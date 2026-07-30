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ЦСКА триумфира драматично с дузпи и продължава напред в Лига Европа

ЦСКА триумфира драматично с дузпи и продължава напред в Лига Европа

30 Юли, 2026 23:57 989 12

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  • национален стадион васил левски

Героичен Лапоухов и безпогрешни изпълнения пратиха "червените" срещу Макаби Тел Авив

ЦСКА триумфира драматично с дузпи и продължава напред в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният стадион "Васил Левски" бе сцена на истинска футболна драма, в която ЦСКА изкова мястото си в третия квалификационен кръг на Лига Европа след инфарктна победа с 5:4 при изпълнение на дузпи срещу коравия Карабах. След 120 минути без голове, нервите и хладнокръвието на "червените" се оказаха решаващи за продължаването им напред в турнира.

Още от първия съдийски сигнал двата отбора демонстрираха амбиция и желание за победа. Йоанис Питас и Бруно Жордао опитаха да пробият защитата на гостите, но бранителите на Карабах бяха на висота. Вратарят Фьодор Лапоухов също се отличи с ключово спасяване след опасен удар на Кади Бохес, запазвайки мрежата на ЦСКА суха.

След почивката домакините натиснаха, като Жан-Филип Гбамен отправи първия точен удар, но стражът на Карабах Матеуш Кохалски не трепна. Въпреки усилията и на двата тима, редовното време приключи без попадения, а и продълженията не донесоха промяна в резултата. Лапоухов отново се превърна в герой, спасявайки решаващи удари и държейки надеждите на "армейците" живи.

В лотарията на дузпите нервите на ЦСКА издържаха. Марко Янкович и Йоанис Питас реализираха първите удари, но именно Лапоухов се превърна в герой, отразявайки изстрела на Матеуш Силва и пращайки топката в напречната греда. След това Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Джеймс Ето’о бяха безпогрешни, осигурявайки на столичани заслужен успех.

С този успех ЦСКА си осигури сблъсък с израелския гранд Макаби Тел Авив, който елиминира Шериф Тираспол с внушителен общ резултат 6:0. Междувременно Карабах ще продължи участието си в Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу швейцарския Ст. Гален, отстъпил на Бенфика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Вратарчето да го черпят всички.

    Коментиран от #9

    23:58 30.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 7 Отговор
    Респект и уважение за Цеца Грухлева,ако и да играят основно с чуждоземни глигани!
    🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🥳🤣👍

    23:59 30.07.2026

  • 3 ЦСКА 1948

    8 4 Отговор
    Тиа па да не видят нещо.

    Коментиран от #11

    23:59 30.07.2026

  • 4 Хахаха

    15 8 Отговор
    Последния път когато Карабах отпадна бе от Нюкасъл!Само ЦСКА!

    Коментиран от #7

    23:59 30.07.2026

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 8 Отговор
    Диви свинье!🐗

    Коментиран от #8

    00:01 31.07.2026

  • 6 БРАВО

    6 9 Отговор
    Браво оранжеви гвардейци! Браво Литекс!Браво Ловеч! ЦСКА поведе хорото Левски и вие се хванахте за него!

    00:03 31.07.2026

  • 7 Глупаво

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Сравнение ЦСКА не може да са и на малкия пръст на Нюкясъл Юнайтед, класите са съвсем различни

    00:03 31.07.2026

  • 8 Докъде

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Стигнахме да се радваме в квалификационните кръгове, където играят еднакво слаби отбори

    00:05 31.07.2026

  • 9 Дано да имат късмет

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С плейофите за конференциите

    00:08 31.07.2026

  • 10 като чета

    2 3 Отговор
    и се убеждавам ,че всеки коментар написан в този сайт е от човек които на футболната топка и вика таралеж.....

    00:27 31.07.2026

  • 11 Само питам

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЦСКА 1948":

    Кой е оригиналът?Този мач Диема го пусна на видео повторение.

    00:41 31.07.2026

  • 12 Олеле

    2 2 Отговор
    Доста бездарни бяха и двата отбора. На моменти пукаха топката от ритане…

    00:50 31.07.2026

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