Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Канадски милиардер издържа Макаби Тел Авив, буйни фенове - националисти чакат ЦСКА

Канадски милиардер издържа Макаби Тел Авив, буйни фенове - националисти чакат ЦСКА

31 Юли, 2026 09:38, обновена 31 Юли, 2026 10:09 943 11

  • футбол-
  • израел-
  • макаби тел авив-
  • цска-
  • история

Израелският гранд съчетава огромна финансова мощ, бурна агитка и сложен геополитически контекст преди сблъсъка в Лига Европа

Канадски милиардер издържа Макаби Тел Авив, буйни фенове - националисти чакат ЦСКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След броени дни ЦСКА се изправя срещу най-стария и успешен израелски футболен клуб – Макаби Тел Авив, в интригуващ двубой от турнира Лига Европа.

Мачът привлича огромно внимание не само заради спортно-техническите качества на двата тима, но и заради специфичните обстоятелства около гостуващия отбор. Ето най-важните и любопитни факти, които трябва да знаете за израелския гранд:

История и успехи на международната и вътрешната сцена

Основан през далечната 1906 година, Макаби Тел Авив е най-титулуваният клуб в страната си. Тимът държи рекордите за най-много титли на Израел и спечелени Държавни купи.

На международната сцена „жълтите“ имат богата визитка, включително участия в груповата фаза на Шампионската лига и елиминационните фази на Лига Европа и Лига на конференциите през последните години. Отборът е редовен участник в европейските клубни турнири, което му носи сериозен коефициент и опит в подобни сблъсъци.

Българите, играли за тима

Димитър Рангелов (Сезон 2010/2011)

  • Статут: Преминава в Макаби под наем за един сезон от немския Борусия (Дортмунд).
  • Статистика: Изиграва 22 мача в израелското първенство (Лигат ХаАл) и отбелязва 2 гола.
  • Позиция: Нападател

Игор Томашич (2008 – 2010)

  • Статут: Роден е в Хърватия, но получава българско гражданство по време на успешния си престой в Левски (София). Записва и 16 мача за националния отбор на България.
  • Статистика: Преминава в Макаби (Тел Авив) директно от Левски и записва над 50 мача за израелския тим.
  • Позиция: Централен защитник.

Национални състезатели в настоящия състав

Макаби Тел Авив разполага с изключително силен и балансиран състав, който е гръбнакът на представителния тим на Израел.

  • Настоящи национали: Към юли 2026 година общо 11 футболисти от актуалния състав на Макаби са действащи национални състезатели.
  • Вътрешно ядро: По-голямата част от тях са ядрото на мъжкия национален отбор на Израел, включително капитанът Дор Перец, защитникът Раз Шломо и крилото Ошер Давида.
  • Чуждестранни селекции: Отборът има и младежки национали на своите страни в Европа и Африка, което подчертава международната класа на селекцията им.

Собственик, бюджет и издръжка

Футболният клуб е собственост на канадския милиардер и магнат в сферата на недвижимите имоти Мичъл Голдхар, който придоби контрола над отбора през 2009 г.. Голдхар, известен с пренасянето на веригата Walmart в Канада, осигурява финансова стабилност и висок за стандартите на региона бюджет. Клубът оперира с годишен бюджет, който надхвърля 20-25 милиона евро, което му позволява да привлича скъпи чужденци и най-добрите местни таланти.

Най-големите звезди: Минало и настояще

  • В миналото: Сред емблематичните имена в историята на клуба личат легенди като Еран Захави (един от най-добрите голмайстори на Израел), Ави Нимни и Гиора Шпигел.
  • Днес: Настоящият състав, воден от шотландския мениджър Кени Милър (назначен за сезон 2026/27), разполага с играчи като национала Дор Перец, нидерландския защитник Тайрис Асанте (оценяван на 2.7 млн. евро) и крилото Ошер Давида. Общата пазарна стойност на състава надхвърля 20 милиона евро.

Публика и политически контекст

Официалният дом на Макаби е стадион „Блумфийлд“ в Тел Авив с капацитет от близо 30 000 места. Феновете на тима са организирани в мощната ултрас фракция „Maccabi Fanatics“. Публиката на отбора обаче често попада в епицентъра на сериозни политически скандали. Според доклади на организации като „Kick It Out Israel“, агитката на Макаби е сочена за една от най-радикалните в страната, като в мачовете от местното първенство редовно се регистрират десетки прояви на националистически и антиарабски скандирания.

Политическата ситуация около отбора е изключително усложнена:

  • Домакинства на неутрален терен: Поради продължаващия военен конфликт в Близкия изток, УЕФА не разрешава провеждането на мачове в Израел от съображения за сигурност. Макаби Тел Авив е принуден да играе домакинските си срещи от евротурнирите на неутрални стадиони (най-често в Сърбия или Унгария) и често пред празни трибуни.
  • Проблеми при гостуванията в Европа: След масовите безредици и сблъсъци в Амстердам в края на 2024 г., редица европейски градове налагат строги ограничения на израелските фенове. През миналия сезон се стигна до безпрецедентен казус, при който английските власти (Уест Мидландс) забраниха достъпа на привърженици на Макаби за мача срещу Астън Вила в Бирмингам, което предизвика дебати дори на ниво британски парламент и премиер.

Сблъсъкът между ЦСКА и израелския колос обещава да бъде тактическо надиграване на терена, но мерките за сигурност около събитието остават с най-висока степен на сериозност.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Националистите

    2 2 Отговор
    Наследници на Руски Евреи миже би?

    09:55 31.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Цеца Грухлева ще изяде Равина!🐗

    09:59 31.07.2026

  • 4 Леле, леле

    8 1 Отговор
    1906 г. То не е имало такава измислена държавица. Създават я след ВСВ Великобритания, САЩ и СССР. Сигурно са играли в арабската лига 🤣 Жидовете нямат нищо общо с Европа.

    10:10 31.07.2026

  • 5 Тико

    7 1 Отговор
    Тия лумпени по-добре да не идват в България. Те за подпалиха Амстердам ноември 2024.

    10:18 31.07.2026

  • 6 Отвратен

    8 1 Отговор
    Израел не е в Европа и на какво основание играе в Европейски турнири ????????..?????

    10:29 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РАШКО

    2 0 Отговор
    Да заповядат чифтите

    11:18 31.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове