Христо Стоичков: ЦСКА расте без лимит, война между ФИФА и УЕФА няма да има

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков не скри огромната си радост след драматичния успех на „червените“ над Карабах, дошъл след продължения и изпълнение на дузпи. Камата проследи на живо европейската битка и призна, че отдавна не е изпитвал подобно напрежение, като отличи характера на отбора и подкрепата от трибуните. Носителят на „Златната топка“ коментира още шансовете на българските представители в Европа, предстоящите задачи пред ЦСКА и отношенията между ФИФА и УЕФА.

Стоичков започна с оценката си за тежката турнирна битка и подчерта, че напрежението е неизбежна част от подобни сблъсъци.

„Труден мач, няма какво да се заблуждаваме. Отборът от първата искаше тази победа след 0:0 в първия мач. Естествено, че трябва да имаш хъс. Няма как да избегнеш напрежението. Това е турнирна битка. До последния сигнал трябва да играеш. И дузпите са част от играта“, започна Стоичков.

Камата изрази увереност, че ЦСКА има сериозен потенциал за развитие, и разкри колко емоционално е преживял двубоя.

„Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте. Когато имаш млади и опитни играчи, има спокойствие. Оттам нататък, когато излезеш за победа, трябва да я търсиш. На финала за Световното първенство последно се чувствах толкова напрегнат“, продължи Камата.

Легендарният нападател обърна внимание и на представянето на българските клубове в Европа, като ги определи като отбори с характер за турнирни битки.

„Последно 2012 май имахме три отбора в основна фаза. Има потенциал. И трите отбора трябва да… криза в Лудогорец, но знаем, че отборите ни са турнирни биткаджии. Няма лесни съперници, видяхте и на Световното първенство“, заяви кавалерът на „Златната топка“ от 1994 г.

Стоичков призова „червените“ да не се разсейват с останалите отбори и да насочат вниманието си към предстоящия шампионатен двубой с Дунав Русе.

„По-добре да не споменаваме другите отбори, да гледаш другата продукция. Идва един мач, който задължително трябва да го вземеш, срещу Дунав Русе, тепърва навлизат в елита, най-прекият път е да мислиш мач за мач. Какво да им кажа? Пожелах им успех за следващите мачове, този мина. Знаете на каква позиция съм във ФИФА, 35 държави трябва да обиколя в следващите 2 месеца, колкото повече мачове мога да гледам, ще ми е кеф“, каза Стоичков.

В качеството си на служител на ФИФА българската легенда коментира и информациите за нарастващо напрежение между световната и европейската футболна централа.

„Само се надига, още не се е вдигнал вой, нищо няма да стане. Това са само предположения. УЕФА също имат критичните си моменти, трябва да се подобрят и неща във ФИФА. Много се оплакват от календара на ФИФА, ама ако погледнеш, имаш Шампионска лига, Лига Европа, Лига на конференциите и някакви други мачове. Какво стана? 211 федерации са, като няма 50, че голяма работа. И с тях, и без тях пак ще играем. Тези, които викат много-много, ще ги видиш първи, като видят парите“, каза Стоичков.

Накрая Камата благодари на привържениците за силната подкрепа, но ги призова да избягват прояви, които могат да донесат санкции на клуба.

„Това са времената, които няма да се забравят. Публиката е 12-ият ми играч и в ЦСКА, и в националния отбор, и в Барселона. Искам да им благодаря, да скандират, да аплодират, но да няма глоби. Сезонът е много дълъг“, завърши Христо Стоичков.