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху

В края на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и всички останали въоръжени групировки в ивицата Газа

Бенямин Нетаняху: Израелската армия остава в Газа до пълното разоръжаване на "Хамас" - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В видеоклип, публикуван във "Фейсбук", премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските войски "няма да се оттеглят от настоящите позиции в Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен".

Нетаняху заяви, че "Тръмп смята, както и неговият екип, че Хамас може да бъде напълно разоръжен, а Газа - демилитаризирана — ние проучваме въпроса".

"Те ни изпратиха проект, с който не се съгласихме. Това не беше нашият проект. Изпратихме нашите отговори", разкри израелският премиер. Той добави, че тези отговори са били изпратени, преди въпросът да бъде повдигнат от медиите.

В края на юли президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и всички останали въоръжени групировки в ивицата Газа.

Тръмп благодари на посредниците Египет, Катар и Турция.

Войната започна, когато бойци, водени от Хамас, атакуваха Южен Израел, убивайки 1200 души и вземайки около 250 заложници. Последвалата офанзива на Израел е убила над 73 000 палестинци, казват здравни служители в Газа.

Израел ефективно контролира около 64% ​​от малката крайбрежна ивица, бомбардирана до руини от двугодишната военна атака на Израел, последвала атаката на Хамас срещу Южен Израел през 2023 г.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    8 3 Отговор
    Фейсбук защо не е блокирал сатанинския хазарски коварен рептил-евреин?

    08:54 05.08.2026

  • 2 Гошо

    2 9 Отговор
    А така Биби!

    08:54 05.08.2026

  • 3 Иван

    7 3 Отговор
    Евреите Елена Поптодорова, Соломон Паси и Надежда Нейнски искат парцели земя в Га..за.

    Коментиран от #22

    08:56 05.08.2026

  • 4 Путин многоходовия

    3 8 Отговор
    Ние не можем да си нашагаме волята като Иран и Израел, понеже сме таксиджии. Като бг копейките

    08:59 05.08.2026

  • 5 Иван

    4 2 Отговор
    Войната започна на 1-ви Август, 2026та година, когато стотици хиляди хазарски евреи напуснаха Полска К, СССР, Ню Йорк, Будапеща, и акустираха с кораби в Палестина.

    09:02 05.08.2026

  • 6 Иван

    8 2 Отговор
    Гнусния сатанински коварен Бенямин Нетаняху-- полско-укро-хазарски нацистки фалшив евреин.

    09:06 05.08.2026

  • 7 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Всеки лидер си играе неговата игра, а през това време светът да мре...
    След тях, дъртите пХърдялници, и потоп.

    09:11 05.08.2026

  • 8 Иванка

    2 4 Отговор
    Гнусния сатанински коварен Владирмоше Путиняху – москало-чечено-индо-монголски нацистки полу- евреин.

    Коментиран от #17

    09:16 05.08.2026

  • 9 категория голдън мастър

    5 3 Отговор
    Освободителната израелска армия нападнала Газа не е агресор.Но агресор била руската армия ,която освобождава руските земи . И Америка не е агресор ,която хвърля бомби над Иран .През своята история САЩ само 20 години не са воювали на чужда територия, но те никога не са били агресор. Виж Русия тя е агресор. Това е пропагандата основана върху европейските ценности и бандеровските нацисти.

    09:17 05.08.2026

  • 10 Иванушка

    1 4 Отговор
    Юдите Костадин Костадинов, Иван Проруски, Пич Дъвкателов и Инна Луганская искат парцели земя в Израел.

    09:21 05.08.2026

  • 11 Наблюдател

    2 1 Отговор
    И руската армия остава в украйна, до пълното разоръжаване на бансеровските фашисти.

    09:23 05.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Укротролея да хване скоротечен рак.

    2 0 Отговор
    Укротролея да хване скоротечен рак.

    09:27 05.08.2026

  • 14 Наблюдател

    0 1 Отговор
    А украинската армия остава, където си иска, до пълния край на кремълските нацисти.

    09:28 05.08.2026

  • 15 Хиитлеряху

    3 0 Отговор
    То не остана много от Газа. Политкоректния геннноцид

    09:29 05.08.2026

  • 16 А разоръжаване на

    2 0 Отговор
    Израел кога?

    09:33 05.08.2026

  • 17 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иванка":

    Щом е полуевреин, значи е полунацист.

    09:33 05.08.2026

  • 18 Газа е демилитаризирана

    1 0 Отговор
    А окупатора Израел дрънка глупости

    09:35 05.08.2026

  • 19 Значи да приемем със същата логика

    3 0 Отговор
    Че и Киев може и трябва да бъде бомбардиран до руини до пълното разоръжаване на Украйна

    09:38 05.08.2026

  • 20 Щом "няма да се оттеглят"

    2 0 Отговор
    Трябват санкции, международна изолация, международен съд, блокиране на банкови сметки и прекратяване на всякакви търговски и дипломатически отношения с тази нацистка държава и престъпните и граждани . Същото важи и ако се оттеглят !

    09:44 05.08.2026

  • 21 Относно нацисткият коптор Узраел

    1 0 Отговор
    Статиите трабва да се изчерпват просто с по една псувня по негов адрес

    09:48 05.08.2026

  • 22 Елена ако я изпратят там

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    тия от Хамас, не само ще се разоръжат ами и ще избягат.

    09:50 05.08.2026