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Руска ракета падна в Източна Полша, Туск: Всичко сочи към Х-101
  Тема: Украйна

Руска ракета падна в Източна Полша, Туск: Всичко сочи към Х-101

30 Юли, 2026 12:36, обновена 30 Юли, 2026 12:49 2 627 139

  • полша-
  • руска ракета-
  • доналд туск

Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин

Руска ракета падна в Източна Полша, Туск: Всичко сочи към Х-101 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обектът, паднал през нощта в поле в Източна Полша, най-вероятно е руска крилата ракета Х-101. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета Х-101, но искаме да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата и кой я е изстрелял“, каза Туск по време на извънредно заседание.

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Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин, където по-рано сутринта беше обявена въздушна тревога.

Заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка заяви, че при инцидента няма пострадали и не са нанесени материални щети.

От своя страна Украйна обвини Русия за нарушаването на полското въздушно пространство.

„През нощта руска крилата ракета Х-101 навлезе във въздушното пространство на Полша като част от масирания руски удар по Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО“, написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалната мрежа X.

По думите му случилото се е „поредното ясно доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е неотложна необходимост и гаранция за сигурността на цялата евро-атлантическа общност“.

От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано неколкократно. През септември множество руски дронове навлязоха над Полша по време на атака срещу Украйна, като тогава полските военновъздушни сили и съюзници от НАТО за първи път свалиха част от тях.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    78 13 Отговор
    Уцелиха ли някой тракторист?

    Коментиран от #55, #58

    12:50 30.07.2026

  • 2 Киро Острото

    17 46 Отговор
    Член 5 ти!

    Коментиран от #77, #89, #98

    12:51 30.07.2026

  • 3 Давайте, член 5-ти

    59 51 Отговор
    Вкарвайте България във войната срещу Русия за да се освободим веднъж завинаги от болните русофоби!

    Коментиран от #7, #8, #16, #23, #47, #52, #105, #126

    12:51 30.07.2026

  • 4 падналия ангел

    61 12 Отговор
    Те отдавна трябваше да почнат да падат...в Жешов!

    12:52 30.07.2026

  • 5 Аре къш

    67 9 Отговор
    Паднала и какво от това? Новина ли е, дъвка ли е?

    Коментиран от #10

    12:52 30.07.2026

  • 6 Сатана Z

    87 11 Отговор
    В Горна баня върху един покрив също падна американска ракета и сега къщата е музей.

    12:53 30.07.2026

  • 7 улав

    43 12 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    Манлихерата и мешката, посоката е знаеш! Аз ще ти махам с кърпичка от перона!

    Коментиран от #13

    12:53 30.07.2026

  • 8 Само да не се окаже

    51 12 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    че всички русофоби са НГВС ако стане патаклама. Те са се подсигурили с инвалидни телкове.

    12:53 30.07.2026

  • 9 Руски кюнец с руска електроника

    17 40 Отговор
    може да падне където и скимне!

    Коментиран от #86

    12:53 30.07.2026

  • 10 Град Козлодуй

    16 56 Отговор

    До коментар #5 от "Аре къш":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #42, #100

    12:53 30.07.2026

  • 11 Най-вероятно

    68 12 Отговор
    Е руска по произход, ама ясно е от кого е изстреляна. Бандерите често стрелят по Полша.

    12:54 30.07.2026

  • 12 руската мечка

    13 52 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17, #115

    12:54 30.07.2026

  • 13 Много ясно, че ще махаш

    12 27 Отговор

    До коментар #7 от "улав":

    Жените като тебе така изпращат мъжете на фронта.

    12:54 30.07.2026

  • 14 Маскалия няма да прости на Европа

    12 44 Отговор
    това, че Европа живее по добре от Маскалия!

    Коментиран от #95, #106

    12:54 30.07.2026

  • 15 Наистина се опитват да ни сготвят

    64 9 Отговор
    Преди два часа информацията е съвсем друга:
    "Руска крилата ракета Х-101 прелетя над Полша"
    "Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига съобщи, че руска ракета е нарушила полското въздушно пространство в нощта на 30 юли."


    Тоест, ракетата е ПРЕЛЕТЯЛА и е паднала в Украйна.

    Сега, версията се сменя тотално - аз като ви казвам, че ще ни вкарат в тази война зорлям и ще ни съсипят държавата, тук ме трият моментално.

