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ПП и ГЕРБ сезираха КС за Бюджет 2026

ПП и ГЕРБ сезираха КС за Бюджет 2026

31 Юли, 2026 12:01 893 77

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  • бюджет 2026-
  • кс-
  • жалба

Партиите подкрепиха взаимно жалбите си

ПП и ГЕРБ сезираха КС за Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдбата на държавния бюджет за 2026 г. вече е в ръцете на Конституционния съд. Само ден след обнародването на закона ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“ внесоха две отделни конституционни жалби, с които оспорват законосъобразността на приетата финансова рамка. Макар мотивите им да се различават, и двете парламентарни сили поставят под въпрос съответствието на бюджета с Конституцията и Закона за публичните финанси и настояват магистратите да се произнесат по неговата конституционосъобразност.

ГЕРБ внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Според партията приетата финансова рамка противоречи както на Конституцията, така и на Закона за публичните финанси и на ангажиментите на България по европейското право.

При внасянето на жалбата депутатът Владислав Горанов заяви, че искането се основава на нарушаване на принципите на правовата държава, залегнали в Конституцията, както и на принципа за предимство на международното право.

„Претендираме противоречие с принципите на правовата държава, гарантирани от Конституцията, както и с принципа за предимството на международното право. Надявам се КС в кратки срокове да се произнесе по нашето искане“, каза Горанов.

По думите му основният проблем е, че бюджетът е изготвен в нарушение на действащите фискални правила. „Не може съществуващите фискални правила, разписани в Закона за публичните финанси, с лека ръка да бъдат нарушавани. Законодателната инициатива за бюджета е на Министерския съвет, но това не означава, че изпълнителната власт може да предлага закон в нарушение на друг действащ закон“, заяви той.

Според Горанов, ако подобен подход бъде допуснат, се обезсмисля самото съществуване на Закона за публичните финанси. „Ако публичните финанси могат да се управляват в нарушение на закона, тогава възниква въпросът защо изобщо съществуват фискални правила и Закон за публичните финанси“, коментира депутатът.

Той посочи още, че освен риска от висок бюджетен дефицит и нарастващ държавен дълг, има и нарушение на европейските правила за бюджетна дисциплина.

„Договорът за функционирането на Европейския съюз и Пактът за стабилност и растеж задължават държавите членки да поддържат бюджетен дефицит до 3%. България е приела тези правила с ратифицирането на европейските договори и смятаме, че бюджетът ги нарушава“, каза Горанов.

По думите му именно това е основанието ГЕРБ да твърди, че са нарушени и конституционните разпоредби относно действието на международното право.

Горанов съобщи, че жалбата е внесена с подписите на 50 народни представители. „Основно ни подкрепиха колегите от „Продължаваме Промяната“. Разбрахме, че и те ще внесат собствена жалба в Конституционния съд“, каза депутатът.

Според него, ако Конституционният съд уважи искането, ще започнат да действат правилата на досегашния удължителен закон, който е бил отменен с приемането на бюджета за 2026 г.

„Продължаваме Промяната“ внесе две жалби в Конституционния съд срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). От партията твърдят, че в двата закона има текстове, които противоречат на Конституцията и нарушават основни принципи на правовата държава.

При внасянето на искането депутатът Стою Стоев заяви, че партията оспорва четири конкретни разпоредби, които според нея са противоконституционни. „Днес внасяме две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет за 2026 година и срещу Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Сезираме Конституционния съд на четири основания за противоконституционност“, заяви Стоев.

По думите му най-сериозният проблем е обвързването на възнагражденията на магистратите с тези на народните представители. „Това е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет. Нарушава се принципът на разделението на властите и магистратите се поставят под политическо влияние, което противоречи и на международните стандарти за независимост на съдебната власт“, посочи депутатът.

Втората спорна промяна, според „Продължаваме Промяната“, е спирането на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Не е задължително да бъде запазен сегашният механизъм, но България има международен ангажимент да разполага с ясна формула за определяне на минималната работна заплата. В момента този механизъм е суспендиран, без да бъде предложен нов, което нарушава принципите на предвидимост и законност“, каза Стоев.

Според него текстът няма пряко отношение към бюджета за 2026 г., тъй като ще произвежда действие и през следващите години.

Третото основание за жалбата е свързано с разпоредби в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които засягат решенията на ТЕЛК.

> „Само въз основа на твърдения, без влязъл в сила съдебен или административен акт, се предвижда възможност за преразглеждане на ТЕЛК решения. Предложихме вариант, който според нас е законосъобразен, но той не беше приет от Народното събрание“, заяви депутатът.

