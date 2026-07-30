Руска ракета падна в Източна Полша, Туск: Всичко сочи към Х-101

Обектът, паднал през нощта в поле в Източна Полша, най-вероятно е руска крилата ракета Х-101. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета Х-101, но искаме да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата и кой я е изстрелял“, каза Туск по време на извънредно заседание.
Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин, където по-рано сутринта беше обявена въздушна тревога.
Заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка заяви, че при инцидента няма пострадали и не са нанесени материални щети.
От своя страна Украйна обвини Русия за нарушаването на полското въздушно пространство.
„През нощта руска крилата ракета Х-101 навлезе във въздушното пространство на Полша като част от масирания руски удар по Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО“, написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X.
По думите му случилото се е „поредното ясно доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е неотложна необходимост и гаранция за сигурността на цялата евро-атлантическа общност“.
От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано неколкократно. През септември множество руски дронове навлязоха над Полша по време на атака срещу Украйна, като тогава полските военновъздушни сили и съюзници от НАТО за първи път свалиха част от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #55, #58
12:50 30.07.2026
2 Киро Острото
Коментиран от #77, #89, #98
12:51 30.07.2026
3 Давайте, член 5-ти
Коментиран от #7, #8, #16, #23, #47, #52, #105, #126
12:51 30.07.2026
4 падналия ангел
12:52 30.07.2026
5 Аре къш
Коментиран от #10
12:52 30.07.2026
6 Сатана Z
12:53 30.07.2026
7 улав
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":Манлихерата и мешката, посоката е знаеш! Аз ще ти махам с кърпичка от перона!
Коментиран от #13
12:53 30.07.2026
8 Само да не се окаже
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":че всички русофоби са НГВС ако стане патаклама. Те са се подсигурили с инвалидни телкове.
12:53 30.07.2026
9 Руски кюнец с руска електроника
Коментиран от #86
12:53 30.07.2026
10 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Аре къш":От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #42, #100
12:53 30.07.2026
11 Най-вероятно
12:54 30.07.2026
12 руската мечка
Коментиран от #17, #115
12:54 30.07.2026
13 Много ясно, че ще махаш
До коментар #7 от "улав":Жените като тебе така изпращат мъжете на фронта.
12:54 30.07.2026
14 Маскалия няма да прости на Европа
Коментиран от #95, #106
12:54 30.07.2026
15 Наистина се опитват да ни сготвят
"Руска крилата ракета Х-101 прелетя над Полша"
"Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига съобщи, че руска ракета е нарушила полското въздушно пространство в нощта на 30 юли."
Тоест, ракетата е ПРЕЛЕТЯЛА и е паднала в Украйна.
Сега, версията се сменя тотално - аз като ви казвам, че ще ни вкарат в тази война зорлям и ще ни съсипят държавата, тук ме трият моментално.
Коментиран от #41
12:54 30.07.2026
16 Те първите жертви на войната
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":ще са русофилите :)
Коментиран от #21, #24
12:55 30.07.2026
17 По-скоро
До коментар #12 от "руската мечка":Върба ще роди лимони, октолкото това, което бълнуваш. Но ти определено ще играеш казачок.
12:55 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Че някои
12:56 30.07.2026
20 Многоходовото
Коментиран от #22
12:56 30.07.2026
21 Русофобите са негодни за служба
До коментар #16 от "Те първите жертви на войната":Защото не могат да задържат и ще демаскират позициите.
Коментиран от #74
12:56 30.07.2026
22 Ха ха ха
До коментар #20 от "Многоходовото":Вчера писа, че са 800 000, а днес ги направи 2 000 000. Това да не са пиперките, които си обелил лично?
12:57 30.07.2026
23 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":Ако Русия ни нападне, ние първи тръгваме да воюваме в полза на Русия и другаря Путин 😘
12:57 30.07.2026
24 Няма как да стане
До коментар #16 от "Те първите жертви на войната":Не искам да отварям очите на впиянчен дърт русофоб, че именно вие и вашите семейства ще минете по пълна програма.
Коментиран от #46, #104
12:57 30.07.2026
25 осраински
12:57 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да не стане ,като...
Уж бе Руска,пък накрая се оказа -...Украинска...!
