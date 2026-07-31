ПП и ГЕРБ сезираха КС за Бюджет 2026

Съдбата на държавния бюджет за 2026 г. вече е в ръцете на Конституционния съд. Само ден след обнародването на закона ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“ внесоха две отделни конституционни жалби, с които оспорват законосъобразността на приетата финансова рамка. Макар мотивите им да се различават, и двете парламентарни сили поставят под въпрос съответствието на бюджета с Конституцията и Закона за публичните финанси и настояват магистратите да се произнесат по неговата конституционосъобразност.
ГЕРБ внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Според партията приетата финансова рамка противоречи както на Конституцията, така и на Закона за публичните финанси и на ангажиментите на България по европейското право.
При внасянето на жалбата депутатът Владислав Горанов заяви, че искането се основава на нарушаване на принципите на правовата държава, залегнали в Конституцията, както и на принципа за предимство на международното право.
„Претендираме противоречие с принципите на правовата държава, гарантирани от Конституцията, както и с принципа за предимството на международното право. Надявам се КС в кратки срокове да се произнесе по нашето искане“, каза Горанов.
По думите му основният проблем е, че бюджетът е изготвен в нарушение на действащите фискални правила. „Не може съществуващите фискални правила, разписани в Закона за публичните финанси, с лека ръка да бъдат нарушавани. Законодателната инициатива за бюджета е на Министерския съвет, но това не означава, че изпълнителната власт може да предлага закон в нарушение на друг действащ закон“, заяви той.
Според Горанов, ако подобен подход бъде допуснат, се обезсмисля самото съществуване на Закона за публичните финанси. „Ако публичните финанси могат да се управляват в нарушение на закона, тогава възниква въпросът защо изобщо съществуват фискални правила и Закон за публичните финанси“, коментира депутатът.
Той посочи още, че освен риска от висок бюджетен дефицит и нарастващ държавен дълг, има и нарушение на европейските правила за бюджетна дисциплина.
„Договорът за функционирането на Европейския съюз и Пактът за стабилност и растеж задължават държавите членки да поддържат бюджетен дефицит до 3%. България е приела тези правила с ратифицирането на европейските договори и смятаме, че бюджетът ги нарушава“, каза Горанов.
По думите му именно това е основанието ГЕРБ да твърди, че са нарушени и конституционните разпоредби относно действието на международното право.
Горанов съобщи, че жалбата е внесена с подписите на 50 народни представители. „Основно ни подкрепиха колегите от „Продължаваме Промяната“. Разбрахме, че и те ще внесат собствена жалба в Конституционния съд“, каза депутатът.
Според него, ако Конституционният съд уважи искането, ще започнат да действат правилата на досегашния удължителен закон, който е бил отменен с приемането на бюджета за 2026 г.
„Продължаваме Промяната“ внесе две жалби в Конституционния съд срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). От партията твърдят, че в двата закона има текстове, които противоречат на Конституцията и нарушават основни принципи на правовата държава.
При внасянето на искането депутатът Стою Стоев заяви, че партията оспорва четири конкретни разпоредби, които според нея са противоконституционни. „Днес внасяме две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет за 2026 година и срещу Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Сезираме Конституционния съд на четири основания за противоконституционност“, заяви Стоев.
По думите му най-сериозният проблем е обвързването на възнагражденията на магистратите с тези на народните представители. „Това е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет. Нарушава се принципът на разделението на властите и магистратите се поставят под политическо влияние, което противоречи и на международните стандарти за независимост на съдебната власт“, посочи депутатът.
Втората спорна промяна, според „Продължаваме Промяната“, е спирането на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Не е задължително да бъде запазен сегашният механизъм, но България има международен ангажимент да разполага с ясна формула за определяне на минималната работна заплата. В момента този механизъм е суспендиран, без да бъде предложен нов, което нарушава принципите на предвидимост и законност“, каза Стоев.
