Борис Бонев: Време е инвестициите за градски транспорт да се насочат към наземния

София е успяла да запази европейско финансиране за обновяване на градския транспорт и скоро ще може да закупи нови автобуси, тролейбуси, трамваи и метровлакове. Това заяви председателят на "Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев пред NOVA NEWS.

По думите му спасените средства са резултат от предварително подготвените процедури за обществени поръчки. „Това, което се случи, е, че благодарение на подготвените търгове на „Столичен електротранспорт“ и „Метрополитен“ София успя да спаси средства, които първоначално не бяха предвидени за градски транспорт по Програма „Региони в растеж“. Така запазихме европейското финансиране и столицата ще получи нови превозни средства“, заяви Бонев.

Предвижда се със средствата да бъдат закупени 75 нови тролейбуса, 50 електробуса, 20 трамвая и 16 метровлака. Освен това е осигурено финансиране за изграждането на две нови метростанции към квартал „Люлин“. Общият размер на европейското финансиране е 265 млн. евро, но според Бонев само малка част от него ще бъде насочена към наземния транспорт.

„За огромно съжаление по-малката част - около 50 млн. евро - ще отиде за наземния градски транспорт. С тези средства ще бъдат платени авансите за закупуването на новите превозни средства. Останалите средства са за метрото, чието строителство трябва да продължи“, съобщи общинският съветник.

Председателят на "Спаси София" смята, че при вече изградена мрежа от 50 метростанции е време инвестициите да се насочат основно към автобусния и трамвайния транспорт. „В София се движат автобуси на по 20-25 години, при нормален експлоатационен живот от 12–15 години. Имаме и трамваи на близо 50 години. Именно там нуждата от инвестиции е по-голяма“, посочи Бонев.

Той съобщи още, че се очаква Столичният общински съвет скоро да разгледа заем, с който също ще бъде финансирано закупуването на нови превозни средства, а общественото обсъждане вече е насрочено за 7 август и в него са предвидени значителни средства за закупуването на нови автобуси.

Той коментира и критиките на кмета на София, който постави под съмнение ролята на "Спаси София" в процеса по осигуряването на европейското финансиране.

„Подобни статуси не подхождат на кмет на София. Има ясен начин да се провери кой е участвал в целия процес. Ако ние не бяхме част от него, нямаше да има причина вицепремиерът Атанас Пеканов да благодари на „Спаси София“ за свършената работа. Винаги сме настоявали Столичната община да ускори процедурата по заема, а публикуваното от кмета е извадено от контекст“, коментира председателят на "Спаси София". По думите му именно неговата формация е дала началото на инициативата за осигуряване на допълнителни средства за наземния градски транспорт.

Бонев коментира и политическите спекулации около бъдещото си участие в местните избори и евентуални разговори с „Прогресивна България“. „Аз не отивам при „Прогресивна България“, за да моля за политическа подкрепа, а за да представя инициативите, предложенията и решенията си, защото смятам, че те могат да бъдат реализирани“, заяви столичният общински съветник.

„Ако участваме на следващите местни избори, мога да гарантирам, че „Спаси София“ ще бъде партията, която ще подкрепи мен. Всичко останало е въпрос на разговори, които към момента не се случват“, допълни още той.