Коментиран от #38
12:58 30.07.2026
28 гост
Коментиран от #32
12:58 30.07.2026
29 Има
До коментар #18 от "Русодебил":Укродебил се нарича. Но вече са на изчезване, защото руснаците ги изтребиха. Скоро само в зоопарковете ще ги има.
12:58 30.07.2026
30 Ние меките китки от НАТО
Коментиран от #33, #84
12:58 30.07.2026
31 Офицер
Коментиран от #35, #37, #122
12:59 30.07.2026
32 гост
До коментар #28 от "гост":Снощи седнах върху един Томахоук. Поне така ми каза, че си го бил кръстил.
12:59 30.07.2026
33 ние пе де расснаците
До коментар #30 от "Ние меките китки от НАТО":Много обичаме по 5 члена в нас.
Коментиран от #76
12:59 30.07.2026
34 Браво
Коментиран от #130
13:00 30.07.2026
35 По-висш офицер
До коментар #31 от "Офицер":Теб лично ще те застрелям като куче.
Коментиран от #39, #40, #54, #57
13:00 30.07.2026
36 БГ копейки
Да се пукат душманите от фейковете ни, нА пък!
13:00 30.07.2026
37 Офицер
До коментар #31 от "Офицер":При война русофобите ще чистят "пушките" на русофилите.
Коментиран от #49
13:00 30.07.2026
38 Ами ДА...!
До коментар #27 от "Да не стане ,като...":Още от сега си вързват гащите... :
,,Обектът, паднал през нощта в поле в Източна Полша, НАЙ-ВЕРОЯТНО е руска крилата ракета..."...!
13:00 30.07.2026
39 Сержант
До коментар #35 от "По-висш офицер":На умляло куче нож не се вади.
13:01 30.07.2026
40 оОицер
До коментар #35 от "По-висш офицер":Явно е че не си учил военно дело мъник.
Коментиран от #43
13:02 30.07.2026
41 Инна
До коментар #15 от "Наистина се опитват да ни сготвят":На кого му пука за фейка ти.
Коментиран от #51
13:03 30.07.2026
42 Верно ли...
До коментар #10 от "Град Козлодуй":...и що при всеки дранг нах остен не можете да си съберете зъбите и соколите по пода ?
13:04 30.07.2026
43 По-висш офицер
До коментар #40 от "оОицер":Такъв предмет няма нито във Военното Училище, нито във Военната Академия.
Ти си някакво русофобско менте.
13:04 30.07.2026
44 Без име
Изненадващо, след експлозията ракетата не пада, а продължава полета си, като стабилизира височината си с помощта на крилата си."( Дм. Василец)
Важно е да се разбере, че действията на системите за ПВО на НАТО застрашават цивилните граждани; без подобни попадения ракетите летят точно към целите си, докато тези прехващания създават риск от падане на ракетата."
13:04 30.07.2026
45 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
Коментиран от #73
13:05 30.07.2026
46 Съвсем се ошашавихте от тежкото
До коментар #24 от "Няма как да стане":положение на Русия и не разсъждавате трезво. Ако Русия нападне, а русофила е приятел на врага на България, това е държавна измяна. Лоша работа :)
Коментиран от #56
13:05 30.07.2026
47 Ердоган
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":русороби
13:06 30.07.2026
48 Сатана Z
Коментиран от #53, #69, #79
13:07 30.07.2026
49 При война с Русия,
До коментар #37 от "Офицер":русофилите ще са първите жертви но тази ситуация.
13:08 30.07.2026
50 АБСОЛЮТНО
13:08 30.07.2026
51 Ти що ...
До коментар #41 от "Инна":...не продължаваш да праиш сФ.ир.ки на Централна Гара ма о.в.ц.о....кво бле.еш по теми непонятни за теб
13:08 30.07.2026
52 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":Аеее кресливите олигофрени я марш на фронта
Коментиран от #59
13:09 30.07.2026
53 Неее бе,
До коментар #48 от "Сатана Z":това го прави нашмъркания юдей, Еленски! То не бе стрелба по ирански кораби - всичко само и само да въвлече целия свят във война срещу Русия!
13:09 30.07.2026
54 Хъм...?!
До коментар #35 от "По-висш офицер":Има ,,Младши офицери"...има ,,Старши офицери"...,ама...,,По-висши офицери",така и не съм разбрал да има...?!
Коментиран от #67
13:10 30.07.2026
55 Никога няма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да разбирем, щото ракетата е укрОинска! Пак и пак!