Според него текстът няма пряко отношение към бюджета за 2026 г., тъй като ще произвежда действие и през следващите години.
Третото основание за жалбата е свързано с разпоредби в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които засягат решенията на ТЕЛК.
> „Само въз основа на твърдения, без влязъл в сила съдебен или административен акт, се предвижда възможност за преразглеждане на ТЕЛК решения. Предложихме вариант, който според нас е законосъобразен, но той не беше приет от Народното събрание“, заяви депутатът.
Четвъртото оспорвано основание е промяна в Кодекса на труда. „Текстовете ще влязат в сила едва през 2027 година, нямат отношение към бюджета за 2026 година и създават правна неяснота относно начина, по който ще се изчислява трудовият стаж. Това ограничава правата на голяма част от българските граждани и поражда конституционен проблем“, аргументира се Стоев.
Той изрази увереност, че поне част от аргументите на партията ще бъдат уважени от Конституционния съд. Стоев съобщи, че под искането са събрани подписите на повече от 50 депутати. „За момента ни подкрепиха единствено колегите от ГЕРБ“, уточни той. По думите му „Продължаваме Промяната“ не е получила подкрепа от „Демократична България“ и „Възраждане“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #11, #65
12:05 31.07.2026
2 Пууутйо Радев
Коментиран от #33
12:08 31.07.2026
3 Овчар
12:09 31.07.2026
4 Ауу, сглобката пак се заформи
12:10 31.07.2026
5 Туй на фотото
Чудна работа
Коментиран от #14
12:10 31.07.2026
6 Да изринем чеpвената чyма !
Коментиран от #34
12:10 31.07.2026
7 Една конституционна съдийка
Ам ам, ще го изям...
12:11 31.07.2026
8 анонимен
12:11 31.07.2026
9 Подкрепям
12:12 31.07.2026
10 Пууутйо Радев
Коментиран от #19
12:14 31.07.2026
11 Факт
До коментар #1 от "Госあ":Горанов е крадец. Корумпиран тип, отчитащ се редовно на Тиквата Борисов.
Коментиран от #26, #47
12:14 31.07.2026
12 Има ли още шарани?
Не, бе, OBце! Румен Радев дойде на власт, защото Бойко Борисов реши съвсем случайно след среща с Решетников да изправи Цецка Цачева срещу него на президентските избори и така предварително му подари победата. Само се е хвалил в интервюта, че му е подарил победата.
В момента Румен Радев разгражда модела на Борисов и Пеевски, като назначава всичките им послушни калинки на властови позиции. Дали ще ви стигне кураж да признаете поне пред себе си, че Борисов, Пеевски и Радев са едно и също нещо?
Протестите били виновни за Радев. Тия може да ги обяснявате на феновете на Възраждане, не на мене!
12:15 31.07.2026
13 Пууутйо Радев
12:15 31.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лост
12:15 31.07.2026
16 Янко
12:15 31.07.2026
17 Боги
12:15 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Регресивна България=пеевски на стероиди
До коментар #10 от "Пууутйо Радев":Кога зеления чорап е казал истината. Че той надмина бойко и копейкин по лъжи, нагли лъжи.
Коментиран от #29
12:16 31.07.2026
20 вапрос
Никой не казва и никой не пита?
12:17 31.07.2026
21 Пууутйо Радев
12:17 31.07.2026
22 Валерко
Коментиран от #30
12:18 31.07.2026
23 Пууутйо Радев
Коментиран от #28
12:18 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ония Предатели !
12:20 31.07.2026
26 Безспорни факти
До коментар #11 от "Факт":И Горанов, и Борисов, и Пеевски, и Копринков, и Радев, и .... са крадци .
Всичките до един са продукт на старите съветски другари, до един.
Коментиран от #31
12:20 31.07.2026
27 Окооо
12:20 31.07.2026
28 Ако Са С По -Малко !
До коментар #23 от "Пууутйо Радев":Не Стават !
