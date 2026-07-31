Христо Янев: Никога няма да се променя, хората дали осъзнават колко голям клуб отстранихме

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи елиминирането на азерския Карабах като важен успех, но подчерта, че един добър мач не променя неговия подход и няма да затвори устите на критиците. Той призна стойността на противника и отбеляза, че отстраняването е резултат не само на мотивация, а и на задълбочена тактическа подготовка на отбора и щаба.

"Първо, благодаря за поздравленията. И второ, тук не говорим само за мотивация. Говорим за тактическа грамотност на целият отбор. Искам да поздравя специално моя щаб за цялата работа в дните преди мачовете с Карабах, защото вложихме много труд, много усилия да разгадаваме как играе противника, да изберем най-добрата, за да ги затрудним и да ги отстраним.

Не знам хората в България дали осъзнават колко голям клуб отстранихме и колко добър отбор. Тази победа е за всички в клуба и искам да кажа на всички хора, които ни подкрепят - нуждаем се от вашата подкрепа, защото е много важно да вярвате в нас.

Срещу мен на другата пейка седеше треньор, който има 17 години опит, и отбор, който миналата година побеждаваше отбори като Бенфика, Челси, постигаше много добри резултати, надиграваше с най-големите отбори в Европа.

За нас е много важно да разберем, че работата, която вършим, не е толкова лоша. И просто трябва да вярваме в себе си, да знаем, че това, което правим, е добро и да се концентрираме върху това, което имаме като план за работа.

Вярата е единственото нещо, което ми остана. Понякога я губя, друг път почвам да се двоумя дали наистина можем да справим със ситуацията. Но виждаме, че в момента контролираме това, което отборът прави. И той прави хубави неща.

Никога не съм се чувствал отчаян. Да не залитаме в крайност. Аз знам какво мога, знам какво правя. Аз не правя нещо по-различно всеки божи ден. Отивам на работа с ясната нагласа да подобря представянето на отбора. Този отбор да върви напред, този отбор да играе в Европа. Този отбор, когато може, да печели трофей, да радва хората по трибуните, да дава увереност на хората в клуба, които влагат адски много енергия. Да покажем на собственика, който ни дава абсолютно всичко, от което имаме нужда, че работим в името на ЦСКА. И аз няма да се променя, без значение кой какво си мисли.

Аз съм научен да се боря, научен съм да давам всичко от себе си. Правя го от първия ден в ЦСКА. Хората, които ме оценяват и ме подкрепят, им благодаря. Това е победа за всички тях. За тези, които ми вярват безрезервно. За другите, както всичко друго в живота и както досега, трябва да се доказваш във всеки Божи ден, в който работиш.

Днес показахме, че сме много стойностен отбор. Ако съдбата е с нас и покажем същата добра игра, защо да не спечелим и следващия мач в Европа“, коментира Янев.