13:10 30.07.2026
56 Тежко положение...
До коментар #46 от "Съвсем се ошашавихте от тежкото":...в Русия...що не питаш новите 100 000 немски безработни от фалиралия Фолксваген, какво мислят за лекото положение в Германия ?
Коментиран от #62
13:11 30.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам за трактористите, но ми направи впечатление, че не бързат да обвиняват веднага Русия..... Престои да видим руска или украинска ракета е..... Но пановете трябва да бъдат много внимателни в лаенето, защото колко е оръжия и армия да имат още не са защитени.....
Коментиран от #68
13:12 30.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Това е приятелска ракета с цел
Ракета предадена ракета приета
13:12 30.07.2026
61 ?????
Така че да не се оплакват.
Стават такива работи.
Миналия път когато украинска ракета уби двама трактористи в Полша си подвиха опашката и премълчаха, а тоя път няма и жертви.
13:12 30.07.2026
62 На кого му пука
До коментар #56 от "Тежко положение...":Те ще се оправят, ти и рашките не.
Коментиран от #85
13:13 30.07.2026
63 ГОЛЕМ РЕВ
13:13 30.07.2026
64 Пламен
13:14 30.07.2026
65 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
13:14 30.07.2026
66 Не била руска, а най ми била украинска!
Коментиран от #80
13:14 30.07.2026
67 Военни звания в Българската армия
До коментар #54 от "Хъм...?!":Висши офицерски звания са:
бригаден генерал (1 звезда на пагона)
генерал-майор (2 звезди)
генерал-лейтенант (3 звезди)
генерал (4 звезди).
Тук не е образователна програма за впиянчени русофобни фатмаци.
Коментиран от #70, #78, #87
13:14 30.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Да бе да...?!
До коментар #48 от "Сатана Z":,,Раша" се убеди,че ООН-то за никакъв чеп за зеле не става...!
Украйна убива съвсем целенасочено в ,,Старобелск" 30 деца-реакция от ООН-никва!
Русия убие един заспал Kyef-чанин,не чул сирените,та да протича до мазето...-вой и рев до небето...!
13:15 30.07.2026
70 Ха-ха-ха
До коментар #67 от "Военни звания в Българската армия":БРАВО! Ама защо им отваряш очите, да те питам тебе? ОстаЙ ги в мъгла да се излагат! По-умни нема начин да станат!
13:16 30.07.2026
71 Украйна удари Полша
13:16 30.07.2026
72 Време разделно
13:16 30.07.2026
73 В момента ...
До коментар #45 от "Луганск":...Русия има всичко , а Германия има нови 100 000 безработни от фалита на Фолксваген.
13:17 30.07.2026
74 Да беее, да
До коментар #21 от "Русофобите са негодни за служба":той и Хитлер на туй се надаше! :))) Леж и ти на тая :)))
13:17 30.07.2026
75 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ
Коментиран от #99, #101, #113
13:18 30.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 1233
До коментар #2 от "Киро Острото":Да ,25 не искаш ли ?
13:18 30.07.2026
78 По-яваш!
До коментар #67 от "Военни звания в Българската армия":И ние ги знаем тия работи...!
-Младши офицери :
-Младши лейтенант
-Лейтенант
-Старши лейтенант
-Капитан
13:18 30.07.2026
79 Сатана У
До коментар #48 от "Сатана Z":Точно това, което плещиш прави Украйна, а зеленото друсало Володимир се не спря да пътува и привлича съвоюващи страни, за щастие досега с нулев успех. Мисля си, не е ли прекалено деморализиращо за ВСУ, все зеленото да го нема у Киийнф..
13:19 30.07.2026
80 Естествено,
До коментар #66 от "Не била руска, а най ми била украинска!":че е украински! Винаги е украински! Мани ги пановете!
13:19 30.07.2026
81 Що съдиш
До коментар #76 от "Ба бааааа":по собствената си?
13:20 30.07.2026
82 Инна
Още едно „highly likely“.
Къде са доказателствата за участието на Русия? Историята се повтаря. Руснаците са обвинявани за пореден път, преди дори да е проведено разследване или отломките (каквито и да са те) да бъдат изследвани.
И колко интересно е, че Сибига успя да се намеси. Той по същество поиска от Запада оръжия и увеличаване на помощта отново. Дали това е била украинска провокация за постигане на тези цели? НАТО все още не знае нищо, но вече бързат да обвинят руснаците за всичко.
