ЦСКА триумфира драматично с дузпи и продължава напред в Лига Европа

Националният стадион "Васил Левски" бе сцена на истинска футболна драма, в която ЦСКА изкова мястото си в третия квалификационен кръг на Лига Европа след инфарктна победа с 5:4 при изпълнение на дузпи срещу коравия Карабах. След 120 минути без голове, нервите и хладнокръвието на "червените" се оказаха решаващи за продължаването им напред в турнира.
Още от първия съдийски сигнал двата отбора демонстрираха амбиция и желание за победа. Йоанис Питас и Бруно Жордао опитаха да пробият защитата на гостите, но бранителите на Карабах бяха на висота. Вратарят Фьодор Лапоухов също се отличи с ключово спасяване след опасен удар на Кади Бохес, запазвайки мрежата на ЦСКА суха.
След почивката домакините натиснаха, като Жан-Филип Гбамен отправи първия точен удар, но стражът на Карабах Матеуш Кохалски не трепна. Въпреки усилията и на двата тима, редовното време приключи без попадения, а и продълженията не донесоха промяна в резултата. Лапоухов отново се превърна в герой, спасявайки решаващи удари и държейки надеждите на "армейците" живи.
В лотарията на дузпите нервите на ЦСКА издържаха. Марко Янкович и Йоанис Питас реализираха първите удари, но именно Лапоухов се превърна в герой, отразявайки изстрела на Матеуш Силва и пращайки топката в напречната греда. След това Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Джеймс Ето’о бяха безпогрешни, осигурявайки на столичани заслужен успех.
С този успех ЦСКА си осигури сблъсък с израелския гранд Макаби Тел Авив, който елиминира Шериф Тираспол с внушителен общ резултат 6:0. Междувременно Карабах ще продължи участието си в Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу швейцарския Ст. Гален, отстъпил на Бенфика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
23:58 30.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🥳🤣👍
23:59 30.07.2026
3 ЦСКА 1948
Коментиран от #11
23:59 30.07.2026
4 Хахаха
Коментиран от #7
23:59 30.07.2026
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8
00:01 31.07.2026
6 БРАВО
00:03 31.07.2026
7 Глупаво
До коментар #4 от "Хахаха":Сравнение ЦСКА не може да са и на малкия пръст на Нюкясъл Юнайтед, класите са съвсем различни
00:03 31.07.2026
8 Докъде
До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Стигнахме да се радваме в квалификационните кръгове, където играят еднакво слаби отбори
00:05 31.07.2026
9 Дано да имат късмет
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С плейофите за конференциите
00:08 31.07.2026
10 като чета
00:27 31.07.2026
11 Само питам
До коментар #3 от "ЦСКА 1948":Кой е оригиналът?Този мач Диема го пусна на видео повторение.
00:41 31.07.2026
12 Олеле
00:50 31.07.2026