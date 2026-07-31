Спортът по ТВ в петък (31 юли)

Над 3,7 млн. евро са изхарчени за заплати в "паразитно" звено на МВР

Над 3,7 млн. евро е издръжката за заплати на звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, което Иван Демерджиев нареди да бъде закрито ...