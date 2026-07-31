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Спортът по ТВ в петък (31 юли)

Спортът по ТВ в петък (31 юли)

31 Юли, 2026 06:22 554 0

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Ето какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (31 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал Евроспорт 2

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.30 Плувни спортове, Европейско първенство БНТ 3

16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап, мъже Евроспорт 1

19.00 Славия – Локомотив (Сф) Диема спорт

20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3

22.00- Голф: PGA тур, Рокет класик, втори ден Евроспорт 2

21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу - пети ден Евроспорт 1

21.15 ЦСКА 1948 – Арда Диема спорт

21.45 Бирмингам – Барселона МАХ Спорт 4

04.00 Гремио - Боливар МАХ Спорт 4

05.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1


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