    Коментиран от #41

    12:54 30.07.2026

  • 16 Те първите жертви на войната

    9 37 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    ще са русофилите :)

    Коментиран от #21, #24

    12:55 30.07.2026

  • 17 По-скоро

    37 8 Отговор

    До коментар #12 от "руската мечка":

    Върба ще роди лимони, октолкото това, което бълнуваш. Но ти определено ще играеш казачок.

    12:55 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Че някои

    45 7 Отговор
    ги сърбят ръцете е ясно, ама стиска ли им да излязат на ринга срешу мечката, в отркит двубой, където всичко е позволено и няма "пазене"? Ако си мислият, че това, което вижат в Украина е всичко, ккоето Русия може и има, може да останат много неприятно изненадани.

    12:56 30.07.2026

  • 20 Многоходовото

    9 33 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #22

    12:56 30.07.2026

  • 21 Русофобите са негодни за служба

    26 8 Отговор

    До коментар #16 от "Те първите жертви на войната":

    Защото не могат да задържат и ще демаскират позициите.

    Коментиран от #74

    12:56 30.07.2026

  • 22 Ха ха ха

    24 8 Отговор

    До коментар #20 от "Многоходовото":

    Вчера писа, че са 800 000, а днес ги направи 2 000 000. Това да не са пиперките, които си обелил лично?

    12:57 30.07.2026

  • 23 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    13 16 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    Ако Русия ни нападне, ние първи тръгваме да воюваме в полза на Русия и другаря Путин 😘

    12:57 30.07.2026

  • 24 Няма как да стане

    25 7 Отговор

    До коментар #16 от "Те първите жертви на войната":

    Не искам да отварям очите на впиянчен дърт русофоб, че именно вие и вашите семейства ще минете по пълна програма.

    Коментиран от #46, #104

    12:57 30.07.2026

  • 25 осраински

    19 6 Отговор
    ПО всичк0 личи че пановете са следващите които ще бъдат редуцирани

    12:57 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да не стане ,като...

    36 6 Отговор
    ...ракетата убила полските трактористи...?!
    Уж бе Руска,пък накрая се оказа -...Украинска...!

    Коментиран от #38

    12:58 30.07.2026

  • 28 гост

    8 26 Отговор
    Полша ,да изпрати един по здрав с Томахоук,по крепостните...

    Коментиран от #32

    12:58 30.07.2026

  • 29 Има

    23 8 Отговор

    До коментар #18 от "Русодебил":

    Укродебил се нарича. Но вече са на изчезване, защото руснаците ги изтребиха. Скоро само в зоопарковете ще ги има.

    12:58 30.07.2026

  • 30 Ние меките китки от НАТО

    18 7 Отговор
    сме дърбоко обезпокоени!

    Коментиран от #33, #84

    12:58 30.07.2026

  • 31 Офицер

    15 22 Отговор
    При война с Русия бих пратил на първа линия русофилите - за да се разберат с руснаците. Така или може да се избегне ескалация или да се отървем от предателите. Все е файда.

    Коментиран от #35, #37, #122

    12:59 30.07.2026

  • 32 гост

    9 7 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Снощи седнах върху един Томахоук. Поне така ми каза, че си го бил кръстил.

    12:59 30.07.2026

  • 33 ние пе де расснаците

    13 5 Отговор

    До коментар #30 от "Ние меките китки от НАТО":

    Много обичаме по 5 члена в нас.

    Коментиран от #76

    12:59 30.07.2026

  • 34 Браво

    9 24 Отговор
    Дано една руска ракета падне и върху къщата на Костя Копейкин. Ще е хубаво и върху цял блок с русофили да се изтреска една руска балванка.

    Коментиран от #130

    13:00 30.07.2026

  • 35 По-висш офицер

    11 9 Отговор

    До коментар #31 от "Офицер":

    Теб лично ще те застрелям като куче.

    Коментиран от #39, #40, #54, #57

    13:00 30.07.2026

  • 36 БГ копейки

    16 7 Отговор
    Не вярно. За нас си е украинска.
    Да се пукат душманите от фейковете ни, нА пък!

    13:00 30.07.2026

  • 37 Офицер

    12 8 Отговор

    До коментар #31 от "Офицер":

    При война русофобите ще чистят "пушките" на русофилите.

    Коментиран от #49

    13:00 30.07.2026

  • 38 Ами ДА...!

