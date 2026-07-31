Коста Стоянов: Групировката КУБ във Варна се крие зад нови фирми

Политическа партия „Възраждане“ настоява за изслушване на председателя на ДАНС Пламен Тончев в Народното събрание веднага след края на парламентарната ваканция заради дейността на украинската групировка КУБ. Мотивът за искането е сериозният обществен интерес към продължаващата работа на свързаните с инвеститора Олег Невзоров фирми след тяхното преименуване, съобщават от телевизия Bulgaria ON AIR.

Народният представител Коста Стоянов посочи в предаването „Денят ON AIR“, че Пламен Тончев ръководи Държавна агенция „Национална сигурност“ от 2021 година, докато украинската корпорация започва активната си работа на българска територия през 2022 година.

„Ние поискахме изслушването, защото Пламен Тончев е председател на ДАНС още от 2021 година. Украинската групировка КУБ започва дейността си на наша територия през 2022 година и продължава и до ден днешен. През цялото това време, изключение на няколко месеца, председател на ДАНС е бил именно Тончев. Искахме да разберем какви мерки е предприел“, коментира Коста Стоянов.

Депутатът определи доклада на агенцията по случая като съдържащ единствено общи приказки и лишен от всякаква конкретика. Според Стоянов това буди сериозни съмнения за протекции над чуждия бизнес.

„Ние ще искаме изслушване на председателя на ДАНС и след парламентарната ваканция. Българските граждани трябва да знаят какво точно се случва и дали не продължава чадърът над украинската групировка“, категоричен е представителят на „Възраждане“.

Той допълни, че министърът на правосъдието вече е поискал от Нотариалната камара образуване на наказателно производство срещу втори нотариус, замесен в схемата.

„Срещу първи беше поискано, сега е поискано и срещу втори. Има и други нотариуси. Ако ние от 'Възраждане' управлявахме, вече щеше да има със сигурност хора, които да са в затвора, както и експулсирани лица от украинската групировка“, заяви Коста Стоянов.

По информация на народния представител, инвеститорът Олег Невзоров, чиито офиси във Варна вече са преименувани, продължава безпрепятствено дейността си.

„Има официална информация, офисите на КУБ във Варна, които са на централно място, вече са ребрандирани с други фирми и други имена. Притеснен съм, че скоро няма да бъдат бутнати незаконните постройки. До момента са издадени само 22 констативни акта за незаконно строителство и само 12 заповеди за постройки, при положение че там има над 100. Дори и кметът не може да се справи“, обясни Стоянов.

В края на разговора депутатът потвърди, че на предстоящите президентски избори „Възраждане“ ще издигне собствен партиен кандидат.