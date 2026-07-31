Милей подписа указ за експулсиране на чужденци, проповядващи омраза към Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей подписа извънреден указ, който дава на властите правомощия да експулсират чужденци, проповядващи омраза към Аржентина, съобщава Al Jazeera, предава News.bg.
Документът позволява на правителството да отказва влизане в страната, да депортира или да отнема визите на лица, които проповядват омраза или оскверняват националните символи.
„С оглед на неотдавнашните прояви на враждебност към Аржентинската република и аржентинците, националното правителство потвърждава, че защитата на нацията, нейните граждани и нейните символи не подлежи на обсъждане. Всеки, който напада Аржентинската република, не е добре дошъл в страната“, заявиха от президентската администрация.
Милей твърди, че международните критики срещу Аржентина са част от координирана кампания, финансирана от леви среди в Бразилия и Мексико, както и от Демократическата партия в САЩ. До момента обаче той не е представил доказателства в подкрепа на тези обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
12:01 31.07.2026
2 анонимен
12:02 31.07.2026
3 Зеления
Вярно е че от 240 депутата тогава ще останем само с 40 и повечето партии ще останат без ръководства само до редови членове, малко ще е в ущърб на демографията на страната, но ползите биха били огромни !
12:03 31.07.2026
4 Kaлпазанин
12:04 31.07.2026
5 Ха така
12:09 31.07.2026
6 А нашите руски еничари
Коментиран от #11, #13
12:10 31.07.2026
7 Еврейската подлога Милей
12:11 31.07.2026
8 Олеееее
12:13 31.07.2026
9 Значи Фуражката трябва първи
12:13 31.07.2026
10 Радев
12:13 31.07.2026
11 Русофил
До коментар #6 от "А нашите руски еничари":Ще ви изселим в гуантамо всички пепейки, които говорите помежду си на 90% английски
12:14 31.07.2026
12 предложение
12:24 31.07.2026
13 уточнение
До коментар #6 от "А нашите руски еничари":Няма българин, който да проповядва омраза към когото и да е. Единствено платените жълтопаветни грантаджии проповядват омраза. Да си събират багажа и да заминават при нацисткия си вожд Бандера.
12:26 31.07.2026
14 Мдааа
12:27 31.07.2026
15 стоян
Коментиран от #17
12:39 31.07.2026
16 Ел Кондор паса
От Атлантическото само Аржентина. Бразилскиат комунист Лула си пуши лулата, да сдава властта. Страшно много комуняги в Латинска Америка, при избори християнските пастори се молят да не спечелят левите.
12:47 31.07.2026
17 Вече не чакат
До коментар #15 от "стоян":Теглят борчове за твоя сметка и си раздават тлъсти заплати.
12:50 31.07.2026