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FT: защо Русия унищожи стотици бензиностанции в Украйна
  Тема: Украйна

FT: защо Русия унищожи стотици бензиностанции в Украйна

31 Юли, 2026 12:15 2 482 79

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • бензин-
  • бензиностанции

Атаките, които се засилиха през последните седмици, изглежда са насочени към нарушаване на цивилния живот в райони, където руските сили се опитват да напреднат

FT: защо Русия унищожи стотици бензиностанции в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия това лято унищожи стотици бензиностанции в Украйна, като през последните седмици руските атаки с ракети и дробове по тях се увеличиха, пише FT, анализирайки целта на тази стратегия.

Москва разшири кампанията си срещу гражданската инфраструктура, която включва и достъпа до гориво във фронтовите райони на страната.

Украински представители заявиха пред FT, че атаките, които се засилиха през последните седмици, изглежда са насочени към нарушаване на цивилния живот в райони, където руските сили се борят да напреднат, в опит да прогонят жителите и да задълбочат социалното напрежение.

Ударите изглежда са били и в отговор на ударите на Киев с дронове и ракети срещу руски нефтени и газови съоръжения, казаха те.

Атаките идват, докато руските сили се борят да напреднат на бойното поле, а обикновените руснаци започват да усещат въздействието на ударите на Киев с голям обсег върху рафинериите, включително недостиг на гориво и забрани за износ.

Общо Русия е унищожила над 200 бензиностанции в Украйна, заяви член на областния съвет на Харков. Най-малко 80 от тях са били в Харковска област.

Украйна е опънала стотици километри преработени рибарски мрежи над пътища, мостове и друга критична инфраструктура, за да създаде импровизирани тунели против дронове.

Пътят от Харков до Киев, част от паневропейската магистрала E40, е един от двата основни логистични коридора, свързващи столицата с фронтовите райони, което поражда опасения, че атаките биха могли да нарушат както пътуванията на цивилни граждани, така и военните доставки.

Полтава е сред няколкото региона, засегнати от многократни атаки срещу бензиностанции през последните седмици. Руските сили са атакували четири бензиностанции в рамките на няколко часа миналата събота, всички по пътя за Харков.

В комбинация с глобалното покачване на цените на горивата, руската кампания срещу бензиностанциите евентуално може да повиши цените в супермаркетите, магазините и сектора на услугите.

Financial Times наблюдава как местни жители нервно зареждат колите си на бензиностанция, превърната в импровизиран бункер, чиито резервоари за гориво са защитени от дебели бетонни блокове.

Украинските вериги бензиностанции и собственици са засилили мерките за сигурност поради заплахата от по-нататъшни удари. Някои бензиностанции инсталират мрежи против дронове, а по време на предупреждения за въздушна тревога бензиностанциите могат временно да преустановят дейността си.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    62 12 Отговор
    Кой знае защо, са милостиви! Хиляди трябва!

    Коментиран от #60

    12:17 31.07.2026

  • 2 Гост

    67 11 Отговор
    Сега ударите на Путин са симетрични на украинските удари! Или каквото повикало, това се обадило!

    Коментиран от #36

    12:20 31.07.2026

  • 3 Емили с тротинетката

    49 7 Отговор
    Защо са им на свиньособаките бензиностанции ,да ползват тротинетки 🛴много по екологично е !

    12:20 31.07.2026

  • 4 шаа

    48 1 Отговор
    "през последните седмици руските атаки с ракети и дробове по тях се увеличиха"

    дробове?!? златни сте!!!

    12:20 31.07.2026

  • 5 Бензиностанцията с ракети

    10 32 Отговор
    остана само с ракети!

    12:20 31.07.2026

  • 6 Свобода за Русия

    15 36 Отговор
    Както е тръгнало Путин ще освободи и Русия.

    Коментиран от #46

    12:21 31.07.2026

  • 7 Защо

    48 11 Отговор
    Украйна унищожава рафинериите в Русия!?
    - Заради кефа на англоссксофранките.
    Кой разбрал - разбрал...

    Коментиран от #13

    12:21 31.07.2026

  • 8 Наташките реват

    9 33 Отговор
    по всички медии!
    Няма бензин.

    12:22 31.07.2026

  • 9 Това е защото руснаците не са варвари,

    17 12 Отговор
    а едни интелигентни и благи хора, облечени в бяло, говорят тихо и разумно и никога не употребяват алкохол.

    Коментиран от #16, #37

    12:22 31.07.2026

  • 10 Така е

    14 31 Отговор
    Англосаксанците подлъгаха украинците да си дадат ядреното оръжие и това е причината за войната.

    Коментиран от #78

    12:22 31.07.2026

  • 11 ГадюГара

    41 4 Отговор
    Добрата новина е ,че като няма гориво в Осрайна ,по малко укропаразити ще идват у нас ☝️!

    12:23 31.07.2026

  • 12 Добри новини

    11 40 Отговор
    Бившата австрийска външна министърка, която избяга в Русия, се оплаква от алкохолизма на ватенките и не иска руско гражданство.

    Във Владивосток гори склад 5.000 м2. на DNS. Това е една от най-големите руски вериги за продажба на електроника, компютърна и домакинска техника.
    Красиво е!

    Украинските части взеха в плен руски войник изпратен вчера да помаха с руския флаг до Дружковка, за да си направят фотосесия на фалшиво превземане. Видео

    Нашите любители на МиГ-29 ще увиснат - Украйна е изпратила конкретна оферта на Полша. 😬

    Движуха: ВСУ изперкаха още два склада на Wilberries - до Волгоград и в Татарстан. Ударена е също рафинерия и други обекти.

    Коментиран от #19, #34

    12:23 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    13 30 Отговор
    Кремълските фашисти са толкова отчаяни, че вече не знаят какво да правят. Удължаването на войната само ще приближи по-бързо Русия към пропастта.

    12:23 31.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    20 3 Отговор
    Тьтцтцт защо ли🤔🤔🤔🤔сигурно не са си платили наема и горивото на ,t@@@ m@@@

    Коментиран от #43

    12:24 31.07.2026

  • 16 Кирил Петков

    15 5 Отговор

    До коментар #9 от "Това е защото руснаците не са варвари,":

    Ти па кой беше бе ,анонимен тролляк ,че хич не моа се сетя ?

    Коментиран от #70

    12:24 31.07.2026

  • 17 Зеленски греши!

    6 21 Отговор
    Трябва да бомби заводите за водка!
    Руснака остане ли без водка, прави революции.

    12:25 31.07.2026

  • 18 А кво стана

    16 0 Отговор
    С ракетата в Полша?

    12:25 31.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Епа

    4 23 Отговор
    Унищожи ги от злоба и безсилие. Бензинът може да се продава и в туби и в бутилки и директно от цистерната. Унищожаването на бензиностанции няма никаква стратегическа стойност и често дори средствата за унищожението им са по-скъпи от самите бензиностанции.

    12:26 31.07.2026

  • 21 Механик

    25 3 Отговор
    Въпросът в заглавието е достоен за мисъл на годината при хора с Даун.
    Точно в стила на дойчевеле е. Въпрос за хора с празни манерки, зададен от точно такива същите.

    Коментиран от #79

    12:26 31.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 МИ МИМИ МНОГО

    23 3 Отговор
    Просто .... Защото напушеният нарко направи същото. Остави русите без гориво. И КОЙ СЕГА Е ЛОШИЯ?!!??. Този който провокира или този който му отговори..???.

    12:27 31.07.2026

  • 24 Бункерната кръйса

    5 14 Отговор
    От бункера се чу писък,пазачите влязоха при главатаря хазара путин ,беше с открити крака заврян под кревата,тресеше се от страх,успокоен стана и изкрещя шаг наабарот всио впарядке,грабна от кашона на Медведев една водка,сънуваше един и същ кошмар,вадят го от срутения бункер, на носилка с забит в гърлото дрон в формата на фалос,а западните медии предаваха на живо

    12:28 31.07.2026

  • 25 А МОЧАТА?

    6 11 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #29

    12:28 31.07.2026

  • 26 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 13 Отговор
    Путин и Зеленски са комбина ! Избиват си народа . Другото всичко е ала бала ,конспирации .Рано или късно и Европа ще пострада !!! Познайте кои фамилии им дават ТОН ЗА ПЕСЕН !??? БРИКС МРИКС ,да спасим долара .

    12:28 31.07.2026

  • 27 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Украински килър застреля Главния с малокалибрена пушка ,като завързано добиче за отстрел .

    Коментиран от #39

    12:29 31.07.2026

  • 28 Мишел

    21 2 Отговор
    След унищожаването на украинските 13 броя НПЗ, на украинските складове с горива, дойде ред на украинските бензиностанции. Една руска ракета- една бензиностанция.

