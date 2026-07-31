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Световен шампион продаде повредена реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

Световен шампион продаде повредена реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

31 Юли, 2026 09:30 371 1

  • бенжамен менди-
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  • реплика

Бившият френски национал, който в момента играе за полския клуб Погон Шчечин, предложи трофея от Световното първенство в събитието „Глобален футболен търг, част 2“, специализирано в колекционерски спортни артикули

Световен шампион продаде повредена реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът Бенжамен Менди продаде своята реплика на трофея от Мондиал 2018, спечелен с Франция в Руската федерация, за около 54 хиляди евро на търг, организиран от американската къща „Голдин“.

Бившият френски национал, който в момента играе за полския клуб Погон Шчечин, предложи трофея от Световното първенство в събитието „Глобален футболен търг, част 2“, специализирано в колекционерски спортни артикули.

Предметът беше описан като повреден, с пукнатина в основата и леки следи от износване. Въпреки това, той беше продаден за приблизително 54 хиляди евро. Купувачът получи, заедно с трофея, сертификат за автентичност, подписан от самия играч, който е играл за френските грандове Марсилия и Монако, както и английският хегемон от последното десетилетие Манчестър Сити.

Менди, който наскоро поднови договора си за още една година в Полша, беше обвинен в десет случая на изнасилване и опит за изнасилване от седем жени през 2021 г. Защитникът, който има 10 мача за националния отбор на Франция, беше обявен за невинен по всички обвинения между януари и юли 2023 г., но и не игра през този период, когато се водеше досъдебното производство срещу него.


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  • 1 хахахахах

    0 0 Отговор
    сигурен бях че тоя африканец ще е спечелил с отбора на франция

    09:45 31.07.2026

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