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Реал Мадрид обяви привличането на нападател

Реал Мадрид обяви привличането на нападател

31 Юли, 2026 11:28 328 0

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  • трансфер

21-годишният футболист се обвърза с „кралете“ за следващите пет сезона

Реал Мадрид обяви привличането на нападател - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид официално обяви привличането на нападателя на Леванте - Карлос Еспи. 21-годишният футболист се обвърза с „кралете“ за следващите пет сезона.

Въпреки младостта си Карлос Еспи беше ключова фигура за Леванте в последните три първенства. Вкара 20 гола в 66 мача, като 11 от тях бяха през миналия сезон и помогнаха на отбора да оцелее при завърщането си в Ла Лига. Именно заради това си представяне той бе отличен като най-добър състезател под 23 години в елитния шампионат на Испания.

Освен на клубно ниво, Карлос Еспи има опит и с националните гарнитури на Испания. Той е преминал през формациите до 19 и 20 години, където също е показал своите качества.


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