    16 7 Отговор

    До коментар #27 от "Да не стане ,като...":

    Още от сега си вързват гащите... :
    ,,Обектът, паднал през нощта в поле в Източна Полша, НАЙ-ВЕРОЯТНО е руска крилата ракета..."...!

    13:00 30.07.2026

  • 39 Сержант

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "По-висш офицер":

    На умляло куче нож не се вади.

    13:01 30.07.2026

  • 40 оОицер

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "По-висш офицер":

    Явно е че не си учил военно дело мъник.

    Коментиран от #43

    13:02 30.07.2026

  • 41 Инна

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Наистина се опитват да ни сготвят":

    На кого му пука за фейка ти.

    Коментиран от #51

    13:03 30.07.2026

  • 42 Верно ли...

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    ...и що при всеки дранг нах остен не можете да си съберете зъбите и соколите по пода ?

    13:04 30.07.2026

  • 43 По-висш офицер

    10 7 Отговор

    До коментар #40 от "оОицер":

    Такъв предмет няма нито във Военното Училище, нито във Военната Академия.
    Ти си някакво русофобско менте.

    13:04 30.07.2026

  • 44 Без име

    12 8 Отговор
    "На видеото се вижда как вчера над Киев ракета от системата за противовъздушна отбрана на НАТО „Пейтриът“ (Patriot) прави опит да свали една от нашите ракети Х-101.

    Изненадващо, след експлозията ракетата не пада, а продължава полета си, като стабилизира височината си с помощта на крилата си."( Дм. Василец)

    Важно е да се разбере, че действията на системите за ПВО на НАТО застрашават цивилните граждани; без подобни попадения ракетите летят точно към целите си, докато тези прехващания създават риск от падане на ракетата."

    13:04 30.07.2026

  • 45 Луганск

    7 26 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    Коментиран от #73

    13:05 30.07.2026

  • 46 Съвсем се ошашавихте от тежкото

    7 14 Отговор

    До коментар #24 от "Няма как да стане":

    положение на Русия и не разсъждавате трезво. Ако Русия нападне, а русофила е приятел на врага на България, това е държавна измяна. Лоша работа :)

    Коментиран от #56

    13:05 30.07.2026

  • 47 Ердоган

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    русороби

    13:06 30.07.2026

  • 48 Сатана Z

    6 18 Отговор
    Раша се опитва всячески да въвлече други страни в првюяк конфликт, за да хленчи после пред ОООнето, колко е несправедлив светът с нея.

    Коментиран от #53, #69, #79

    13:07 30.07.2026

  • 49 При война с Русия,

    6 9 Отговор

    До коментар #37 от "Офицер":

    русофилите ще са първите жертви но тази ситуация.

    13:08 30.07.2026

  • 50 АБСОЛЮТНО

    16 5 Отговор
    ВИНАГИ се оказва украинска! А и е наблизо, нема как да е руска! И в румъняска също само украинкси падат! И по нашето бетономорие - също!

    13:08 30.07.2026

  • 51 Ти що ...

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Инна":

    ...не продължаваш да праиш сФ.ир.ки на Централна Гара ма о.в.ц.о....кво бле.еш по теми непонятни за теб

    13:08 30.07.2026

  • 52 ГОЛЕМ РЕВ

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    Аеее кресливите олигофрени я марш на фронта

    Коментиран от #59

    13:09 30.07.2026

  • 53 Неее бе,

    14 5 Отговор

    До коментар #48 от "Сатана Z":

    това го прави нашмъркания юдей, Еленски! То не бе стрелба по ирански кораби - всичко само и само да въвлече целия свят във война срещу Русия!

    13:09 30.07.2026

  • 54 Хъм...?!

    8 6 Отговор

    До коментар #35 от "По-висш офицер":

    Има ,,Младши офицери"...има ,,Старши офицери"...,ама...,,По-висши офицери",така и не съм разбрал да има...?!

    Коментиран от #67

    13:10 30.07.2026

  • 55 Никога няма

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да разбирем, щото ракетата е укрОинска! Пак и пак!

    13:10 30.07.2026

  • 56 Тежко положение...

    18 5 Отговор

    До коментар #46 от "Съвсем се ошашавихте от тежкото":

    ...в Русия...що не питаш новите 100 000 немски безработни от фалиралия Фолксваген, какво мислят за лекото положение в Германия ?

