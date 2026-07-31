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Бивш мениджър на Ливърпул предпочита да остане в Европа въпреки интереса на Ал-Ахли

Бивш мениджър на Ливърпул предпочита да остане в Европа въпреки интереса на Ал-Ахли

31 Юли, 2026 12:28 420 0

  • арне слот-
  • футбол-
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47-годишният специалист е бил водещият кандидат за заместник на Матиас Яйсле в клуба от Джеда

Бивш мениджър на Ливърпул предпочита да остане в Европа въпреки интереса на Ал-Ахли - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот възнамерява да продължи кариерата си в някое от топ първенствата на Европа въпреки интереса от страна на саудитския Ал-Ахли, съобщи ESPN.

Според източника, 47-годишният специалист е бил водещият кандидат за заместник на Матиас Яйсле в клуба от Джеда, но самият нидерландец обмисля завръщане в европейския футбол. След като се раздели с Ливърпул, отбори от Англия, Германия и Италия са проявили интерес към специалиста, който изведе “мърсисайдци” до 20-а шампионска титла през сезон 2024/2025. Той беше споменаван и като евентуален кандидат за овакантената позиция в националния отбор на Нидерландия след оставката на Роналд Куман, който си тръгна след ранното отпадане на “лалетата” от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико .


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