Ще се затрие ли и българската праскова? Малко хора и плодове на празника в Сливенско

Конкурс за най-едра праскова и за най-добра прасковена ракия се провежда в сливенското село Гавраилово. Празникът събира производители и гости, но тази година има малко хора и малко праскови, съобщава бТВ.

Производителите предупреждават, че традиционното за региона овощарство е изправено пред сериозни трудности.

Основният проблем според тях са ниските изкупни цени, които често не покриват разходите за отглеждането на плодовете. По думите им килограм праскови се изкупува за около 60–80 евроцента, докато на пазара цената достига между 2,50 и 3 евро.

„Това е маржът на печалбата на прекупвачите и търговците“, коментират стопаните.

Производители разказват, че интересът от страна на търговците е слаб. Някои дори се връщат от борсите с непродадена продукция. Междувременно разходите за резитба, ръчен труд, бране, торове, препарати и гориво продължават да растат.

Само годишните разходи за поддръжка на овощните градини достигат десетки евро на декар, без да се включват всички допълнителни разходи. Цената на торовете вече е около 700 евро за тон, а поскъпването на горивата и препаратите допълнително затруднява производителите.

Особено тежко е положението при прасковите за компоти. Изкупната цена в момента е около 37 евроцента за килограм. Според овощарите тя почти не се е променила през последните 25 години, въпреки че разходите за производство са нараснали многократно.

„В момента работим под себестойност“, категорични са производителите.

Въпреки трудностите, стопаните не се отказват от качествената българска продукция. Те показват традиционни сортове праскови, които определят като ароматни, сочни и с отлични вкусови качества.

Стопаните посочват, че за да се запази секторът, е необходима по-добра организация и дългосрочна държавна политика. Според тях при добра реколта страната разполага с достатъчно продукция, но липсват възможности за организирано съхранение и износ.