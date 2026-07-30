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Двойно щастие за Светослав Вуцов: Победа на терена и ново попълнение в семейството

Двойно щастие за Светослав Вуцов: Победа на терена и ново попълнение в семейството

30 Юли, 2026 23:46 512 2

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Вратарят на Левски празнува раждането на дъщеря си след триумфа в Шампионската лига

Двойно щастие за Светослав Вуцов: Победа на терена и ново попълнение в семейството - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светослав Вуцов преживя незабравими мигове, които ще останат завинаги в сърцето му. Само ден след като Левски елиминира румънския шампион Университатя Крайова в драматичен сблъсък от Шампионската лига, младият вратар получи най-големия подарък – стана баща на момиченце.

Щастливата новина донесе истински фурор в семейството на Вуцови. Дарина, любимата на Светослав, го дари с първородна дъщеря, която е и първата внучка на легендарния Вили Вуцов. Дядото не крие вълнението си и споделя, че се чувства на седмото небе. Освен Светослав, Вили Вуцов има още двама сина – Иван и Петър, но именно Светльо го направи горд дядо на малка принцеса.

Докато феновете на Левски все още се радват на успеха срещу Университатя Крайова, вратарят на отбора има още един повод за празнуване. Двойното щастие в живота на Светослав Вуцов е повод за гордост не само за семейството му, но и за цялата "синя" общност.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Легендарният Вили Вуцов!?!?!?Ай стига,веее!
    🐑🐑🐑🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    23:51 30.07.2026

  • 2 ЦСКА

    0 0 Отговор
    А така! Наздраве и да има повече българчета по отборите!

    00:14 31.07.2026

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