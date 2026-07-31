FT: защо Русия унищожи стотици бензиностанции в Украйна

Русия това лято унищожи стотици бензиностанции в Украйна, като през последните седмици руските атаки с ракети и дробове по тях се увеличиха, пише FT, анализирайки целта на тази стратегия.
Москва разшири кампанията си срещу гражданската инфраструктура, която включва и достъпа до гориво във фронтовите райони на страната.
Украински представители заявиха пред FT, че атаките, които се засилиха през последните седмици, изглежда са насочени към нарушаване на цивилния живот в райони, където руските сили се борят да напреднат, в опит да прогонят жителите и да задълбочат социалното напрежение.
Ударите изглежда са били и в отговор на ударите на Киев с дронове и ракети срещу руски нефтени и газови съоръжения, казаха те.
Атаките идват, докато руските сили се борят да напреднат на бойното поле, а обикновените руснаци започват да усещат въздействието на ударите на Киев с голям обсег върху рафинериите, включително недостиг на гориво и забрани за износ.
Общо Русия е унищожила над 200 бензиностанции в Украйна, заяви член на областния съвет на Харков. Най-малко 80 от тях са били в Харковска област.
Украйна е опънала стотици километри преработени рибарски мрежи над пътища, мостове и друга критична инфраструктура, за да създаде импровизирани тунели против дронове.
Пътят от Харков до Киев, част от паневропейската магистрала E40, е един от двата основни логистични коридора, свързващи столицата с фронтовите райони, което поражда опасения, че атаките биха могли да нарушат както пътуванията на цивилни граждани, така и военните доставки.
Полтава е сред няколкото региона, засегнати от многократни атаки срещу бензиностанции през последните седмици. Руските сили са атакували четири бензиностанции в рамките на няколко часа миналата събота, всички по пътя за Харков.
В комбинация с глобалното покачване на цените на горивата, руската кампания срещу бензиностанциите евентуално може да повиши цените в супермаркетите, магазините и сектора на услугите.
Financial Times наблюдава как местни жители нервно зареждат колите си на бензиностанция, превърната в импровизиран бункер, чиито резервоари за гориво са защитени от дебели бетонни блокове.
Украинските вериги бензиностанции и собственици са засилили мерките за сигурност поради заплахата от по-нататъшни удари. Някои бензиностанции инсталират мрежи против дронове, а по време на предупреждения за въздушна тревога бензиностанциите могат временно да преустановят дейността си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
Коментиран от #60
12:17 31.07.2026
2 Гост
Коментиран от #36
12:20 31.07.2026
3 Емили с тротинетката
12:20 31.07.2026
4 шаа
дробове?!? златни сте!!!
12:20 31.07.2026
5 Бензиностанцията с ракети
12:20 31.07.2026
6 Свобода за Русия
Коментиран от #46
12:21 31.07.2026
7 Защо
- Заради кефа на англоссксофранките.
Кой разбрал - разбрал...
Коментиран от #13
12:21 31.07.2026
8 Наташките реват
Няма бензин.
12:22 31.07.2026
9 Това е защото руснаците не са варвари,
Коментиран от #16, #37
12:22 31.07.2026
10 Така е
Коментиран от #78
12:22 31.07.2026
11 ГадюГара
12:23 31.07.2026
12 Добри новини
Във Владивосток гори склад 5.000 м2. на DNS. Това е една от най-големите руски вериги за продажба на електроника, компютърна и домакинска техника.
Красиво е!
Украинските части взеха в плен руски войник изпратен вчера да помаха с руския флаг до Дружковка, за да си направят фотосесия на фалшиво превземане. Видео
Нашите любители на МиГ-29 ще увиснат - Украйна е изпратила конкретна оферта на Полша. 😬
Движуха: ВСУ изперкаха още два склада на Wilberries - до Волгоград и в Татарстан. Ударена е също рафинерия и други обекти.