    12:30 31.07.2026

  • 29 А ГДЕ

    23 2 Отговор

    До коментар #25 от "А МОЧАТА?":

    Линдзито Греъма ,репатрираха ли му кратуната 🎃 или без нея го кремираха ?

    12:30 31.07.2026

  • 30 Коста

    6 11 Отговор
    Укрите ще зареждат само в Крим, по 10 литра , по милост.

    12:30 31.07.2026

  • 31 КОЛЬО ПАРЪМА

    16 4 Отговор
    Бой до пълна капитолация на укрите

    12:31 31.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тука има един дебил дето мрази DW

    5 7 Отговор
    И всеки ден го чете.

    12:32 31.07.2026

  • 34 Коста

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Добри новини":

    Аха, и 1километра на запад, за ден...

    12:32 31.07.2026

  • 35 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    В петък руска балистична ракета унищожи фабрика за дронове в Киев, собственост на американска корпорация, базирана в Делауеър. Това е първият път, когато американска компания е била обект на атака по време на въоръжения конфликт с Украйна

    12:33 31.07.2026

  • 36 Ударите не са симетрични,

    4 20 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Украинците бомбандират НПЗ, нефто и газопроводи, складове с ГСМ, ЖП и автомобилни цистерни. Това са легитимни цели по време на война които лишават противниковата армия от гориво. Гадните орки бомбандират бензиностанции, повечето частна собственост където зареждат цивилни граждани.

    12:34 31.07.2026

  • 37 Ъъъ

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Това е защото руснаците не са варвари,":

    Топ 10 на най-пияните нации в Европа:

    🥇 1 Румъния 17.0 л
    🥈 2 Чехия 13.3 л
    🥉 3 Латвия 13.1 л
    4 Германия 12.2 л
    5 Австрия 12.0 л
    6 България 11.9 л
    7 Литва 11.8 л
    8 Ирландия 11.7 л
    9 Полша 11.6 л
    10 Люксембург 11.5

    Оказва се че, дори българите пият повече от уж "пияните" руснаци.🤣

    Коментиран от #44, #53, #72

    12:34 31.07.2026

  • 38 До така е

    8 3 Отговор
    Как можахме боже да създадем толкова прости хора .Пиша с големи букви да го запомниш , окрайната НИКОГА НЕ Е ИМАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ !

    Коментиран от #75

    12:34 31.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Един

    2 6 Отговор
    Щото са рашисти.

    12:36 31.07.2026

  • 41 ВИС-2 🦁🦁🦁

    1 8 Отговор
    Тъжно е.

    Август наближава. Тежък месец за цяла България. На 25 август 2005 г. подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила, гълъб ти си бели! 🕊️🪽

    Коментиран от #42

    12:36 31.07.2026

  • 42 ВИС-2 🦁🦁🦁

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Искаме ВИС-3 в България!


    Застрахователна фирма!

    12:37 31.07.2026

  • 43 Ъъъъ не!

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    За да стимулират употребата на електроавтомобили! Челният руски опит се разглежда от гейкомисията!

    Коментиран от #47

    12:37 31.07.2026

  • 44 СтатиСтик

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъ":

    Ша обидиш българина с тези 12 литра на година ,това е само първата ракия от джанки ,после има още толкова от сини сливи и двойно повече от джибри от грозде .

    Коментиран от #74

    12:38 31.07.2026

  • 45 Адмирал-Генерал

    11 2 Отговор
    Само Русия ли използва дробове? Украйна с бъбреци ли стреля ?

    12:38 31.07.2026

  • 46 Мдаа

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Свобода за Русия":

    Това може да се тълкува различно..

    12:38 31.07.2026

  • 47 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ъъъъ не!":

    😂😂😂 😂😂😂

    12:39 31.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 русия Терорист

    3 13 Отговор
    Кочината руска иска всички да мизерстват като нея!

    12:40 31.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 путин в агония

    4 10 Отговор
    Злобния бункерен плъх хапе лошо!

    Коментиран от #61

    12:42 31.07.2026

  • 52 Артилерист

    11 5 Отговор
    Русия си взе поука от украинските терористи и техните западни инструктори. Целта е да се блокира укрогоривната система и да се спрат доставките за фронта...

    Коментиран от #56, #65

    12:43 31.07.2026

  • 53 Ти пил ли си с руснак?

