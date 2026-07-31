Разоръжаването на Хамас започва до седмици в Газа

В ранните часове на 31 юли американският президент Доналд Тръмп обяви постигането на „историческо споразумение“ за пълното разоръжаване на палестинската групировка Хамас и всички въоръжени фракции в Ивицата Газа.

Според информация на Axios, цитираща източници от преговорния процес, практическото изпълнение на договорената пътна карта ще започне през следващите няколко седмици след двуседмичен подготвителен период.

Групировката Хамас официално е приела рамката за поетапна демилитаризация, което се определя като повратна точка след две години на опустошителен конфликт. По данни на източници на Axios, цитирани в международния печат от издания като The Telegraph, крайната фаза на преговорите е била ускорена от безпрецедентната финансова криза в Хамас и натиска от страна на регионалните посредници Египет, Катар и Турция. Сделката е факт въпреки дипломатическите опити на Иран да убеди палестинската делегация в Кайро да играе за време и да отхвърли условията, съобщава още Axios.

Механизъм и срокове на разоръжаването

Споразумението съдържа 20 ключови точки и ще се изпълнява на строго контролирани фази в рамките на общ период от 200 до 300 дни:

Предаване на оръжията: Хамас се ангажира да изведе от експлоатация и да предаде цялото си тежко и леко въоръжение в рамките на 8 месеца.

Хамас се ангажира да изведе от експлоатация и да предаде цялото си тежко и леко въоръжение в рамките на 8 месеца. Предаване на карти: Организацията ще предостави пълни карти на подземната си мрежа от тунели, оръжейни складове и производствени бази, които ще бъдат унищожени.

Организацията ще предостави пълни карти на подземната си мрежа от тунели, оръжейни складове и производствени бази, които ще бъдат унищожени. Външен контрол: Всички арсенали ще преминат под управлението на новия Национален комитет за администрация на Газа (NCAG), подпомаган от Международни сили за стабилизиране (ISF) под ръководството на американски генерал.

Всички арсенали ще преминат под управлението на новия Национален комитет за администрация на Газа (NCAG), подпомаган от Международни сили за стабилизиране (ISF) под ръководството на американски генерал. Пълна амнистия: Като ключов стимул за сделката, бойците на Хамас, които доброволно предадат оръжието си и спазват плана, ще получат амнистия.

Изтеглянето на Израел и бъдещото управление

Паралелно с разоръжаването се предвижда поетапно изтегляне на Израелските отбранителни сили (IDF). Axios разкрива, че на първо време израелската армия ще се изтегли до т.нар. „Жълта линия“ (позициите от примирието миналия октомври). Всяко следващо отстъпление ще се извършва едва след верифициране на пълното демилитаризиране на съответния сектор. Израел също така се ангажира да прекрати кампанията си за целенасочени ликвидации на членове на Хамас, освен при наличие на непосредствена заплаха.

Цивилното управление на Газа ще бъде поето от преходно технократско правителство от 15 палестински експерти, одобрявано и наблюдавано от Борда за мир. Пълното възстановяване на разрушената анклавна инфраструктура ще започне едва след като международните сили потвърдят напредъка по разоръжаването. Израелските официални власти изразиха скептицизъм относно искреността на Хамас и подчертаха пред медии като The Jerusalem Post, че настояват за „едно право, една власт и едно оръжие“ без никакви изключения.