Коментиран от #19, #34
12:23 31.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
12:23 31.07.2026
15 Kaлпазанин
Коментиран от #43
12:24 31.07.2026
16 Кирил Петков
До коментар #9 от "Това е защото руснаците не са варвари,":Ти па кой беше бе ,анонимен тролляк ,че хич не моа се сетя ?
Коментиран от #70
12:24 31.07.2026
17 Зеленски греши!
Руснака остане ли без водка, прави революции.
12:25 31.07.2026
18 А кво стана
12:25 31.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Епа
12:26 31.07.2026
21 Механик
Точно в стила на дойчевеле е. Въпрос за хора с празни манерки, зададен от точно такива същите.
Коментиран от #79
12:26 31.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 МИ МИМИ МНОГО
12:27 31.07.2026
24 Бункерната кръйса
12:28 31.07.2026
25 А МОЧАТА?
Коментиран от #29
12:28 31.07.2026
26 Баш Хайдутин и действащ комунист
12:28 31.07.2026
27 Соломон
До коментар #22 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Украински килър застреля Главния с малокалибрена пушка ,като завързано добиче за отстрел .
Коментиран от #39
12:29 31.07.2026
28 Мишел
12:30 31.07.2026
29 А ГДЕ
До коментар #25 от "А МОЧАТА?":Линдзито Греъма ,репатрираха ли му кратуната 🎃 или без нея го кремираха ?
12:30 31.07.2026
30 Коста
12:30 31.07.2026
31 КОЛЬО ПАРЪМА
12:31 31.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тука има един дебил дето мрази DW
12:32 31.07.2026
34 Коста
До коментар #12 от "Добри новини":Аха, и 1километра на запад, за ден...
12:32 31.07.2026
35 И Киев е Руски
12:33 31.07.2026
36 Ударите не са симетрични,
До коментар #2 от "Гост":Украинците бомбандират НПЗ, нефто и газопроводи, складове с ГСМ, ЖП и автомобилни цистерни. Това са легитимни цели по време на война които лишават противниковата армия от гориво. Гадните орки бомбандират бензиностанции, повечето частна собственост където зареждат цивилни граждани.
12:34 31.07.2026
37 Ъъъ
До коментар #9 от "Това е защото руснаците не са варвари,":Топ 10 на най-пияните нации в Европа:
🥇 1 Румъния 17.0 л
🥈 2 Чехия 13.3 л
🥉 3 Латвия 13.1 л
4 Германия 12.2 л
5 Австрия 12.0 л
6 България 11.9 л
7 Литва 11.8 л
8 Ирландия 11.7 л
9 Полша 11.6 л
10 Люксембург 11.5
Оказва се че, дори българите пият повече от уж "пияните" руснаци.🤣
Коментиран от #44, #53, #72
12:34 31.07.2026
38 До така е
Коментиран от #75
12:34 31.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Един
12:36 31.07.2026
41 ВИС-2 🦁🦁🦁
Август наближава. Тежък месец за цяла България. На 25 август 2005 г. подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила, гълъб ти си бели! 🕊️🪽
Коментиран от #42
12:36 31.07.2026
42 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #41 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Искаме ВИС-3 в България!
Застрахователна фирма!
12:37 31.07.2026
43 Ъъъъ не!
До коментар #15 от "Kaлпазанин":За да стимулират употребата на електроавтомобили! Челният руски опит се разглежда от гейкомисията!
Коментиран от #47
12:37 31.07.2026
44 СтатиСтик
До коментар #37 от "Ъъъ":Ша обидиш българина с тези 12 литра на година ,това е само първата ракия от джанки ,после има още толкова от сини сливи и двойно повече от джибри от грозде .
Коментиран от #74
12:38 31.07.2026
45 Адмирал-Генерал
12:38 31.07.2026
46 Мдаа
До коментар #6 от "Свобода за Русия":Това може да се тълкува различно..
