Ще се затрие ли и българската праскова? Малко хора и плодове на празника в Сливенско

Конкурс за най-едра праскова и за най-добра прасковена ракия се провежда в сливенското село Гавраилово. Празникът събира производители и гости, но тази година има малко хора и малко праскови, съобщава бТВ.
Производителите предупреждават, че традиционното за региона овощарство е изправено пред сериозни трудности.
Основният проблем според тях са ниските изкупни цени, които често не покриват разходите за отглеждането на плодовете. По думите им килограм праскови се изкупува за около 60–80 евроцента, докато на пазара цената достига между 2,50 и 3 евро.
„Това е маржът на печалбата на прекупвачите и търговците“, коментират стопаните.
Производители разказват, че интересът от страна на търговците е слаб. Някои дори се връщат от борсите с непродадена продукция. Междувременно разходите за резитба, ръчен труд, бране, торове, препарати и гориво продължават да растат.
Само годишните разходи за поддръжка на овощните градини достигат десетки евро на декар, без да се включват всички допълнителни разходи. Цената на торовете вече е около 700 евро за тон, а поскъпването на горивата и препаратите допълнително затруднява производителите.
Особено тежко е положението при прасковите за компоти. Изкупната цена в момента е около 37 евроцента за килограм. Според овощарите тя почти не се е променила през последните 25 години, въпреки че разходите за производство са нараснали многократно.
„В момента работим под себестойност“, категорични са производителите.
Въпреки трудностите, стопаните не се отказват от качествената българска продукция. Те показват традиционни сортове праскови, които определят като ароматни, сочни и с отлични вкусови качества.
Стопаните посочват, че за да се запази секторът, е необходима по-добра организация и дългосрочна държавна политика. Според тях при добра реколта страната разполага с достатъчно продукция, но липсват възможности за организирано съхранение и износ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
доволни ли сте ?
11:51 31.07.2026
2 НАСКО
Коментиран от #6
11:56 31.07.2026
3 Някой
Срам.
11:57 31.07.2026
4 Агроном
12:00 31.07.2026
5 Тя, България се затри вече
12:00 31.07.2026
6 Кайсията
До коментар #2 от "НАСКО":има ли такива листа разбирко?
Коментиран от #7
12:01 31.07.2026
7 НАСКО
До коментар #6 от "Кайсията":Разбира се, че няма "кайсийке", но исках да бъзна джурката, пък ти се хвана!
12:13 31.07.2026
8 Не сме специалисти
12:15 31.07.2026
9 заслужавате го еврозонисти
12:16 31.07.2026
10 Продажници
12:17 31.07.2026
11 Радев е на ход
12:28 31.07.2026
12 сами са си виновни
Коментиран от #15
12:32 31.07.2026
13 Артилерист
12:32 31.07.2026
14 Поправка
Коментиран от #16
12:34 31.07.2026
15 Виж
До коментар #12 от "сами са си виновни":че сами си противоречат -- каза че даже на 70 цента няма желаещи търговци, връщат се с непродадена продукция, никой ме им я иска продукцията и на 70 цента, камо ли на 1.20. Хем били много хубави и много се търсели, хем прекупвачите не ги искат. На кое от двете да вярвам? И понеже не се продават прасковите, държавата (т.е. аз данъкоплатецът) трябвало да ги субсидирам
12:38 31.07.2026
16 Защо
До коментар #14 от "Поправка":да е виновен ЕС? Щом няма хора на пазара значи няма желаещи за праскови. ЕС ли е виновен? ЕС ли трябва да задължи хората да дойдат и да пазаруват праскови?
12:42 31.07.2026
17 Ьбьб
13:01 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 дядо дръмпир
13:11 31.07.2026