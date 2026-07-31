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Валентин Илиев: Гордея се с ЦСКА, за мен Христо Янев работи добре

Валентин Илиев: Гордея се с ЦСКА, за мен Христо Янев работи добре

31 Юли, 2026 06:45 589 2

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В ЦСКА видях нещо, което са ме възпитавали мен, когато бях  футболист на клуба

Валентин Илиев: Гордея се с ЦСКА, за мен Христо Янев работи добре - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев изрази задоволството си от успеха на отбора в Лига Европа. Той акцентира върху "отношение, колектив и дисциплина", които винаги са били в основата на ЦСКА, и поздрави щаба и играчите за показаното в мача срещу Карабах.

„В ЦСКА видях нещо, което са ме възпитавали мен, когато бях футболист на клуба – отношение, колектив и дисциплина, това винаги е било в основата на ЦСКА. Играта на отбора – има старши треньор, а аз само мога да поздравя отбора и щаба, за това, което направиха като отношение и подготовка за мача“, сподели Илиев.

„Аз съм дошъл в ЦСКА, за да бъда максимално полезен, не само за треньора, а и за целия клуб и съм благодарен за това.“

„Не мога да ви опиша как се чувствах като отиде Теодор да бие дузпа, трудно е, но аз гордея с него, вярвам в него, знам, че той няма да подведе никого.“

„Със сигурност има причина да гледам мача до скамейката, но предпочитам това да остане вътре в клуба, така сме решили и това е причината. Изключително много уважавам мнението на всеки един фен, но в моята глава, това, че съм използвал думата клуба, не съм имал предвид някой друг. Аз работя в ЦСКА, като тегля чертата, мисля, че по-важно е какво мога да правя за ЦСКА, така че да се развиваме.“

„За мен Христо работи добре, не само сега, забелязал съм го от доста време, аз съм тук, за да му бъда от помощ. Със сигурност не сме заключили вратата на нови попълнения, и ако се появи играч, който заслужава да бъде в ЦСКА, винаги сме отворени за работа“, завърши Илиев.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отивай си

    0 1 Отговор
    При цеци да се обичате , никой не те иска тук

    07:24 31.07.2026

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