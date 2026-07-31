Коста Стоянов: Групировката КУБ във Варна се крие зад нови фирми

Политическа партия „Възраждане“ настоява за изслушване на председателя на ДАНС Пламен Тончев в Народното събрание веднага след края на парламентарната ваканция заради дейността на украинската групировка КУБ. Мотивът за искането е сериозният обществен интерес към продължаващата работа на свързаните с инвеститора Олег Невзоров фирми след тяхното преименуване, съобщават от телевизия Bulgaria ON AIR.
Народният представител Коста Стоянов посочи в предаването „Денят ON AIR“, че Пламен Тончев ръководи Държавна агенция „Национална сигурност“ от 2021 година, докато украинската корпорация започва активната си работа на българска територия през 2022 година.
„Ние поискахме изслушването, защото Пламен Тончев е председател на ДАНС още от 2021 година. Украинската групировка КУБ започва дейността си на наша територия през 2022 година и продължава и до ден днешен. През цялото това време, изключение на няколко месеца, председател на ДАНС е бил именно Тончев. Искахме да разберем какви мерки е предприел“, коментира Коста Стоянов.
Депутатът определи доклада на агенцията по случая като съдържащ единствено общи приказки и лишен от всякаква конкретика. Според Стоянов това буди сериозни съмнения за протекции над чуждия бизнес.
„Ние ще искаме изслушване на председателя на ДАНС и след парламентарната ваканция. Българските граждани трябва да знаят какво точно се случва и дали не продължава чадърът над украинската групировка“, категоричен е представителят на „Възраждане“.
Той допълни, че министърът на правосъдието вече е поискал от Нотариалната камара образуване на наказателно производство срещу втори нотариус, замесен в схемата.
„Срещу първи беше поискано, сега е поискано и срещу втори. Има и други нотариуси. Ако ние от 'Възраждане' управлявахме, вече щеше да има със сигурност хора, които да са в затвора, както и експулсирани лица от украинската групировка“, заяви Коста Стоянов.
По информация на народния представител, инвеститорът Олег Невзоров, чиито офиси във Варна вече са преименувани, продължава безпрепятствено дейността си.
„Има официална информация, офисите на КУБ във Варна, които са на централно място, вече са ребрандирани с други фирми и други имена. Притеснен съм, че скоро няма да бъдат бутнати незаконните постройки. До момента са издадени само 22 констативни акта за незаконно строителство и само 12 заповеди за постройки, при положение че там има над 100. Дори и кметът не може да се справи“, обясни Стоянов.
В края на разговора депутатът потвърди, че на предстоящите президентски избори „Възраждане“ ще издигне собствен партиен кандидат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Прогресиращ боташарски чобанин
До коментар #1 от "Овчар":Начело с престъпната групировка ПБ или Пеевски+Борисов=Крадев.
07:15 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наблюдател
- ПБ заедно с Пеефски гласуваха против българския народ и станаха съучастници в Агресия според устава на ООН.
- ПП-ДБ, Герб/СДС, за да не станат за резил, защото са същите продажници на дистанционно командване, решиха да излязат от залата.
-Единствената българска партия която защитава българския интерес се оказа Възраждане.
ВЪЗРАЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА
БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ - запомнете го. Всичко друго е за в контейнера с боклук.
Коментиран от #9
07:18 31.07.2026
5 Хасковски каунь
ако мислите , че някой от висшия български политически ешелон и местните му подчинени ще бъде наказан сте наивници. Не усещате ли че нещата вървят " Всяко чудо за два дни" ?
И сегашните управляващи подвиха опашки.
Коментиран от #7
07:18 31.07.2026
6 Акото цапа
Възраждане - нацисти идиоти!
Коментиран от #10
07:20 31.07.2026
7 Славяновски кавунь
До коментар #5 от "Хасковски каунь":Казах, че ще се боря с олигархията. Вече успешно се боря заедно с олигархията да ви ликвидирам!
Коментиран от #14
07:22 31.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хасковски каунь
До коментар #4 от "Наблюдател":И тук ще има репресии против ВЪЗРАЖДАНЕ както срещу Алтернатива за Германия. Не се съмнявайте ! Те могат и ще го направят.
07:23 31.07.2026
10 Скоро
До коментар #6 от "Акото цапа":укpонацитатa ще подскачате на въже!
07:23 31.07.2026
11 хе хе
Коментиран от #13
07:24 31.07.2026
12 да питам
Коментиран от #15
07:25 31.07.2026
13 след копринките на шиши
До коментар #11 от "хе хе":всеки може да вземе властта
07:25 31.07.2026
14 Хасковски каунь
До коментар #7 от "Славяновски кавунь":В нашия край, и по-специално в Славяново / Курушли/ му викат каХунь.
07:26 31.07.2026
15 питай муньо
До коментар #12 от "да питам":и компания - тим са им едни от спонсорите
07:26 31.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 резервист
07:38 31.07.2026