12:38 31.07.2026
47 Без име
До коментар #43 от "Ъъъъ не!":😂😂😂 😂😂😂
12:39 31.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 русия Терорист
12:40 31.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 путин в агония
Коментиран от #61
12:42 31.07.2026
52 Артилерист
Коментиран от #56, #65
12:43 31.07.2026
53 Ти пил ли си с руснак?
До коментар #37 от "Ъъъ":Те го пият за да се напият. Нарочно пият на гладно и на екс. От 200гр. падат под масата.
Коментиран от #55, #57
12:44 31.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Механик
До коментар #52 от "Артилерист":Кокега, човек когато прехвърли 70 години започва да страда от оглупяване,оПутяване,нощно напиkаване.
Коментиран от #58, #59, #62, #68
12:47 31.07.2026
57 Ми да
До коментар #53 от "Ти пил ли си с руснак?":Орките са си боклуци във всякакъв аспект.
12:49 31.07.2026
58 Гледайки фашизма на запад
До коментар #56 от "Механик":в детските градини събира глупави деца за сиганета.
12:49 31.07.2026
59 Джок Съдбата
До коментар #56 от "Механик":Бай мннн.гаууу ,никой не се интересува ,че си прехвърлил 70така ,благодари на съдбата ,че малко от вашите докарват до тази възраст .
12:52 31.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #51 от "путин в агония":Хапе намай кятти нинджата,а уж нямаше зъби ....
12:54 31.07.2026
62 Мишел
До коментар #56 от "Механик":Личният ти опит с остаряването не е задължителен за никого.
12:59 31.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Марче
13:04 31.07.2026
65 Мишел
До коментар #52 от "Артилерист":Целта е блокиране на логистиката на ВСУ. Така от Суми до Харков няма нито една работеща бензиностанция и който реши да пропътува това разстояние, трябва да носи запас горива .
13:06 31.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 СССР
13:15 31.07.2026
68 Артилерист
До коментар #56 от "Механик":Аз съм никой, колега. Просто един скромен бивш АРТИЛЕРИЙСКИ ЧИРАК. И затова не мога да вредя кой знае колко. Съвсем друго е превъзнасяният от демократическите атлантици Байдън, нали?
13:15 31.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Антирашист 1998
До коментар #16 от "Кирил Петков":Отпии от водката прочети пакнаписаното помълчи и заминавай .
13:19 31.07.2026
71 защо
13:21 31.07.2026
72 Антирашист 2000
До коментар #37 от "Ъъъ":Просия или няма статистика или не е в европа, а най вече ги е срам да публикуват !
13:24 31.07.2026
73 Някой
Коментиран от #76
13:25 31.07.2026
74 Мишел
До коментар #44 от "СтатиСтик":Тъй като навсякъде пият различни питиета- бири, вина, ракии, водки, тази статистика е за изпит чист 100% алкохол на един жител- и от новороденото, и от столетника
13:27 31.07.2026
75 Прости хора са дето не знаят
До коментар #38 от "До така е":Да прости са. Украйна имаше ядрено оръжие, но се отказа от него, защото червеното куфарче остана в Москва
13:27 31.07.2026
76 А защо руснаците не удрят
До коментар #73 от "Някой":по украинските рафинерии. Защото ги ликвидираха всичките още първите дни на войната, пардон СВО.
13:28 31.07.2026
77 Хахаха
13:29 31.07.2026
78 Украйна
До коментар #10 от "Така е":Никога не е била собственик на ЯО.
Собственикът беше СССР а след него правоприемникът му
РФ
13:30 31.07.2026
79 ПО ГОРЕ ОТ ТВОЯ
До коментар #21 от "Механик":Въпрос ти дадох отговора. Ти си по съобразителен от мен. ПРОСТО СЕ БЪЗИКАШ ИСТИНАТА КАЗВАШ И Е ТОЧНО. КОЙ РАЗБРАЛ ПОНЯЛ.
13:30 31.07.2026