Четвъртото оспорвано основание е промяна в Кодекса на труда. „Текстовете ще влязат в сила едва през 2027 година, нямат отношение към бюджета за 2026 година и създават правна неяснота относно начина, по който ще се изчислява трудовият стаж. Това ограничава правата на голяма част от българските граждани и поражда конституционен проблем“, аргументира се Стоев.

Той изрази увереност, че поне част от аргументите на партията ще бъдат уважени от Конституционния съд. Стоев съобщи, че под искането са събрани подписите на повече от 50 депутати. „За момента ни подкрепиха единствено колегите от ГЕРБ“, уточни той. По думите му „Продължаваме Промяната“ не е получила подкрепа от „Демократична България“ и „Възраждане“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    26 24 Отговор
    Сус ве, поганци !

    Коментиран от #11, #65

    12:05 31.07.2026

  • 2 Пууутйо Радев

    27 10 Отговор
    Външната министърка защо е агент на Ми-6 ?

    Коментиран от #33

    12:08 31.07.2026

  • 3 Овчар

    16 23 Отговор
    Този разпределител на държавни пари е за прасетата в Белене както правеха навремето..! Иначе справедливост няма как да има..!

    12:09 31.07.2026

  • 4 Ауу, сглобката пак се заформи

    15 25 Отговор
    Сега, ще подкрепят Гюров за президент и окончателно ще се простим с лъжата за промяна на модела Борисов - Пеевски, която но се пробутваше преди изборите.

    12:10 31.07.2026

  • 5 Туй на фотото

    24 24 Отговор
    Не беше ли зачислен по Магнитски ?
    Чудна работа

    Коментиран от #14

    12:10 31.07.2026

  • 6 Да изринем чеpвената чyма !

    25 20 Отговор
    Илияна Йотова обяви, че одобрява нелепия и безумно разточителен бюджет на Радев! Честито на олигархията. Ще си имат 2 най-много 3 милиарда евро за крадене!

    Коментиран от #34

    12:10 31.07.2026

  • 7 Една конституционна съдийка

    2 17 Отговор
    Ах, ах, какво дребнитемия?! Истинският въпрос, за който ще пришпоря службите е - защо още на бюрото нямам доклад с точните GPS координати, къде у Дунаво се намират големи, космати, и дебели........ мамути?!
    Ам ам, ще го изям...

    12:11 31.07.2026

  • 8 анонимен

    6 10 Отговор
    Ах, какъв сопол беше в ложа "Сила"!

    12:11 31.07.2026

  • 9 Подкрепям

    13 7 Отговор
    Браво,само така!Атакуваъте врагът на България Прогнила България!!!(прогнила от смрадливи и крадливи комундета).

    12:12 31.07.2026

  • 10 Пууутйо Радев

    11 7 Отговор
    Нали парламентарна ваканция нямаше да има?

    Коментиран от #19

    12:14 31.07.2026

  • 11 Факт

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Горанов е крадец. Корумпиран тип, отчитащ се редовно на Тиквата Борисов.

    Коментиран от #26, #47

    12:14 31.07.2026

  • 12 Има ли още шарани?

    7 4 Отговор
    Любимата ми опорка на герберите е, че Румен Радев е дошъл на власт заради протестите от миналата година!
    Не, бе, OBце! Румен Радев дойде на власт, защото Бойко Борисов реши съвсем случайно след среща с Решетников да изправи Цецка Цачева срещу него на президентските избори и така предварително му подари победата. Само се е хвалил в интервюта, че му е подарил победата.
    В момента Румен Радев разгражда модела на Борисов и Пеевски, като назначава всичките им послушни калинки на властови позиции. Дали ще ви стигне кураж да признаете поне пред себе си, че Борисов, Пеевски и Радев са едно и също нещо?
    Протестите били виновни за Радев. Тия може да ги обяснявате на феновете на Възраждане, не на мене!

    12:15 31.07.2026

  • 13 Пууутйо Радев

    5 4 Отговор
    Американски военни самолети защо на летище Варна кацат?

    12:15 31.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лост

    8 3 Отговор
    Кой е този бездомник на снимката?Някой познава ли го?

    12:15 31.07.2026

  • 16 Янко

    8 3 Отговор
    Оригинал затворническа снимка.Браво за това.

    12:15 31.07.2026

  • 17 Боги

    6 1 Отговор
    Шефката на съда каза, че решение ще има след 15 септември . Че тя годината почти ще е изтекла.

