Канадски милиардер издържа Макаби Тел Авив, буйни фенове - националисти чакат ЦСКА

След броени дни ЦСКА се изправя срещу най-стария и успешен израелски футболен клуб – Макаби Тел Авив, в интригуващ двубой от турнира Лига Европа.

Мачът привлича огромно внимание не само заради спортно-техническите качества на двата тима, но и заради специфичните обстоятелства около гостуващия отбор. Ето най-важните и любопитни факти, които трябва да знаете за израелския гранд:

История и успехи на международната и вътрешната сцена

Основан през далечната 1906 година, Макаби Тел Авив е най-титулуваният клуб в страната си. Тимът държи рекордите за най-много титли на Израел и спечелени Държавни купи.

На международната сцена „жълтите“ имат богата визитка, включително участия в груповата фаза на Шампионската лига и елиминационните фази на Лига Европа и Лига на конференциите през последните години. Отборът е редовен участник в европейските клубни турнири, което му носи сериозен коефициент и опит в подобни сблъсъци.

Българите, играли за тима

Димитър Рангелов (Сезон 2010/2011)

Статут : Преминава в Макаби под наем за един сезон от немския Борусия (Дортмунд).

: Преминава в Макаби под наем за един сезон от немския Борусия (Дортмунд). Статистика : Изиграва 22 мача в израелското първенство (Лигат ХаАл) и отбелязва 2 гола .

: Изиграва в израелското първенство (Лигат ХаАл) и отбелязва . Позиция: Нападател

Игор Томашич (2008 – 2010)

Статут : Роден е в Хърватия, но получава българско гражданство по време на успешния си престой в Левски (София). Записва и 16 мача за националния отбор на България.

: Роден е в Хърватия, но получава българско гражданство по време на успешния си престой в Левски (София). Записва и 16 мача за националния отбор на България. Статистика : Преминава в Макаби (Тел Авив) директно от Левски и записва над 50 мача за израелския тим.

: Преминава в Макаби (Тел Авив) директно от Левски и записва над за израелския тим. Позиция: Централен защитник.

Национални състезатели в настоящия състав

Макаби Тел Авив разполага с изключително силен и балансиран състав, който е гръбнакът на представителния тим на Израел.

Настоящи национали: Към юли 2026 година общо 11 футболисти от актуалния състав на Макаби са действащи национални състезатели.

Към юли 2026 година общо от актуалния състав на Макаби са действащи национални състезатели. Вътрешно ядро: По-голямата част от тях са ядрото на мъжкия национален отбор на Израел, включително капитанът Дор Перец, защитникът Раз Шломо и крилото Ошер Давида.

По-голямата част от тях са ядрото на мъжкия национален отбор на Израел, включително капитанът Дор Перец, защитникът Раз Шломо и крилото Ошер Давида. Чуждестранни селекции: Отборът има и младежки национали на своите страни в Европа и Африка, което подчертава международната класа на селекцията им.

Собственик, бюджет и издръжка

Футболният клуб е собственост на канадския милиардер и магнат в сферата на недвижимите имоти Мичъл Голдхар, който придоби контрола над отбора през 2009 г.. Голдхар, известен с пренасянето на веригата Walmart в Канада, осигурява финансова стабилност и висок за стандартите на региона бюджет. Клубът оперира с годишен бюджет, който надхвърля 20-25 милиона евро, което му позволява да привлича скъпи чужденци и най-добрите местни таланти.

Най-големите звезди: Минало и настояще

В миналото: Сред емблематичните имена в историята на клуба личат легенди като Еран Захави (един от най-добрите голмайстори на Израел), Ави Нимни и Гиора Шпигел.

Сред емблематичните имена в историята на клуба личат легенди като Еран Захави (един от най-добрите голмайстори на Израел), Ави Нимни и Гиора Шпигел. Днес: Настоящият състав, воден от шотландския мениджър Кени Милър (назначен за сезон 2026/27), разполага с играчи като национала Дор Перец, нидерландския защитник Тайрис Асанте (оценяван на 2.7 млн. евро) и крилото Ошер Давида. Общата пазарна стойност на състава надхвърля 20 милиона евро.

Публика и политически контекст

Официалният дом на Макаби е стадион „Блумфийлд“ в Тел Авив с капацитет от близо 30 000 места. Феновете на тима са организирани в мощната ултрас фракция „Maccabi Fanatics“. Публиката на отбора обаче често попада в епицентъра на сериозни политически скандали. Според доклади на организации като „Kick It Out Israel“, агитката на Макаби е сочена за една от най-радикалните в страната, като в мачовете от местното първенство редовно се регистрират десетки прояви на националистически и антиарабски скандирания.

Политическата ситуация около отбора е изключително усложнена:

Домакинства на неутрален терен: Поради продължаващия военен конфликт в Близкия изток, УЕФА не разрешава провеждането на мачове в Израел от съображения за сигурност. Макаби Тел Авив е принуден да играе домакинските си срещи от евротурнирите на неутрални стадиони (най-често в Сърбия или Унгария) и често пред празни трибуни.

Поради продължаващия военен конфликт в Близкия изток, УЕФА не разрешава провеждането на мачове в Израел от съображения за сигурност. Макаби Тел Авив е принуден да играе домакинските си срещи от евротурнирите на неутрални стадиони (най-често в Сърбия или Унгария) и често пред празни трибуни. Проблеми при гостуванията в Европа: След масовите безредици и сблъсъци в Амстердам в края на 2024 г., редица европейски градове налагат строги ограничения на израелските фенове. През миналия сезон се стигна до безпрецедентен казус, при който английските власти (Уест Мидландс) забраниха достъпа на привърженици на Макаби за мача срещу Астън Вила в Бирмингам, което предизвика дебати дори на ниво британски парламент и премиер.

Сблъсъкът между ЦСКА и израелския колос обещава да бъде тактическо надиграване на терена, но мерките за сигурност около събитието остават с най-висока степен на сериозност.