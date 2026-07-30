ЦСКА триумфира драматично с дузпи и продължава напред в Лига Европа

Националният стадион "Васил Левски" бе сцена на истинска футболна драма, в която ЦСКА изкова мястото си в третия квалификационен кръг на Лига Европа след инфарктна победа с 5:4 при изпълнение на дузпи срещу коравия Карабах. След 120 минути без голове, нервите и хладнокръвието на "червените" се оказаха решаващи за продължаването им напред в турнира.

Още от първия съдийски сигнал двата отбора демонстрираха амбиция и желание за победа. Йоанис Питас и Бруно Жордао опитаха да пробият защитата на гостите, но бранителите на Карабах бяха на висота. Вратарят Фьодор Лапоухов също се отличи с ключово спасяване след опасен удар на Кади Бохес, запазвайки мрежата на ЦСКА суха.

След почивката домакините натиснаха, като Жан-Филип Гбамен отправи първия точен удар, но стражът на Карабах Матеуш Кохалски не трепна. Въпреки усилията и на двата тима, редовното време приключи без попадения, а и продълженията не донесоха промяна в резултата. Лапоухов отново се превърна в герой, спасявайки решаващи удари и държейки надеждите на "армейците" живи.

В лотарията на дузпите нервите на ЦСКА издържаха. Марко Янкович и Йоанис Питас реализираха първите удари, но именно Лапоухов се превърна в герой, отразявайки изстрела на Матеуш Силва и пращайки топката в напречната греда. След това Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Джеймс Ето’о бяха безпогрешни, осигурявайки на столичани заслужен успех.

С този успех ЦСКА си осигури сблъсък с израелския гранд Макаби Тел Авив, който елиминира Шериф Тираспол с внушителен общ резултат 6:0. Междувременно Карабах ще продължи участието си в Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу швейцарския Ст. Гален, отстъпил на Бенфика.