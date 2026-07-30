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Ирина Шейк и Девин Букър: Новата гореща двойка на световния шоубизнес?

Ирина Шейк и Девин Букър: Новата гореща двойка на световния шоубизнес?

30 Юли, 2026 23:53 421 1

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Светът на модата и спорта се преплита в неочакван романс, който разпалва любопитството на фенове и медии

Ирина Шейк и Девин Букър: Новата гореща двойка на световния шоубизнес? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Когато звездите на модата и спорта се срещнат, светлините на прожекторите мигновено се насочват към тях. Последните слухове, които разтърсиха световните таблоиди, разкриват, че руската красавица Ирина Шейк, позната с безупречния си стил и бляскави кампании за луксозни марки, е намерила нова тръпка в лицето на 11 години по-младата НБА сензация Девин Букър.

Според източници от близкото им обкръжение, пламъкът между двамата се е разгорял преди няколко месеца, когато общи приятели ги запознали на частно събитие. Оттогава Ирина и Девин все по-често са забелязвани заедно, макар и да се стараят да избягват любопитните погледи и обективите на папараците. Особено внимание предизвикаха снимки от Хамптънс, където двойката се наслаждаваше на уединение и романтични разходки край океана.

Ирина Шейк не за първи път попада в светлината на прожекторите заради личния си живот. След бурната си връзка с футболната легенда Кристиано Роналдо и последвалата любовна история с холивудския актьор Брадли Купър, от когото има дъщеря, моделът отново е на върха на клюкарските хроники. Девин Букър също не остава по-назад – баскетболистът дълго време беше свързван с модната икона Кендъл Дженър.

Макар че нито Ирина, нито Девин са потвърдили официално връзката си, близки до тях твърдят, че между двамата има неоспорима химия. Засега обаче двойката предпочита да пази личния си живот далеч от медийния шум. Дали това е началото на нова холивудска приказка или просто краткотраен флирт, предстои да разберем.

Докато светът гадае дали Ирина Шейк и Девин Букър ще излязат наяве като новата златна двойка на шоубизнеса, интересът към тяхната евентуална връзка не стихва.



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  • 1 Гореща

    0 0 Отговор
    Е само тази, която е моята мацка! Другите са статистки, независимо дали са Ирина Шейк, или друга подобна!

    23:59 30.07.2026

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