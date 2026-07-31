Спортът по ТВ в петък (31 юли)

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 1
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.30 Плувни спортове, Европейско първенство БНТ 3
16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Славия – Локомотив (Сф) Диема спорт
20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3
22.00- Голф: PGA тур, Рокет класик, втори ден Евроспорт 2
21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу - пети ден Евроспорт 1
21.15 ЦСКА 1948 – Арда Диема спорт
21.45 Бирмингам – Барселона МАХ Спорт 4
04.00 Гремио - Боливар МАХ Спорт 4
05.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
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