Милей подписа указ за експулсиране на чужденци, проповядващи омраза към Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей подписа извънреден указ, който дава на властите правомощия да експулсират чужденци, проповядващи омраза към Аржентина, съобщава Al Jazeera, предава News.bg.

Документът позволява на правителството да отказва влизане в страната, да депортира или да отнема визите на лица, които проповядват омраза или оскверняват националните символи.

„С оглед на неотдавнашните прояви на враждебност към Аржентинската република и аржентинците, националното правителство потвърждава, че защитата на нацията, нейните граждани и нейните символи не подлежи на обсъждане. Всеки, който напада Аржентинската република, не е добре дошъл в страната“, заявиха от президентската администрация.

Милей твърди, че международните критики срещу Аржентина са част от координирана кампания, финансирана от леви среди в Бразилия и Мексико, както и от Демократическата партия в САЩ. До момента обаче той не е представил доказателства в подкрепа на тези обвинения.