12:21 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да ! Г
До коментар #22 от "Валерко":Зъ !
Е Насам !
И Натам !
12:22 31.07.2026
31 Прав си!
До коментар #26 от "Безспорни факти":Точно заради комунистическата закалка, Христо Иванов и Кирил Петков се сглобиха с червената Тиква Борисов и червеното му другарче Пеевски.
12:22 31.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Щото са същите боклуци ....
До коментар #2 от "Пууутйо Радев":Жената на Митов беше доказан щатен служител на МИ-6 .... а сега и външната министърка се оказа че е агент на Ми-6 ? Нищо че е олигофрен. В МИ -6 на 99% все са такива
12:25 31.07.2026
34 червената чума
До коментар #6 от "Да изринем чеpвената чyма !":е по жълтите павета ив Петрохан. Само ти ли не го знаеш? На всеки от ппдбитн бащи и деди са номенклатурчици от комунистическата партия. НА ВСЕКИ. Питайте например ДС Василка защо е неможач като кмет, а дава стотици хиляди лева по лична сметка на човек от Петрохан???? И НИКОЙ от антикомунистите не гто пита????
12:25 31.07.2026
35 Я кой изникна
КАКВО СТАНА С КРАДЕНИЯ ДЖИП - ПОТУЛИ ЛИ СЕ РАБОТАТА ?
12:26 31.07.2026
36 Точно 3 пъти Пууутйо Радев
Коментиран от #52
12:26 31.07.2026
37 Покъртително нали
Коментиран от #40
12:28 31.07.2026
38 внасяме принос в историята
Хората обаче разбират нещата и ненапразно довереието към него е най-високо и сега. боко не можеше и да мечтае за това колкото и да лепеше банкноти по челата на хората по страната от ЖИПКАТА, която присвои от горското стопанство.
12:29 31.07.2026
39 Зеленяи чорап на Шишо
Коментиран от #42
12:30 31.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Корнела
До коментар #40 от "ако Радев":Факт, Крадев е по-путио и от Боката!
Коментиран от #44
12:32 31.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Истината е че
До коментар #40 от "ако Радев":При Радев ситуацията не е Путинист или Атлантик. Той е най гнусното сечение от двете което е: долен ционист.
Коментиран от #48
12:34 31.07.2026
44 Корнела тук не итрае,
До коментар #41 от "Корнела":по тази тема и не я меси. Меси теменужка-табуретката, която излъга при предишния бюджет, за да ни НКАРА боко в еврозоната - сега доволни ли сте?, която лъже непрекъснато, включително, че НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ пътната карта за Турски поток.
12:35 31.07.2026
45 Разкрития
Законодателният юруш за Лукойл идва след демарш на посолството на САЩ в София, получен в МВнР на 14 юли, в който се задават следните въпроси от OFAC за сделката на Лукойл с Литаско:
1. Какви са условията на сделката между рафинерията в Бургас и Литаско. По-специално, датата на подписване, датата на очакваната доставка, датата и стойността на плащането и всяка друга релевантна информация.
2. Какъв е произходът на доставките на петрол.
3. За една сделка ли става дума? За една доставка на петрол?
4. Дали сделката е същата или подобна на предишни сделки между Лукойл и Литаско, и ако е така, какви са условията и датите на предишните сделки.
5. Какви други, ако има такива, връзки или взаимоотношения има рафинерията в Бургас с Литаско?
6. Какви алтернативни източници е използвала Лукойл междувременно? Дали този източник или други алтернативи не са налични повече?
Но това не е всичко.
Преди това темата е коментирана много подробно в писма от посолството на Великобритания.
12:35 31.07.2026
46 Коста
12:37 31.07.2026
47 Факт
До коментар #11 от "Факт":пък Муньо е светец. Ари ве!
12:39 31.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 5-6 заседания
12:41 31.07.2026
50 Вярно е
До коментар #48 от "Коста":И лесно доказуемо !