    12:15 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Регресивна България=пеевски на стероиди

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Пууутйо Радев":

    Кога зеления чорап е казал истината. Че той надмина бойко и копейкин по лъжи, нагли лъжи.

    Коментиран от #29

    12:16 31.07.2026

  • 20 вапрос

    7 3 Отговор
    Тоя човек Горанофф нали публично приказваше, че депутатската заплата не му стига. Сега що е пак в Парламента? Сигурно вече е "спестил", като министър и може да си позволи ниската депутатска заплата?
    Никой не казва и никой не пита?

    12:17 31.07.2026

  • 21 Пууутйо Радев

    7 4 Отговор
    Гледах парламента днес . Същите боклуци като предишните сте. Същата наглост и простотия

    12:17 31.07.2026

  • 22 Валерко

    5 3 Отговор
    Деси Пеевска ще свърши работа

    Коментиран от #30

    12:18 31.07.2026

  • 23 Пууутйо Радев

    7 4 Отговор
    Борците срещу олигархията с по 411 имота ли са?

    Коментиран от #28

    12:18 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ония Предатели !

    3 2 Отговор
    Какво Ли Ще Решат !

    12:20 31.07.2026

  • 26 Безспорни факти

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    И Горанов, и Борисов, и Пеевски, и Копринков, и Радев, и .... са крадци .
    Всичките до един са продукт на старите съветски другари, до един.

    Коментиран от #31

    12:20 31.07.2026

  • 27 Окооо

    8 0 Отговор
    Сглобкаджии сър! Хвани едните, удри другите !

    12:20 31.07.2026

  • 28 Ако Са С По -Малко !

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пууутйо Радев":

    Не Стават !

    12:21 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да ! Г

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Валерко":

    Зъ !

    Е Насам !

    И Натам !

    12:22 31.07.2026

  • 31 Прав си!

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Безспорни факти":

    Точно заради комунистическата закалка, Христо Иванов и Кирил Петков се сглобиха с червената Тиква Борисов и червеното му другарче Пеевски.

    12:22 31.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Щото са същите боклуци ....

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пууутйо Радев":

    Жената на Митов беше доказан щатен служител на МИ-6 .... а сега и външната министърка се оказа че е агент на Ми-6 ? Нищо че е олигофрен. В МИ -6 на 99% все са такива

    12:25 31.07.2026

  • 34 червената чума

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Да изринем чеpвената чyма !":

    е по жълтите павета ив Петрохан. Само ти ли не го знаеш? На всеки от ппдбитн бащи и деди са номенклатурчици от комунистическата партия. НА ВСЕКИ. Питайте например ДС Василка защо е неможач като кмет, а дава стотици хиляди лева по лична сметка на човек от Петрохан???? И НИКОЙ от антикомунистите не гто пита????

    12:25 31.07.2026

  • 35 Я кой изникна

    1 3 Отговор
    ТОЗ НЕ БЕШЕ ЛИ НАМАГНИТЕНИЯ И С КРАДЕНИЯ ДЖИП ?

    КАКВО СТАНА С КРАДЕНИЯ ДЖИП - ПОТУЛИ ЛИ СЕ РАБОТАТА ?

    12:26 31.07.2026

  • 36 Точно 3 пъти Пууутйо Радев

    8 0 Отговор
    Е заявявал че тази година парламентарна ваканция нямаше да има? И какво стана? А? Подла сган лъжлива ей ....

    Коментиран от #52

    12:26 31.07.2026

  • 37 Покъртително нали

    7 3 Отговор
    " Партиите подкрепиха взаимно жалбите си".... а Пууутйо Радев мълчи и се крие като мишка

    Коментиран от #40

    12:28 31.07.2026

  • 38 внасяме принос в историята

    4 4 Отговор
    Тези, които НАЙ-МНОГО крадяха и доведоха страната до хендека - НЕ МРЪДНА от НАЙ-БЕДНА страна в есср-то по времегто на боко, а той дебелееше и вижте до каква физиономия се докара.. СЕГА НАЙ-МНОГО ТОЧНО ТЕЗИ искат Радев да им поправи ТЕХНИТЕ ЗУЛУМИ за нула време. БЕЗСРАМИЕ.
    Хората обаче разбират нещата и ненапразно довереието към него е най-високо и сега. боко не можеше и да мечтае за това колкото и да лепеше банкноти по челата на хората по страната от ЖИПКАТА, която присвои от горското стопанство.

