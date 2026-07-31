Реал Мадрид обяви привличането на нападател

Реал Мадрид официално обяви привличането на нападателя на Леванте - Карлос Еспи. 21-годишният футболист се обвърза с „кралете“ за следващите пет сезона.

Въпреки младостта си Карлос Еспи беше ключова фигура за Леванте в последните три първенства. Вкара 20 гола в 66 мача, като 11 от тях бяха през миналия сезон и помогнаха на отбора да оцелее при завърщането си в Ла Лига. Именно заради това си представяне той бе отличен като най-добър състезател под 23 години в елитния шампионат на Испания.

Освен на клубно ниво, Карлос Еспи има опит и с националните гарнитури на Испания. Той е преминал през формациите до 19 и 20 години, където също е показал своите качества.