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъ":

    Те го пият за да се напият. Нарочно пият на гладно и на екс. От 200гр. падат под масата.

    Коментиран от #55, #57

    12:44 31.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Механик

    2 12 Отговор

    До коментар #52 от "Артилерист":

    Кокега, човек когато прехвърли 70 години започва да страда от оглупяване,оПутяване,нощно напиkаване.

    Коментиран от #58, #59, #62, #68

    12:47 31.07.2026

  • 57 Ми да

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "Ти пил ли си с руснак?":

    Орките са си боклуци във всякакъв аспект.

    12:49 31.07.2026

  • 58 Гледайки фашизма на запад

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    в детските градини събира глупави деца за сиганета.

    12:49 31.07.2026

  • 59 Джок Съдбата

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Бай мннн.гаууу ,никой не се интересува ,че си прехвърлил 70така ,благодари на съдбата ,че малко от вашите докарват до тази възраст .

    12:52 31.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Димитър Георгиев- ДиДи

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "путин в агония":

    Хапе намай кятти нинджата,а уж нямаше зъби ....

    12:54 31.07.2026

  • 62 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Личният ти опит с остаряването не е задължителен за никого.

    12:59 31.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Марче

    4 0 Отговор
    Какви дробове, бели или черни?

    13:04 31.07.2026

  • 65 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Артилерист":

    Целта е блокиране на логистиката на ВСУ. Така от Суми до Харков няма нито една работеща бензиностанция и който реши да пропътува това разстояние, трябва да носи запас горива .

    13:06 31.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 СССР

    1 2 Отговор
    Това е братска солидарност "Русия унищожи стотици бензиностанции в Украйна" и в москра свърши бензина.

    13:15 31.07.2026

  • 68 Артилерист

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Аз съм никой, колега. Просто един скромен бивш АРТИЛЕРИЙСКИ ЧИРАК. И затова не мога да вредя кой знае колко. Съвсем друго е превъзнасяният от демократическите атлантици Байдън, нали?

    13:15 31.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Антирашист 1998

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Кирил Петков":

    Отпии от водката прочети пакнаписаното помълчи и заминавай .

    13:19 31.07.2026

  • 71 защо

    1 1 Отговор
    Ами Путин мрази всички, които не са руснаци и не му се подчиняват. Иска тотален тормоз над Украйна. Това е чудовище от ада, представящо се за православен християнин. Изчадие в получовешки вид. Олигофрен изучен в КГБ да убива. Нищо повече!

    13:21 31.07.2026

  • 72 Антирашист 2000

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъ":

    Просия или няма статистика или не е в европа, а най вече ги е срам да публикуват !

    13:24 31.07.2026

  • 73 Някой

    1 0 Отговор
    А защо Украйна удря по рафинерии?

    Коментиран от #76

    13:25 31.07.2026

  • 74 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "СтатиСтик":

    Тъй като навсякъде пият различни питиета- бири, вина, ракии, водки, тази статистика е за изпит чист 100% алкохол на един жител- и от новороденото, и от столетника

    13:27 31.07.2026

  • 75 Прости хора са дето не знаят

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "До така е":

    Да прости са. Украйна имаше ядрено оръжие, но се отказа от него, защото червеното куфарче остана в Москва

    13:27 31.07.2026

  • 76 А защо руснаците не удрят

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Някой":

    по украинските рафинерии. Защото ги ликвидираха всичките още първите дни на войната, пардон СВО.

    13:28 31.07.2026

  • 77 Хахаха

    1 0 Отговор
    Кремълските фашисти продължават с престъпленията срещу човечеството, това е! Международните закони за водене на война за фашиста- руснак не важат, защото са прелигирована нация, бойци на Бога, както се изказва Дугин, който е посредовател и поклонник на фашистките идеолози. По време на война удари срещу цивилни обекти е забранен: член 52 от Първия допълнителен протокол към Женевските конвенции от 1949 г.

    13:29 31.07.2026

  • 78 Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Никога не е била собственик на ЯО.
    Собственикът беше СССР а след него правоприемникът му
    РФ

    13:30 31.07.2026

  • 79 ПО ГОРЕ ОТ ТВОЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Въпрос ти дадох отговора. Ти си по съобразителен от мен. ПРОСТО СЕ БЪЗИКАШ ИСТИНАТА КАЗВАШ И Е ТОЧНО. КОЙ РАЗБРАЛ ПОНЯЛ.

    13:30 31.07.2026

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