„Червена“ еуфория в София след драмата на „Васил Левски“

Драматичният реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Карабах завърши с паметен триумф за българския тим в София.

След нови 120 минути без отбелязан гол и общ резултат 0:0 от двата мача, „армейците“ показаха железни нерви от бялата точка и спечелиха с 5:4. Ето основните реакции и отзиви след мача ЦСКА-Карабах от главните действащи лица и спортната общественост.

Изявления от спортно-техническите щабове

Христо Янев (старши треньор на ЦСКА): „Показахме несломим дух и характер от първата до последната минута. Знаехме, че Карабах е изключително опасен и биткаджийски отбор, но нашите момчета изцедиха силите си докрай и заслужиха този успех. Намесите на Лапухов в продълженията и при дузпите ни спасиха. Насочваме погледа си към следващия съперник.“

„Показахме несломим дух и характер от първата до последната минута. Знаехме, че Карабах е изключително опасен и биткаджийски отбор, но нашите момчета изцедиха силите си докрай и заслужиха този успех. Намесите на Лапухов в продълженията и при дузпите ни спасиха. Насочваме погледа си към следващия съперник.“ Гурбан Гурбанов (старши треньор на Карабах): „Футболът понякога е жесток. Контролирахме части от мача, но пропуските в продълженията ни костваха скъпо. ЦСКА се защитаваше организирано. Сега трябва бързо да се пренастроим за квалификациите в Лигата на конференциите.“

Коментари от играчите на терена

Фьодор Лапухов (вратар и герой за ЦСКА): „Просто си свърших работата. Радвам се, че помогнах на отбора с трите спасявания в края на продълженията и с хванатата дузпа. Тази победа е за невероятните фенове, които ни подкрепяха по трибуните на Националния стадион.“

„Просто си свърших работата. Радвам се, че помогнах на отбора с трите спасявания в края на продълженията и с хванатата дузпа. Тази победа е за невероятните фенове, които ни подкрепяха по трибуните на Националния стадион.“ Йоанис Питас (нападател на ЦСКА): „Беше изтощителна 120-минутна битка по целия терен. Важното е, че бяхме безгрешни при дузпите и продължаваме да мечтаем в Европа.“

Реакции на медиите и легендите

Медиен отзвук: Водещите български спортни издания, сред които Gong.bg и Sportal.bg, определят вечерта като „паметна и патетична битка до последен дъх“. Журналистите акцентират върху тактическата зрялост на ЦСКА и невероятната драма в рулетката на наказателните удари.

Водещите български спортни издания, сред които Gong.bg и Sportal.bg, определят вечерта като „паметна и патетична битка до последен дъх“. Журналистите акцентират върху тактическата зрялост на ЦСКА и невероятната драма в рулетката на наказателните удари. Легендите в ложите: Двубоят беше изгледан на живо от легендата Христо Стоичков, който зае място в сектор „А“, за да даде личната си подкрепа за „червените“. Неговото присъствие допълнително вдъхнови феновете и играчите.

В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу израелския гранд Макаби Тел Авив, докато Карабах продължава еврокампанията си в по-ниския по сила турнир срещу швейцарския Санкт Гален.