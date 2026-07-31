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Милей подписа указ за експулсиране на чужденци, проповядващи омраза към Аржентина

Милей подписа указ за експулсиране на чужденци, проповядващи омраза към Аржентина

31 Юли, 2026 11:58, обновена 31 Юли, 2026 11:58 651 17

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  • подписа

Документът позволява на правителството да отказва влизане в страната

Милей подписа указ за експулсиране на чужденци, проповядващи омраза към Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Аржентинският президент Хавиер Милей подписа извънреден указ, който дава на властите правомощия да експулсират чужденци, проповядващи омраза към Аржентина, съобщава Al Jazeera, предава News.bg.

Документът позволява на правителството да отказва влизане в страната, да депортира или да отнема визите на лица, които проповядват омраза или оскверняват националните символи.

„С оглед на неотдавнашните прояви на враждебност към Аржентинската република и аржентинците, националното правителство потвърждава, че защитата на нацията, нейните граждани и нейните символи не подлежи на обсъждане. Всеки, който напада Аржентинската република, не е добре дошъл в страната“, заявиха от президентската администрация.

Милей твърди, че международните критики срещу Аржентина са част от координирана кампания, финансирана от леви среди в Бразилия и Мексико, както и от Демократическата партия в САЩ. До момента обаче той не е представил доказателства в подкрепа на тези обвинения.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    9 6 Отговор
    ЕС също трябва да подпише такъв указ, за експулсиране на хора които са против Европа. Веднага.

    12:01 31.07.2026

  • 2 анонимен

    9 2 Отговор
    Ако и у нас влезе в сила такъв указ, половината от дращещите тук ще стягат куфарите за уан уей тикет.

    12:02 31.07.2026

  • 3 Зеления

    7 2 Отговор
    Ето това трябва да се направи в България, закон за депортиране или недопускане на чужденци, които проповядват омраза към Родината, но и най-важното - български граждани които работят срещу България да им се отнема българското гражданство и да бъдат гонени

    Вярно е че от 240 депутата тогава ще останем само с 40 и повечето партии ще останат без ръководства само до редови членове, малко ще е в ущърб на демографията на страната, но ползите биха били огромни !

    12:03 31.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Този продаде Патагония на евреите ,нищо чудно

    12:04 31.07.2026

  • 5 Ха така

    4 9 Отговор
    Такова ни трябва да експулсираме руснаците дето проповядват нацизъм и омраза в България!

    12:09 31.07.2026

  • 6 А нашите руски еничари

    4 10 Отговор
    проповядващи омраза към българите, кога ще ги експулсират към Маскалия?

    Коментиран от #11, #13

    12:10 31.07.2026

  • 7 Еврейската подлога Милей

    5 3 Отговор
    е гнусно долно същество. Не само че е психично болен но и изключително гнусен

    12:11 31.07.2026

  • 8 Олеееее

    3 3 Отговор
    финансирани били от леви среди в Бразилия и Мексико, както и от Демократическата партия в САЩ..... браво нацист смоотан

    12:13 31.07.2026

  • 9 Значи Фуражката трябва първи

    1 8 Отговор
    да го експулсират към Русия!

    12:13 31.07.2026

  • 10 Радев

    5 2 Отговор
    Ако тука вкарам такъв закон ще се наложи да изселя 80% от българите 😁😆😂😂🤣😅😅

    12:13 31.07.2026

  • 11 Русофил

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "А нашите руски еничари":

    Ще ви изселим в гуантамо всички пепейки, които говорите помежду си на 90% английски

    12:14 31.07.2026

  • 12 предложение

    3 0 Отговор
    А в България кога? Сега се напълни с разни укри, дето ни разправят, че сме били прости, обиждат ни народа и държавата, искат да пренаписват историята ни. Веднага експулсиране в Украйна.

    12:24 31.07.2026

  • 13 уточнение

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "А нашите руски еничари":

    Няма българин, който да проповядва омраза към когото и да е. Единствено платените жълтопаветни грантаджии проповядват омраза. Да си събират багажа и да заминават при нацисткия си вожд Бандера.

    12:26 31.07.2026

  • 14 Мдааа

    2 1 Отговор
    Ако съдим по поведението им на световното по футбол, що ли ги мразят тези херувимчета😉

    12:27 31.07.2026

  • 15 стоян

    3 2 Отговор
    Милей е сериозен мъж - така се управлява в държава завладяна от леваци- у нас кога такъв политик да се грижи за частния бизнес печелещ парите в държавата - досега управляващите се грижеха само за тия заплатажии на държавната ясла - една трета са от работещите ама чакащи на нашите данъци да платим

    Коментиран от #17

    12:39 31.07.2026

  • 16 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    Браво ! Тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка е дясно вече !
    От Атлантическото само Аржентина. Бразилскиат комунист Лула си пуши лулата, да сдава властта. Страшно много комуняги в Латинска Америка, при избори християнските пастори се молят да не спечелят левите.

    12:47 31.07.2026

  • 17 Вече не чакат

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян":

    Теглят борчове за твоя сметка и си раздават тлъсти заплати.

    12:50 31.07.2026

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