    12:29 31.07.2026

  • 39 Зеленяи чорап на Шишо

    7 3 Отговор
    вкара ли ги по затворите? Не??? Дайте му още 1000 дни, Станишев е виновен!

    Коментиран от #42

    12:30 31.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Корнела

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "ако Радев":

    Факт, Крадев е по-путио и от Боката!

    Коментиран от #44

    12:32 31.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Истината е че

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "ако Радев":

    При Радев ситуацията не е Путинист или Атлантик. Той е най гнусното сечение от двете което е: долен ционист.

    Коментиран от #48

    12:34 31.07.2026

  • 44 Корнела тук не итрае,

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Корнела":

    по тази тема и не я меси. Меси теменужка-табуретката, която излъга при предишния бюджет, за да ни НКАРА боко в еврозоната - сега доволни ли сте?, която лъже непрекъснато, включително, че НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ пътната карта за Турски поток.

    12:35 31.07.2026

  • 45 Разкрития

    2 2 Отговор
    ГълъбГейт: Радев, Копринков и Гълъб Донев държат чадър над схемите на Пеевски за източване на КТБ! Това се вижда от разследването на БОЕЦ (документи)

    Законодателният юруш за Лукойл идва след демарш на посолството на САЩ в София, получен в МВнР на 14 юли, в който се задават следните въпроси от OFAC за сделката на Лукойл с Литаско:
    1. Какви са условията на сделката между рафинерията в Бургас и Литаско. По-специално, датата на подписване, датата на очакваната доставка, датата и стойността на плащането и всяка друга релевантна информация.
    2. Какъв е произходът на доставките на петрол.
    3. За една сделка ли става дума? За една доставка на петрол?
    4. Дали сделката е същата или подобна на предишни сделки между Лукойл и Литаско, и ако е така, какви са условията и датите на предишните сделки.
    5. Какви други, ако има такива, връзки или взаимоотношения има рафинерията в Бургас с Литаско?
    6. Какви алтернативни източници е използвала Лукойл междувременно? Дали този източник или други алтернативи не са налични повече?
    Но това не е всичко.
    Преди това темата е коментирана много подробно в писма от посолството на Великобритания.

    12:35 31.07.2026

  • 46 Коста

    2 3 Отговор
    Хаха, тези които забъркаха кашата с бюджета 2025 още ще съдят правителството в КС??? Пълни мърлячи!

    12:37 31.07.2026

  • 47 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    пък Муньо е светец. Ари ве!

    12:39 31.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 5-6 заседания

    6 0 Отговор
    И родната ни политическа сган се преумори и се юрна да почива. А военни самолети продължават да кацат на гражданските ни летища. Баба Алино си стои, хиляди декари около язовир Кърджали са откраднати а Ченгене Скели получи и ПУП даже. Олигарсите си получиха забавените плащания, енергийните им субсидии даже се повишиха и всичко е 6. Борбата с олигархията продължава....

    12:41 31.07.2026

  • 50 Вярно е

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Коста":

    И лесно доказуемо !

    12:42 31.07.2026

  • 51 защо бе

    5 1 Отговор
    Защо сега не сте по площадите бе? Набутаха ви Бюджет в пъти по-лош от проектобюджета на Желясков за който го свалихте. Няма кой да ви плати ли сега? Спонсорите ви дойдоха на власт и вече няма кой да плаща ли?

    Коментиран от #69

    12:43 31.07.2026

  • 52 То ако списък на лъжите на

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Точно 3 пъти Пууутйо Радев":

    Пууутйо Радев направиш ще е 3 пръста дебел роман. Трудно ще намериш тема по която да не е лъгал

    12:44 31.07.2026

  • 53 Ама нито една медия не отрази

    7 0 Отговор
    скандалното решение че Ченгене Скели получи ПУП и реално се узакони поредният грабеж за милиарди. А там настроиха къщи предимно прокурори, ченгета и боклуци от местната и държавна власт. Мина замина, срока за обжалване мина и кой крал.... крал

    Коментиран от #57

    12:49 31.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ъхъъъъъ

    1 4 Отговор
    въз основа само на твърдения, без влязъл в сила съдебен или административен акт, се предвижда възможност за преразглеждане на ТЕЛК решения и са готови за мобилизация нали? хахахахаха..... олигофрени на 6. Обаче пък тея дето са в Бурса с български телкове че и даже със заплатен придружител за тях не важи щото трудно ще ги мобилизират

    12:54 31.07.2026

  • 56 виктория

    0 4 Отговор
    Тоя магнитски що ни го натрапвате!!!