12:42 31.07.2026
51 защо бе
Коментиран от #69
12:43 31.07.2026
52 То ако списък на лъжите на
До коментар #36 от "Точно 3 пъти Пууутйо Радев":Пууутйо Радев направиш ще е 3 пръста дебел роман. Трудно ще намериш тема по която да не е лъгал
12:44 31.07.2026
53 Ама нито една медия не отрази
Коментиран от #57
12:49 31.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ъхъъъъъ
12:54 31.07.2026
56 виктория
12:55 31.07.2026
57 Коста
До коментар #53 от "Ама нито една медия не отрази":Защото няма такива като Възраждане.
Ако не бяха Възраждане, баба Алено щеше да е вече с официален ПУП. Кмета Коцев още нямаше да е разбрал.. За сечта и строежа в Чайка,. Варна. Добре че хората се вдигнаха... Кмета пак не разбрал...Корумпета от УСКОР, От Строителен контрол и те не разбрали...
Коментиран от #64
12:56 31.07.2026
58 Коста
12:57 31.07.2026
59 Магнита вика че се краде и не е честно
Коментиран от #66
12:58 31.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Естествено че за атлантически роб
Коментиран от #76
13:00 31.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хубаво де
До коментар #57 от "Коста":За Баба Алино съм съгласен на 100 % но за Ченгене Скеле като се задейства и получи ПУП общинските съветници на Възраждане в Бургас що си налягаха парцалите и гласуваха заедно с хората на Шиши и Кмета ? А кажи? Аз знам ама няма да ти хареса истината .....
Коментиран от #74
13:04 31.07.2026
65 Китайски бот
До коментар #1 от "Госあ":И отново ботовете на Шиши, Копринката и Чорапа сте само ненуцен раход!
13:04 31.07.2026
66 да бе
До коментар #59 от "Магнита вика че се краде и не е честно":Лъжеца и крадеца Рундьо Радев вика, че Борисов и Пеевски много лъжели и крадяли.
С новия бюджет ви обра с три милиарда Евро, без лихвите. До края на годината.
Коментиран от #67
13:04 31.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Телкаджиите
Коментиран от #72
13:06 31.07.2026
69 Защото Кокорчи
До коментар #51 от "защо бе":е още в скута на Пеевски заедно с Крадев и всичко е само медийна мъгла през медиите на Лрокопи и Шиши.
Коментиран от #71
13:06 31.07.2026
70 Мафията в България зад ПП, ДБ и ГЕРБ
13:07 31.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 е то
До коментар #68 от "Телкаджиите":други жилтопаветници не останаха. забегнаха в чужбина.
13:09 31.07.2026
73 Бяла лястовица чакахте
13:10 31.07.2026
74 Възраждане Бургас
До коментар #64 от "Хубаво де":И за Росенец си налягаха също парцалите ! Не за пристанището а когато после всичко се разграби от общинският фонд. Пак с хората на Шиши и Кмета играха
13:13 31.07.2026
75 мъда я
До коментар #71 от "мъда":ти не стопляш ли, че всичко се режисира отвън през най-корумпираните бандити поставени на власт и отдавна няма снисъм да се хабиш за партийни шайки безплатно? даже троловете вземат хонорар!
Коментиран от #77
13:14 31.07.2026
76 Точно така е
До коментар #61 от "Естествено че за атлантически роб":Що народ уж на по 3 места работиха на по 8 часа и 60 дена платена отпуска после .... ами всяка болница дори има назначен от министъра на здравеопазването член на борда на директорите който е и на щат в министерството. И така е със всички министерства
13:17 31.07.2026
77 отвън викаш
До коментар #75 от "мъда я":Толкова ли си важен, че някой от вън ще се хаби за тебе бе? С тези 1.7 милиона платежоспособни потребители дори не си и пазар, който заслужава разработване.
13:20 31.07.2026