    Коментиран от #62

    13:11 30.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Европеец

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам за трактористите, но ми направи впечатление, че не бързат да обвиняват веднага Русия..... Престои да видим руска или украинска ракета е..... Но пановете трябва да бъдат много внимателни в лаенето, защото колко е оръжия и армия да имат още не са защитени.....

    Коментиран от #68

    13:12 30.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Това е приятелска ракета с цел

    7 5 Отговор
    Да се усилва напрежението
    Ракета предадена ракета приета

    13:12 30.07.2026

  • 61 ?????

    16 4 Отговор
    Поляците положиха доста усилия за сегашната ситуация в Украйна.
    Така че да не се оплакват.
    Стават такива работи.
    Миналия път когато украинска ракета уби двама трактористи в Полша си подвиха опашката и премълчаха, а тоя път няма и жертви.

    13:12 30.07.2026

  • 62 На кого му пука

    3 13 Отговор

    До коментар #56 от "Тежко положение...":

    Те ще се оправят, ти и рашките не.

    Коментиран от #85

    13:13 30.07.2026

  • 63 ГОЛЕМ РЕВ

    5 5 Отговор
    Аеее кресливите олигофрени я марш на фронта

    13:13 30.07.2026

  • 64 Пламен

    6 9 Отговор
    Рашизмът си търси белята.

    13:14 30.07.2026

  • 65 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    8 6 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    13:14 30.07.2026

  • 66 Не била руска, а най ми била украинска!

    13 5 Отговор
    Всичко що пада в Полша е украинско, но или прикриват случайте или лъжат , че ракетите и дроновете са руски!

    Коментиран от #80

    13:14 30.07.2026

  • 67 Военни звания в Българската армия

    6 6 Отговор

    До коментар #54 от "Хъм...?!":

    Висши офицерски звания са:

    бригаден генерал (1 звезда на пагона)
    генерал-майор (2 звезди)
    генерал-лейтенант (3 звезди)
    генерал (4 звезди).

    Тук не е образователна програма за впиянчени русофобни фатмаци.

    Коментиран от #70, #78, #87

    13:14 30.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Да бе да...?!

    10 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сатана Z":

    ,,Раша" се убеди,че ООН-то за никакъв чеп за зеле не става...!
    Украйна убива съвсем целенасочено в ,,Старобелск" 30 деца-реакция от ООН-никва!
    Русия убие един заспал Kyef-чанин,не чул сирените,та да протича до мазето...-вой и рев до небето...!

    13:15 30.07.2026

  • 70 Ха-ха-ха

    7 4 Отговор

    До коментар #67 от "Военни звания в Българската армия":

    БРАВО! Ама защо им отваряш очите, да те питам тебе? ОстаЙ ги в мъгла да се излагат! По-умни нема начин да станат!

    13:16 30.07.2026

  • 71 Украйна удари Полша

    11 3 Отговор
    Дрона в Търнава се оказа отново украински !

    13:16 30.07.2026

  • 72 Време разделно

    16 3 Отговор
    По време на ВСВ фашистите са искали от нас, като техни съюзници, да влезем в бой с руснаците. Борис им е казал: "Недейте, че войската на мига ще мине на руска страна, барабар с военния оркестър". И сега ни гласят да ни прекарат, ама ще видим..

    13:16 30.07.2026

  • 73 В момента ...

    10 3 Отговор

    До коментар #45 от "Луганск":

    ...Русия има всичко , а Германия има нови 100 000 безработни от фалита на Фолксваген.

    13:17 30.07.2026

  • 74 Да беее, да

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Русофобите са негодни за служба":

    той и Хитлер на туй се надаше! :))) Леж и ти на тая :)))

    13:17 30.07.2026

  • 75 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ

    6 4 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    Коментиран от #99, #101, #113

    13:18 30.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 1233

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Острото":

    Да ,25 не искаш ли ?

    13:18 30.07.2026

  • 78 По-яваш!

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "Военни звания в Българската армия":

    И ние ги знаем тия работи...!
    -Младши офицери :
    -Младши лейтенант
    -Лейтенант
    -Старши лейтенант
    -Капитан

    13:18 30.07.2026

  • 79 Сатана У

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сатана Z":

    Точно това, което плещиш прави Украйна, а зеленото друсало Володимир се не спря да пътува и привлича съвоюващи страни, за щастие досега с нулев успех. Мисля си, не е ли прекалено деморализиращо за ВСУ, все зеленото да го нема у Киийнф..

