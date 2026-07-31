ФИФА: Всеки има право да изрази несъгласието си!

На фона на скандала, който нашумя през последните дни, и острите реакции към ФИФА заради намерението на Световната футболна федерация да търгува по безпрецедентен начин предстоящите Мондиали, организацията, водена от Джани Инфантино, излезе с официално изявление относно казуса.

Рано тази сутрин европейско време се появи дълъг текст в официалната страница на централата в социалната мрежа Х, където функционерите разясняват ситуацията и правят опит да тушират напрежението, което определено ескалира.

Всички 55 футболни федерации под шапката на Европейската футболна централа - УЕФА, обявиха, че ще се оттеглят от световните футболни финали, ако Инфантино и компания вземат решение да ги проведат с посочените през последните дни търговски промени. Късно снощи пък Северноамериканската футболна конфедерация КОНКАКАФ се присъедини към европейските си колеги.

Странно или не, от ФИФА посочват в позицията си, че нито едно от решенията на юридическото лице, управляващо най-престижния спортен форум, няма окончателен характер, а е било само във формат на проект. Тепърва предстои широка дискусия, а основното обвинение падна към медийния сектор, който според футболните функционери е провокирал нарушаването на добрия тон.

Тепърва предстои да разберем накъде ще поеме целият казус, а по-долу може да видите пълния текст, който публикуваха от страна на ФИФА.

Чухме мнението, предоставено от съответните конфедерации във връзка с предложеното създаване на FIFA Forward Enterprise (FFE), и бихме искали да отговорим на въпросите, които се появиха след първоначалните медийни публикации във вторник.

Уважаваме изразените публично мнения и опасения и потвърждаваме отново ангажимента си към открита и демократична консултация.

Планираният от нас консултационен процес беше нарушен от неверни медийни публикации. Ще продължим с този консултационен процес, за да гарантираме, че всяка асоциация членка има възможност да изрази вота си въз основа на факти.

FFE е предложена единствено за да се гарантира, че всички асоциации членки на ФИФА (MA) имат възможността да поемат значима собственост върху търговския потенциал на футбола в съответните си държави и че това не става за сметка нито на духа, нито на управлението на ФИФА или на самия футбол.

Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА някога би обмислила.

Всеки има право да изрази несъгласието си и да потърси допълнителни разяснения, но нито един отделен субект не може да претендира, че представлява всички 211 асоциации членки по света. На всяка асоциация членка трябва да бъде позволено да разгледа предложението и да има думата при оформянето на собственото си бъдеще. Това са демократичните принципи на ФИФА.

Според предложението:

FFE би прехвърлила търговските и оперативните дейности на ФИФА по провеждането на събития в дъщерна организация, която ФИФА ще притежава и контролира постоянно.

Създадената търговска стойност би била споделена между всички 211 асоциации членки, което ще позволи на всяка от тях да прави значими инвестиции във футбола в съответната си държава.

Съгласно предложението всяка асоциация членка би получила 20 млн. щатски долара финансиране по FIFA Forward Development през следващите четири години (2027-2030), независимо от индивидуалната си подкрепа.

Това увеличено финансиране би дошло от допълнителните приходи, генерирани от FFE чрез по-ефективното управление на търговските операции на ФИФА, в полза на всички асоциации членки.

Програмата FIFA Fast Forward представлява еднократно финансиране за развитие в размер на допълнителни 20 млн. щатски долара за всяка асоциация членка – участието би било напълно доброволно за всички асоциации членки, ако предложението за FFE бъде придвижено напред – и би било финансирано чрез външна инвестиция, без отстъпване на контрол и без по какъвто и да е начин да се променя управленската структура на ФИФА.

Без подкрепата на мнозинството от асоциациите членки търговските дейности на ФИФА биха останали непроменени. FFE не би била създадена.

Тези компоненти представляват отправната точка на консултационния процес и подлежат на обсъждане като част от него. Това може да включва одобрение, отхвърляне или изменение – изцяло или поотделно.

В основата на предложението за FFE стоят следните принципи: безпрецедентно финансиране за развитие, истински глобална собственост върху търговските възможности на нашия спорт и пълно самоопределение чрез демократичен процес за всички асоциации членки.