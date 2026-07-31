Добре дошли в странния свят на ФК Кайрат: Левски се изправя срещу най-ексцентричния клуб в Казахстан

Следващият съперник на Левски в Шампионската лига, ФК Кайрат, е сред най-колоритните и скандални клубове в Централна Азия.

Отборът от Алмати съчетава богата история от съветската ера с модерен олигархичен разкош, белязан от затворнически присъди на собствениците и абсурдни организационни куриози.

Докато „сините“ фенове се вълнуват от чисто спортно-техническата страна и трикратно по-високата пазарна оценка на българския тим, историята на съперника крие огромна доза екстравагантност, политически трусове и истински организационни абсурди.

Абсурдът на годината: Прокудени на 800 км заради Кание Уест

Най-пресният скандален куриоз около Кайрат дойде директно от УЕФА при обявяването на програмата за мачовете. Реваншът на 11 август няма да се играе на модерния Централен стадион в Алмати. Причината? Съоръжението е наето за мащабен концерт на американската мегазвезда Кание Уест.

Вместо пред над 23 000 свои привърженици, Кайрат ще трябва да приеме Левски на малката „Туркестан Арена“ в град Туркестан, разположен на повече от 800 километра западно – близо до границата с Узбекистан. Стадионът там е с капацитет от едва 7000 места и се ползва от втородивизионния местен тим Туран. Това решение предизвика вълна от недоволство сред феновете в Алмати, които обвиниха клубното ръководство, че поставя комерсиалните събития пред най-важния европейски поход на отбора.

Особеният президент: От затвора до триумфа в Шампионската лига

В дъното на целия съвременен възход и падение на Кайрат стои една изключително влиятелна фигура – олигархът Кайрат Боранбаев. Той пое управлението на клуба през 2012 г., като преди това бе натрупал милиарди в газовата индустрия и притежаваше франчайза на McDonald's в Казахстан и Русия. Боранбаев е и роднина на покойния бивш президент на страната Нурсултан Назарбаев (неговата дъщеря бе омъжена за внука на Назарбаев).

През март 2022 г., след политическите промени в Казахстан, милиардерът бе зрелищно арестуван от Агенцията за финансов мониторинг по обвинения в присвояване на държавни средства в особено големи размери и данъчни измами. Първоначално той получи 8 години затвор, но след като върна активи за стотици милиони долари на държавата (включително търговски центрове и петролни полета), присъдата му бе преразгледана и той излезе на свобода под пробация.

Абсурдът достигна своя връх, когато през миналия сезон Кайрат си осигури титлата и квота за Шампионската лига след драматични квалификации. Играчите буквално носиха на ръце своя бос по терена, докато той все още се водеше формално под съдебен надзор – сюжет, достоен за холивудски филм.

Трансферните странности: Пенсионерският приют за залязващи звезди

Преди Боранбаев да смени стратегията в посока развитие на млади местни таланти, Кайрат имаше репутацията на клуб, който хвърля милиони за залязващи световни звезди, търсещи последен голям договор преди пенсия.

Най-яркият пример е руската легенда Андрей Аршавин. Бившият ас на Арсенал прекара три години в Алмати (2016–2018), където се забърка в редица скандали извън терена, включително среднощни посещения на стриптийз клубове в Алмати, заснети от папараци. Въпреки това Аршавин бе боготворен от местните фенове заради гениалните си отигравания на терена.

След него в отбора пристигна бразилският голмайстор Вагнер Лав. Вкаралият десетки голове за ЦСКА Москва нападател дойде в Казахстан на 36-годишна възраст. Макар и ветеран, той помогна на тима да наруши хегемонията на ФК Астана, но местните медии често критикуваха факта, че заплатата му е надвишавала бюджетите на половината отбори в първенството.

Късмет за Левски: Най-добрият им играч е аут

Освен логистичния шок с преместването на реванша в Туркестан, Кайрат влиза в сблъсъка с Левски и със сериозен кадрови проблем. Най-голямата звезда на тима – португалското крило Жоржиньо – е аут от сметките заради тежка контузия в коляното. Това оголва сериозно атаката на казахстанците, чийто състав в момента е оценен на общо 12,7 милиона евро, докато селекцията на Станислав Генчев в Левски надхвърля 37 милиона евро.

Първият мач между Левски и Кайрат ще се изиграе на стадион „Георги Аспарухов“ в София на 4 август от 20:30 часа, а сините фенове вече изкупуват билетите с надежда за нов европейски триумф.