    12:55 31.07.2026

  • 57 Коста

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ама нито една медия не отрази":

    Защото няма такива като Възраждане.
    Ако не бяха Възраждане, баба Алено щеше да е вече с официален ПУП. Кмета Коцев още нямаше да е разбрал.. За сечта и строежа в Чайка,. Варна. Добре че хората се вдигнаха... Кмета пак не разбрал...Корумпета от УСКОР, От Строителен контрол и те не разбрали...

    Коментиран от #64

    12:56 31.07.2026

  • 58 Коста

    2 4 Отговор
    ПП и ГЕРБ изобщо не са в казана заедно, отново, а? НЕкоалиция срещу Радев, а? То и тогава беше така, срещу Президент Радев, нали? Общият им враг, нали?

    12:57 31.07.2026

  • 59 Магнита вика че се краде и не е честно

    1 5 Отговор
    После Даниел Митака най позорния бивш министър на МВР от ГЕРБ вика че не е достойно 🎃

    Коментиран от #66

    12:58 31.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Естествено че за атлантически роб

    1 5 Отговор
    като българина не е нужно определяне на минималната работна заплата. Той може и без пари да робува. А впрочем тези дето сега срещу 4 часов работен ден реват да ги питам: Абе мушмуроци вие как уж на по 3 места работихте като на по 8 часа ви водят а после и по 3 месеца си търкате меките дупенца у Гърция ? А?

    Коментиран от #76

    13:00 31.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хубаво де

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Коста":

    За Баба Алино съм съгласен на 100 % но за Ченгене Скеле като се задейства и получи ПУП общинските съветници на Възраждане в Бургас що си налягаха парцалите и гласуваха заедно с хората на Шиши и Кмета ? А кажи? Аз знам ама няма да ти хареса истината .....

    Коментиран от #74

    13:04 31.07.2026

  • 65 Китайски бот

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    И отново ботовете на Шиши, Копринката и Чорапа сте само ненуцен раход!

    13:04 31.07.2026

  • 66 да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Магнита вика че се краде и не е честно":

    Лъжеца и крадеца Рундьо Радев вика, че Борисов и Пеевски много лъжели и крадяли.
    С новия бюджет ви обра с три милиарда Евро, без лихвите. До края на годината.

    Коментиран от #67

    13:04 31.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Телкаджиите

    6 0 Отговор
    Да хващат бастуните и да пребият Мунчо

    Коментиран от #72

    13:06 31.07.2026

  • 69 Защото Кокорчи

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "защо бе":

    е още в скута на Пеевски заедно с Крадев и всичко е само медийна мъгла през медиите на Лрокопи и Шиши.

    Коментиран от #71

    13:06 31.07.2026

  • 70 Мафията в България зад ПП, ДБ и ГЕРБ

    0 5 Отговор
    сезира КС за собствените си дела, преписвайки ги на друг, отнел им държавата! Да се смее ли, да плаче ли човек!

    13:07 31.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 е то

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Телкаджиите":

    други жилтопаветници не останаха. забегнаха в чужбина.

    13:09 31.07.2026

  • 73 Бяла лястовица чакахте

    4 0 Отговор
    Гарван Радев получихте. Ей това стана

    13:10 31.07.2026

  • 74 Възраждане Бургас

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хубаво де":

    И за Росенец си налягаха също парцалите ! Не за пристанището а когато после всичко се разграби от общинският фонд. Пак с хората на Шиши и Кмета играха

    13:13 31.07.2026

  • 75 мъда я

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "мъда":

    ти не стопляш ли, че всичко се режисира отвън през най-корумпираните бандити поставени на власт и отдавна няма снисъм да се хабиш за партийни шайки безплатно? даже троловете вземат хонорар!

    Коментиран от #77

    13:14 31.07.2026

  • 76 Точно така е

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Естествено че за атлантически роб":

    Що народ уж на по 3 места работиха на по 8 часа и 60 дена платена отпуска после .... ами всяка болница дори има назначен от министъра на здравеопазването член на борда на директорите който е и на щат в министерството. И така е със всички министерства

    13:17 31.07.2026

  • 77 отвън викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "мъда я":

    Толкова ли си важен, че някой от вън ще се хаби за тебе бе? С тези 1.7 милиона платежоспособни потребители дори не си и пазар, който заслужава разработване.

    13:20 31.07.2026

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