Руска ракета падна в Източна Полша, Туск: Всичко сочи към Х-101

Обектът, паднал през нощта в поле в Източна Полша, най-вероятно е руска крилата ракета Х-101. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета Х-101, но искаме да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата и кой я е изстрелял“, каза Туск по време на извънредно заседание.

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Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин, където по-рано сутринта беше обявена въздушна тревога.

Заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка заяви, че при инцидента няма пострадали и не са нанесени материални щети.

От своя страна Украйна обвини Русия за нарушаването на полското въздушно пространство.

„През нощта руска крилата ракета Х-101 навлезе във въздушното пространство на Полша като част от масирания руски удар по Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО“, написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X.

По думите му случилото се е „поредното ясно доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е неотложна необходимост и гаранция за сигурността на цялата евро-атлантическа общност“.

От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано неколкократно. През септември множество руски дронове навлязоха над Полша по време на атака срещу Украйна, като тогава полските военновъздушни сили и съюзници от НАТО за първи път свалиха част от тях.