    13:19 30.07.2026

  • 80 Естествено,

    6 4 Отговор

    До коментар #66 от "Не била руска, а най ми била украинска!":

    че е украински! Винаги е украински! Мани ги пановете!

    13:19 30.07.2026

  • 81 Що съдиш

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ба бааааа":

    по собствената си?

    13:20 30.07.2026

  • 82 Инна

    10 4 Отговор
    Кой би се усъмнил!

    Още едно „highly likely“.

    Къде са доказателствата за участието на Русия? Историята се повтаря. Руснаците са обвинявани за пореден път, преди дори да е проведено разследване или отломките (каквито и да са те) да бъдат изследвани.

    И колко интересно е, че Сибига успя да се намеси. Той по същество поиска от Запада оръжия и увеличаване на помощта отново. Дали това е била украинска провокация за постигане на тези цели? НАТО все още не знае нищо, но вече бързат да обвинят руснаците за всичко.

    13:21 30.07.2026

  • 83 Ачо

    6 3 Отговор
    Дано следващата "заблудена" ракета падне на главата на Туск!

    13:21 30.07.2026

  • 84 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ние меките китки от НАТО":

    Обезпокоени сме, но тръгваме към фронта в помощ на Русия😘👍

    13:21 30.07.2026

  • 85 О да ...

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "На кого му пука":

    ...ще се оправят на 36 май 12000099999⁰00 година...без енергоресурс, без реално немски народ, без минерални ресурси, без селско стопанство ... тод райтен шнел.
    Преведи си последното ше ти се изясни.

    Коментиран от #93

    13:22 30.07.2026

  • 86 варна

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Руски кюнец с руска електроника":

    руското оръжие е тотал щета...само за сраб

    13:23 30.07.2026

  • 87 ОК!

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "Военни звания в Българската армия":

    И къде е званието :
    ,,По-висши офицер...,че така и не виждам...?!

    13:23 30.07.2026

  • 88 Всичко сочи

    4 4 Отговор
    към зеления. Пак като няма убити трактористи, бива.

    13:23 30.07.2026

  • 89 Друг

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Острото":

    Ку -Ку ли си или просто и....т

    13:23 30.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Град Козлодуй

    5 4 Отговор

    До коментар #76 от "Ба бааааа":

    Руснака не става за нищо. Нито за войник, нито за сех.

    13:26 30.07.2026

  • 92 реалности

    8 4 Отговор
    Най-вероятно...Най.вероятно... Както всеки път. Рев до небесата и пропаганда, а после се оказва или украински дрон, или украинска ракето от ПВО. Но няма значение. Млъкват като препикани мушката и почват да обясняват, че няма значение - Русия е виновна. Просто идиоти сър!

    Коментиран от #97

    13:27 30.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Нали Полша

    5 3 Отговор
    вдигна изтребители да си пази небето? Или не са си свършили работата или то не било ракета, а май било гарга.. Но грачела по украино руски, та може и да е руска ракета пт нов тип - шпион под прикритие!

    13:30 30.07.2026

  • 95 Ба бааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Маскалия няма да прости на Европа":

    Много хубаво си жовее европа мюслите си ги пръцат когато си искат

    13:30 30.07.2026

  • 96 Ивайло Мирчев

    3 4 Отговор
    Аз съм за активиране на член пети и влизането на България във войната срещу Русия.

    Аз ще си стоя на топло в НС и ще ви мисля много когато ви изпратя на фронта.

    Коментиран от #114

    13:31 30.07.2026

  • 97 Кога е това после?

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "реалности":

    Може ли дати, и източници и страници на фейка ти!
    Ада си целиш аскера сам, и да си тровиш гражданите, както правят рашките, какво е? Нещо за езерото Карачай да кажеш?
    Как е кораблик Мацква? Плува ли към теб да те асвабаждава!

    13:31 30.07.2026

  • 98 Тоя член отдаван е увиснал и

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Острото":

    умрял в зародиш и виагра немой да го дигне. Дет викат старите ора,умрял кон не рита.

    13:31 30.07.2026

  • 99 НАТО разчита на ПП-ДБ и

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":

    техните жълтопаветни фенове.

    Те всичките са върли рософоби и ще ги изпращат на първа линия.