13:21 30.07.2026
83 Ачо
13:21 30.07.2026
84 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #30 от "Ние меките китки от НАТО":Обезпокоени сме, но тръгваме към фронта в помощ на Русия😘👍
13:21 30.07.2026
85 О да ...
До коментар #62 от "На кого му пука":...ще се оправят на 36 май 12000099999⁰00 година...без енергоресурс, без реално немски народ, без минерални ресурси, без селско стопанство ... тод райтен шнел.
Преведи си последното ше ти се изясни.
Коментиран от #93
13:22 30.07.2026
86 варна
До коментар #9 от "Руски кюнец с руска електроника":руското оръжие е тотал щета...само за сраб
13:23 30.07.2026
87 ОК!
До коментар #67 от "Военни звания в Българската армия":И къде е званието :
,,По-висши офицер...,че така и не виждам...?!
13:23 30.07.2026
88 Всичко сочи
13:23 30.07.2026
89 Друг
До коментар #2 от "Киро Острото":Ку -Ку ли си или просто и....т
13:23 30.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Град Козлодуй
До коментар #76 от "Ба бааааа":Руснака не става за нищо. Нито за войник, нито за сех.
13:26 30.07.2026
92 реалности
Коментиран от #97
13:27 30.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Нали Полша
13:30 30.07.2026
95 Ба бааааа
До коментар #14 от "Маскалия няма да прости на Европа":Много хубаво си жовее европа мюслите си ги пръцат когато си искат
13:30 30.07.2026
96 Ивайло Мирчев
Аз ще си стоя на топло в НС и ще ви мисля много когато ви изпратя на фронта.
Коментиран от #114
13:31 30.07.2026
97 Кога е това после?
До коментар #92 от "реалности":Може ли дати, и източници и страници на фейка ти!
Ада си целиш аскера сам, и да си тровиш гражданите, както правят рашките, какво е? Нещо за езерото Карачай да кажеш?
Как е кораблик Мацква? Плува ли към теб да те асвабаждава!
13:31 30.07.2026
98 Тоя член отдаван е увиснал и
До коментар #2 от "Киро Острото":умрял в зародиш и виагра немой да го дигне. Дет викат старите ора,умрял кон не рита.
13:31 30.07.2026
99 НАТО разчита на ПП-ДБ и
До коментар #75 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":техните жълтопаветни фенове.
Те всичките са върли рософоби и ще ги изпращат на първа линия.
13:32 30.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ще пращаме теб
До коментар #75 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":Възраждане са най-големите патриоти все пак.. време е да докажат лозунгите и татуировките си на дела и да спрат врага, преди да му е скимнало да идва насам.
13:37 30.07.2026
102 А когато
13:37 30.07.2026
103 До Жълтопаветниците
Ето как са ви сготвили преди две години - вас и вашите деца. Лаладжийството свърши.
неделя 18 февруари 2024 09:09
Тодор Тагарев: Член 5-и е в сила, това е посланието от Мюнхенската конференция
"Общото мнение (по време на Мюнхенската конференция - б.р.) е, че Член 5-и е в сила, няма как да не бъде в сила. Ще бъде задействан, когато има необходимост, и НАТО няма да отстъпи и сантиметър от територията на страните пред който и да е агресор", уточни министърът на отбраната."
Коментиран от #119
13:38 30.07.2026
104 не може да бъде
До коментар #24 от "Няма как да стане":Всъщност всичко сочи че Туск е изтрещял окончателно и безвъзвратно!?
13:39 30.07.2026
105 КирякСтефчу
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":Оберкал се е човека. Искал е да каже да му дадат 5 пъти член.
13:41 30.07.2026
106 Оре
До коментар #14 от "Маскалия няма да прости на Европа":Затова ли цяла Европа ходи всеки 80-100години да я превзема?
13:41 30.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Инна
Чудя се дали ще тества почвата, за да потвърди руския произход на „неизвестния обект“.
Шоуто трябва да продължи.
Хайде да вземем пуканки и да заложим.
