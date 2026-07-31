Кой е Панатинайкос: Съперникът на ЦСКА 1948 в Европа

Гръцкият гранд Панатинайкос е официалният следващ съперник на българския ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите за сезон 2026/27.

Атиняни си осигуриха сблъсъка с "червените", след като елиминираха унгарския Пакши с общ резултат 4:3 след драматично равенство 2:2 в реванша снощи.

Създаване, ранна история и успехи

Клубът е основан на 3 февруари 1908 година в Атина. Панатинайкос е един от най-старите и успешни футболни клубове в Гърция. В своята богата витрина "детелините" притежават 20 титли на страната и 20 Купи на Гърция.

На международната сцена ПАО държи най-голямото постижение в историята на гръцкия клубен футбол. През 1971 г., под ръководството на легендарния Ференц Пушкаш, отборът достига до финал за КЕШ (Шампионска лига) на стадион „Уембли“, където отстъпва пред Аякс. Клубът има и два полуфинала в най-силния европейски турнир през 1985 и 1996 г. Повече за клубната история може да се прочете на официалния уебсайт (pao.gr).

Собственик, бюджет и нов стадион

Собственик : Клубът се управлява от корабния магнат и медиен предприемач Янис Алафузос , който е начело от 2012 г. насам.

: Клубът се управлява от корабния магнат и медиен предприемач , който е начело от 2012 г. насам. Бюджет и инвестиции : Според финансови анализи на (offthepitch.com), Алафузос е инвестирал над 120 милиона евро в тима. Към настоящия сезон пазарната стойност на състава се оценява на близо 85 милиона евро по данни на (transfermarkt.com).

: Според финансови анализи на (offthepitch.com), Алафузос е инвестирал над 120 милиона евро в тима. Към настоящия сезон пазарната стойност на състава се оценява на близо по данни на (transfermarkt.com). Домът на ПАО: През настоящия сезон отборът играе домакинските си срещи на огромния Олимпийски стадион в Атина - ОАКА. Клубът е в напреднала фаза по изграждането на супермодерен собствен комплекс в район „Вотаникос“, който се очаква да бъде завършен съвсем скоро съгласно плановете, публикувани от (cityofathens.gr).

Публика и гореща подкрепа

Панатинайкос има милиони привърженици и е известен с една от най-фанатичните агитки в Източна Европа – "Gate 13". Организираните фенове създават невероятна атмосфера, но и често носят тежки глоби на клуба. На реванша срещу Пакши на ОАКА присъстваха над 23 000 зрители, които оказаха сериозен натиск.

Най-големите звезди: Минало и настояще

В миналото екипа на клуба са носили икони като Кшищоф Важиха (най-добрият реализатор в историята на клуба), Димитрис Сараваκος, Йоргос Карагунис и Джибрил Сисе.

Днес Панатинайкос, воден от новия си датски старши треньор Якоб Нееструп, разполага със силна селекция. Сред най-големите звезди в настоящия състав блестят:

Стефан де Врей – нидерландският ветеран и бивш стълб на Интер води защитата.

– нидерландският ветеран и бивш стълб на Интер води защитата. Факундо Пелистри – уругвайското крило, преминал през Манчестър Юнайтед.

– уругвайското крило, преминал през Манчестър Юнайтед. Иняки Пеня – бившият вратар на Барселона, който пази под рамката на вратата.

– бившият вратар на Барселона, който пази под рамката на вратата. Андрюс Тете – бразилското офанзивно острие.

Българската следа на терена

Три имена от българския футбол са оставили следа в Атина:

Томас Лафчис (1983 – 1985) – вратар, записва 55 мача за тима.

(1983 – 1985) – вратар, записва 55 мача за тима. Христо Колев – Бащата (1988 – 1990) – полузащитник, изиграва 35 мача и отбелязва 11 гола.

(1988 – 1990) – полузащитник, изиграва 35 мача и отбелязва 11 гола. Иван Иванов (2016 – 2017) – защитник, записва 7 мача за клуба

Българи, водили тима

Христо Бонев Ръководи Панатинайкос от 1988 до 1990 година .

. Успехи: През 1990 г. извежда отбора до титлата на Гърция и е избран за Треньор на годината в южната ни съседка.

Националите днес

Съставът е изключително балансиран, съчетавайки гръцки национали като Йоргос Кириакопулос и Триантафилос Цапрас с класни чуждестранни национални състезатели. Сред тях се отличават словенският халф Адам Гнезда Черин, мароканското крило Анас Зарури и алжирският национален бранител Ахмед Тоуба.

Панатинайкос срещу български отбори в ЕКТ

Гръцкият гранд Панатинайкос Атина има богата история на сблъсъци срещу български клубове в Европейските клубни турнири (ЕКТ). В официалната статистика на УЕФА до момента „детелините“ са изиграли общо 10 мача срещу родни отбори, в които балансът е 6 победи за Панатинайкос и 4 победи за българските тимове (няма регистрирани равенства), с голова разлика 19:12 в полза на гърците.



Сезон 1972/1973 – КЕШ (Първи кръг) - ЦСКА

Тогава гърците са водени от легендата Ференц Пушкаш, а година по-рано са играли финал в турнира. Сблъсъкът остава в историята с куриозна съдийска грешка при дузпите в Атина, наложила преиграване на реванша.

ЦСКА – Панатинайкос 2:1

– Панатинайкос Панатинайкос – ЦСКА 2:1 (3:2 при дузпите, но мачът е анулиран поради грешка на съдията Липатов)

(3:2 при дузпите, но мачът е анулиран поради грешка на съдията Липатов) Панатинайкос – ЦСКА 0:2 (Преиграване)

(Преиграване) Краен изход: ЦСКА продължава напред с общ резултат 4:1.

Сезон 1988/1989 – КНК (Втори кръг) - ЦСКА

„Армейците“, в чиито редици блести Христо Стоичков, отново се оказват непреодолимо препятствие за атиняни.

Панатинайкос – ЦСКА 0:1

ЦСКА – Панатинайкос 2:0

– Панатинайкос Краен изход: ЦСКА продължава напред с общ резултат 3:0.

Сезон 1994/1995 – КНК (Първи кръг) - Пирин

Тук Панатинайкос записва най-изразителната си победа над български опонент, като успехът им с 6:1 в реванша остава една от най-големите им победи в турнирите изобщо.

Пирин Благоевград – Панатинайкос 0:2

Панатинайкос – Пирин Благоевград 6:1

– Пирин Благоевград Краен изход: Панатинайкос продължава напред с общ резултат 8:1. [ 1]

Сезон 2002/2003 – Купа на УЕФА (Първи кръг) - Литекс

Ловешкият Литекс оказва сериозна съпротива и праща реванша в продължения, но класата на гърците надделява.

Литекс Ловеч – Панатинайкос 0:1

Панатинайкос – Литекс Ловеч 2:1 (след продължения)

– Литекс Ловеч (след продължения) Краен изход: Панатинайкос продължава напред с общ резултат 3:1.

Сезон 2024/2025 – Лига Европа (Втори квалификационен кръг) - Ботев Пловдив

Двата мача се изиграха в края на юли и началото на август 2024 г.. Гръцкият тим не остави шансове на „канарчетата“.

Панатинайкос – Ботев Пловдив 2:1

– Ботев Пловдив Ботев Пловдив – Панатинайкос 0:4

Краен изход: Панатинайкос продължава напред с общ резултат 6:1.

ЦСКА 1948 се изправя пред изключително тежко изпитание срещу този европейски редовен участник.