    13:32 30.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ще пращаме теб

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":

    Възраждане са най-големите патриоти все пак.. време е да докажат лозунгите и татуировките си на дела и да спрат врага, преди да му е скимнало да идва насам.

    13:37 30.07.2026

  • 102 А когато

    5 2 Отговор
    в Курск навлязоха полски военни с украински униформи и избиваха цивилни не беше проблем! Да си получават с лихвите сега и да ревът, кат бити циг..чета!

    13:37 30.07.2026

  • 103 До Жълтопаветниците

    4 4 Отговор
    Четете бе, вие си мислите, че майтап.
    Ето как са ви сготвили преди две години - вас и вашите деца. Лаладжийството свърши.

    неделя 18 февруари 2024 09:09

    Тодор Тагарев: Член 5-и е в сила, това е посланието от Мюнхенската конференция

    "Общото мнение (по време на Мюнхенската конференция - б.р.) е, че Член 5-и е в сила, няма как да не бъде в сила. Ще бъде задействан, когато има необходимост, и НАТО няма да отстъпи и сантиметър от територията на страните пред който и да е агресор", уточни министърът на отбраната."

    Коментиран от #119

    13:38 30.07.2026

  • 104 не може да бъде

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Няма как да стане":

    Всъщност всичко сочи че Туск е изтрещял окончателно и безвъзвратно!?

    13:39 30.07.2026

  • 105 КирякСтефчу

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    Оберкал се е човека. Искал е да каже да му дадат 5 пъти член.

    13:41 30.07.2026

  • 106 Оре

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Маскалия няма да прости на Европа":

    Затова ли цяла Европа ходи всеки 80-100години да я превзема?

    13:41 30.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Инна

    1 3 Отговор
    Туск дойде лично да огледа кратера.
    Чудя се дали ще тества почвата, за да потвърди руския произход на „неизвестния обект“.

    Шоуто трябва да продължи.

    Хайде да вземем пуканки и да заложим.

    Коментиран от #117

    13:42 30.07.2026

  • 109 Олееееее

    2 3 Отговор
    Тръгвам веднага в коалицията на желаещите да браня члена

    13:42 30.07.2026

  • 110 Луганск

    4 4 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    13:43 30.07.2026

  • 111 Така е

    2 4 Отговор
    обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, щото е украинска колония

    13:43 30.07.2026

  • 112 И кво е значението

    5 0 Отговор
    Дали е руска или украинска ? А?

    Коментиран от #124

    13:45 30.07.2026

  • 113 1945

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":

    Че останали нещо живо от руската армия

    13:45 30.07.2026

  • 114 Значи, че важи и срещу ршиста Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ивайло Мирчев":

    и срещу Копейкин. Тогава навито. Май не ги отвсякъде.
    А имаш ли член за Йотова?

    13:46 30.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Обектът, паднал през нощта

    1 2 Отговор
    е враг на евро-атлантическа общност а не за нормалните хора. Мидааа

    13:47 30.07.2026

  • 117 ДА!

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Инна":

    Туск ще тества почвата,изхождайки едно полско -...л...но...и после да види дали има химическа реакция...?!

    13:49 30.07.2026

  • 118 хихи

    1 2 Отговор
    не съм сигурен че е случайно паднала.... и Полша ако има кахър да си укрепва собствената и на НАТО противоракетна отбрана. Украйна е пиши заминала си...

    13:49 30.07.2026

  • 119 Инна

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "До Жълтопаветниците":

    Отделете време да прочетете текста на документа.

    Междувременно, прословутият пети член ясно заявява: страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка ще се счита за нападение срещу всички тях и всяка ще окаже помощ, упражнявайки правото на индивидуална или колективна самозащита (залегнало в член 51 от Устава на ООН).

    В същото време държавите запазват известна свобода на действие: те определят естеството и обхвата на своята подкрепа – това може да включва не само военна помощ, но и дипломатически, икономически мерки или техническа помощ.

    Мисля, че в този случай на Полша ще бъде предоставена дипломатическа помощ.

    Но те няма да дадат никакви пари; всички пари вече са отишли ​​в Украйна.

    Коментиран от #136

    13:49 30.07.2026

  • 120 Абе

    1 0 Отговор
    като какъв отговорен факрор Сибиха/га министър на ненатовска държава се е загрижил за въздушната пространство на натовските държави, много отговорен бе...