Коментиран от #117
13:42 30.07.2026
109 Олееееее
13:42 30.07.2026
110 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
13:43 30.07.2026
111 Така е
13:43 30.07.2026
112 И кво е значението
Коментиран от #124
13:45 30.07.2026
113 1945
До коментар #75 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":Че останали нещо живо от руската армия
13:45 30.07.2026
114 Значи, че важи и срещу ршиста Радев
До коментар #96 от "Ивайло Мирчев":и срещу Копейкин. Тогава навито. Май не ги отвсякъде.
А имаш ли член за Йотова?
13:46 30.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Обектът, паднал през нощта
13:47 30.07.2026
117 ДА!
До коментар #108 от "Инна":Туск ще тества почвата,изхождайки едно полско -...л...но...и после да види дали има химическа реакция...?!
13:49 30.07.2026
118 хихи
13:49 30.07.2026
119 Инна
До коментар #103 от "До Жълтопаветниците":Отделете време да прочетете текста на документа.
Междувременно, прословутият пети член ясно заявява: страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка ще се счита за нападение срещу всички тях и всяка ще окаже помощ, упражнявайки правото на индивидуална или колективна самозащита (залегнало в член 51 от Устава на ООН).
В същото време държавите запазват известна свобода на действие: те определят естеството и обхвата на своята подкрепа – това може да включва не само военна помощ, но и дипломатически, икономически мерки или техническа помощ.
Мисля, че в този случай на Полша ще бъде предоставена дипломатическа помощ.
Но те няма да дадат никакви пари; всички пари вече са отишли в Украйна.
Коментиран от #136
13:49 30.07.2026
120 Абе
13:50 30.07.2026
121 Полското "върховно" военно
13:51 30.07.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Вместо да се радват
13:53 30.07.2026
124 Разбира се, че няма значение.
До коментар #112 от "И кво е значението":Споровете дали е руска или украинска са просто някаква дъвка за обществото. Отговорността за всички инциденти, във връзка с войната е на Русия, тъй като тя е атакувал първа и е нападнала противника. Който е започнал войната, той отнася и последствията.
Коментиран от #128
13:55 30.07.2026
125 То тва убаво ама пък
13:56 30.07.2026
126 Ха ха
До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":Давай ,най хубавото е ,че русофилията ще бъде унищожена от приятелски огън ха ха
13:59 30.07.2026
127 Чики-Рики
Коментиран от #139
13:59 30.07.2026
128 фончо
До коментар #124 от "Разбира се, че няма значение.":Тъпчо)))
14:00 30.07.2026
129 Ах гиди мързеливци
Коментиран от #135
14:01 30.07.2026
130 Бъзиктар
До коментар #34 от "Браво":Няма да падне у нас.Ние си имаме един с картечница,дебне на Калотина(така казва)Пиле не дава да прехвърчи😆
14:01 30.07.2026
131 Пука ми за
14:03 30.07.2026
132 И като е паднала
14:05 30.07.2026
133 Нагласихте я
14:05 30.07.2026
134 Жителите на Безмер
14:07 30.07.2026
135 Ми даааааа
До коментар #129 от "Ах гиди мързеливци":3 тона злато някъде около Русе е птънало 1887 г. Сега Румънците ще ни го откраднат
14:09 30.07.2026
136 Няма какво да чета
До коментар #119 от "Инна":Недоумявам как вие сте напълно политически неграмотни.
Аз гарантирам, че ако дори една държава се включи във войната срещу Русия,
още на следващият ден жълтите павета ще бъдат окупирани от протести пред
министерски съвет, протести пред военното министерство, протести пред президенството,
а тези протести ще се ръководят от ПП-ДБ и подобни на тях организации като
небезизвестния Манол Глишев и ТЕ ЩЕ НАСТОЯВАТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА
БЪЛГАРСКИ КОНТИНГЕНТ НА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ.
Ти имаш ли представа какво значение има "казус бели" - такава причина за
влизане на България във войната ще се търси защото в България има
хора, които ще правят милиарди долари за броени месеци.
Ако толкова те притеснява това - проучи въпроса за второ гражданство.
Най-лесно се дава от Канада. В Латинска Америка има също държави,
с по-ниска престъпност и ще може вашето семейство да изкарате
година-две докато отмине патакламата.
14:12 30.07.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Пламен
14:14 30.07.2026
139 Не е в
До коментар #127 от "Чики-Рики":Не всички знаем, че украинците са провокатори. За руснаците обаче всички знаем, че са лъжци и провокатори.
14:22 30.07.2026