FT: защо Русия унищожи стотици бензиностанции в Украйна

Русия това лято унищожи стотици бензиностанции в Украйна, като през последните седмици руските атаки с ракети и дробове по тях се увеличиха, пише FT, анализирайки целта на тази стратегия.

Москва разшири кампанията си срещу гражданската инфраструктура, която включва и достъпа до гориво във фронтовите райони на страната.

Украински представители заявиха пред FT, че атаките, които се засилиха през последните седмици, изглежда са насочени към нарушаване на цивилния живот в райони, където руските сили се борят да напреднат, в опит да прогонят жителите и да задълбочат социалното напрежение.

Ударите изглежда са били и в отговор на ударите на Киев с дронове и ракети срещу руски нефтени и газови съоръжения, казаха те.

Атаките идват, докато руските сили се борят да напреднат на бойното поле, а обикновените руснаци започват да усещат въздействието на ударите на Киев с голям обсег върху рафинериите, включително недостиг на гориво и забрани за износ.

Общо Русия е унищожила над 200 бензиностанции в Украйна, заяви член на областния съвет на Харков. Най-малко 80 от тях са били в Харковска област.

Украйна е опънала стотици километри преработени рибарски мрежи над пътища, мостове и друга критична инфраструктура, за да създаде импровизирани тунели против дронове.

Пътят от Харков до Киев, част от паневропейската магистрала E40, е един от двата основни логистични коридора, свързващи столицата с фронтовите райони, което поражда опасения, че атаките биха могли да нарушат както пътуванията на цивилни граждани, така и военните доставки.

Полтава е сред няколкото региона, засегнати от многократни атаки срещу бензиностанции през последните седмици. Руските сили са атакували четири бензиностанции в рамките на няколко часа миналата събота, всички по пътя за Харков.

В комбинация с глобалното покачване на цените на горивата, руската кампания срещу бензиностанциите евентуално може да повиши цените в супермаркетите, магазините и сектора на услугите.

Financial Times наблюдава как местни жители нервно зареждат колите си на бензиностанция, превърната в импровизиран бункер, чиито резервоари за гориво са защитени от дебели бетонни блокове.

Украинските вериги бензиностанции и собственици са засилили мерките за сигурност поради заплахата от по-нататъшни удари. Някои бензиностанции инсталират мрежи против дронове, а по време на предупреждения за въздушна тревога бензиностанциите могат временно да преустановят дейността си.