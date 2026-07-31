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Панатинайкос е следващият съперник на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Панатинайкос е следващият съперник на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

31 Юли, 2026 06:30 647 0

  • цска 1948-
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  • панатинайкос

Гръцкият гранд елиминира Пакш след равенство 2:2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4:3

Панатинайкос е следващият съперник на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Панатинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Гръцкият гранд елиминира Пакш след равенство 2:2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4:3.

Милан Пето даде аванс в полза на унгарците в 35-ата минута, но хърватинът Адриано Ягушич изравни минута преди края на първата част. Милан Дьорфи пак изведе Пакш напред в 57-ата минута и можеше да доведе срещата до допълнителни 30 минути.

Елмин Растодер реализира решителното попадение в полза на ПАО пет минути преди края на редовното време за крайното 2:2.

ЦСКА 1948, който отстрани Спартак Търнава след дузпи по-рано тази седмица, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това "червените" приемат ПАО на стадион "Васил Левски".


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