    13:50 30.07.2026

  • 121 Полското "върховно" военно

    2 1 Отговор
    Е най върховното и е на върха и е мега супер дупер върховно. Точно колкото и нашето е върховно

    13:51 30.07.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Вместо да се радват

    3 1 Отговор
    че не е ядрена бомба, тея взели да вряцат

    13:53 30.07.2026

  • 124 Разбира се, че няма значение.

    2 2 Отговор

    До коментар #112 от "И кво е значението":

    Споровете дали е руска или украинска са просто някаква дъвка за обществото. Отговорността за всички инциденти, във връзка с войната е на Русия, тъй като тя е атакувал първа и е нападнала противника. Който е започнал войната, той отнася и последствията.

    Коментиран от #128

    13:55 30.07.2026

  • 125 То тва убаво ама пък

    3 0 Отговор
    НАТЮ очевидно е не само в мозъчна смърт но и даже не могат да засекат нещо прелетяло хиляди километри, ако се вярва че идва от Русия през цяла Украйна.

    13:56 30.07.2026

  • 126 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте, член 5-ти":

    Давай ,най хубавото е ,че русофилията ще бъде унищожена от приятелски огън ха ха

    13:59 30.07.2026

  • 127 Чики-Рики

    1 1 Отговор
    Всъщност Украйна има доста от тези ракети и понеже всички отлично знаем,че са провокатори 1 в Света,по- лекичко с изводите!!!

    Коментиран от #139

    13:59 30.07.2026

  • 128 фончо

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Разбира се, че няма значение.":

    Тъпчо)))

    14:00 30.07.2026

  • 129 Ах гиди мързеливци

    1 0 Отговор
    Вместо джилезо по пресъхналият Дунав да си берете само дращите по форумите.

    Коментиран от #135

    14:01 30.07.2026

  • 130 Бъзиктар

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Браво":

    Няма да падне у нас.Ние си имаме един с картечница,дебне на Калотина(така казва)Пиле не дава да прехвърчи😆

    14:01 30.07.2026

  • 131 Пука ми за

    1 0 Отговор
    Източна Полша и кво бил казал Туск. Важното е че грам зърно от Украйна не влиза в Полша и земеделците са доволни

    14:03 30.07.2026

  • 132 И като е паднала

    1 0 Отговор
    Кво?

    14:05 30.07.2026

  • 133 Нагласихте я

    2 1 Отговор
    Украинската ракета стана сега пък руска

    14:05 30.07.2026

  • 134 Жителите на Безмер

    2 0 Отговор
    Сън не ги лови. И там ще почнат да падат скоро

    14:07 30.07.2026

  • 135 Ми даааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ах гиди мързеливци":

    3 тона злато някъде около Русе е птънало 1887 г. Сега Румънците ще ни го откраднат

    14:09 30.07.2026

  • 136 Няма какво да чета

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Инна":

    Недоумявам как вие сте напълно политически неграмотни.

    Аз гарантирам, че ако дори една държава се включи във войната срещу Русия,
    още на следващият ден жълтите павета ще бъдат окупирани от протести пред
    министерски съвет, протести пред военното министерство, протести пред президенството,
    а тези протести ще се ръководят от ПП-ДБ и подобни на тях организации като
    небезизвестния Манол Глишев и ТЕ ЩЕ НАСТОЯВАТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА
    БЪЛГАРСКИ КОНТИНГЕНТ НА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ.

    Ти имаш ли представа какво значение има "казус бели" - такава причина за
    влизане на България във войната ще се търси защото в България има
    хора, които ще правят милиарди долари за броени месеци.

    Ако толкова те притеснява това - проучи въпроса за второ гражданство.
    Най-лесно се дава от Канада. В Латинска Америка има също държави,
    с по-ниска престъпност и ще може вашето семейство да изкарате
    година-две докато отмине патакламата.

    14:12 30.07.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Пламен

    2 2 Отговор
    Преди 100 години рашките са яли голям бой от поляците .Малко преди това капитулират пред Германия.Ако се върнем и 20 години по-назад , ще видим че са капитулирали и пред Япония.Ако отидем 20 години напред, ще видим че ядат бой от Финландия.

    14:14 30.07.2026

  • 139 Не е в

    2 2 Отговор

    До коментар #127 от "Чики-Рики":

    Не всички знаем, че украинците са провокатори. За руснаците обаче всички знаем, че са лъжци и провокатори.

    14:22 30.07.2026

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