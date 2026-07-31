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Ще се затрие ли и българската праскова? Малко хора и плодове на празника в Сливенско

Ще се затрие ли и българската праскова? Малко хора и плодове на празника в Сливенско

31 Юли, 2026 11:42 745 20

  • праскови-
  • гавраилово-
  • празник

Производителите предупреждават, че традиционното за региона овощарство е изправено пред сериозни трудности

Ще се затрие ли и българската праскова? Малко хора и плодове на празника в Сливенско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конкурс за най-едра праскова и за най-добра прасковена ракия се провежда в сливенското село Гавраилово. Празникът събира производители и гости, но тази година има малко хора и малко праскови, съобщава бТВ.

Производителите предупреждават, че традиционното за региона овощарство е изправено пред сериозни трудности.

Основният проблем според тях са ниските изкупни цени, които често не покриват разходите за отглеждането на плодовете. По думите им килограм праскови се изкупува за около 60–80 евроцента, докато на пазара цената достига между 2,50 и 3 евро.

„Това е маржът на печалбата на прекупвачите и търговците“, коментират стопаните.

Производители разказват, че интересът от страна на търговците е слаб. Някои дори се връщат от борсите с непродадена продукция. Междувременно разходите за резитба, ръчен труд, бране, торове, препарати и гориво продължават да растат.

Само годишните разходи за поддръжка на овощните градини достигат десетки евро на декар, без да се включват всички допълнителни разходи. Цената на торовете вече е около 700 евро за тон, а поскъпването на горивата и препаратите допълнително затруднява производителите.

Особено тежко е положението при прасковите за компоти. Изкупната цена в момента е около 37 евроцента за килограм. Според овощарите тя почти не се е променила през последните 25 години, въпреки че разходите за производство са нараснали многократно.

„В момента работим под себестойност“, категорични са производителите.

Въпреки трудностите, стопаните не се отказват от качествената българска продукция. Те показват традиционни сортове праскови, които определят като ароматни, сочни и с отлични вкусови качества.

Стопаните посочват, че за да се запази секторът, е необходима по-добра организация и дългосрочна държавна политика. Според тях при добра реколта страната разполага с достатъчно продукция, но липсват възможности за организирано съхранение и износ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 1 Отговор
    ще се затрие
    доволни ли сте ?

    11:51 31.07.2026

  • 2 НАСКО

    0 3 Отговор
    Ей джурналистката! Това на снимката е кайсия, а не праскова!

    Коментиран от #6

    11:56 31.07.2026

  • 3 Някой

    8 3 Отговор
    Ще се затрие, разбира се. Като няма държавна политика за подпомагане по стимулиране на производителите, така ще е. Гръцката държава се грижи за производителите си, та затова има и голямо производство. Ще ядем само гръцки праскови (и всички останали плодове).
    Срам.

    11:57 31.07.2026

  • 4 Агроном

    4 2 Отговор
    Никогаш нема да се затрие българската праскова!!! Вчера ядох две родни, толкова сочни и нежни бяха, че сока по брадата ми се стичаше...

    12:00 31.07.2026

  • 5 Тя, България се затри вече

    7 1 Отговор
    а какво да жалим прасковите. Тотален икономически и културен колапс. Някой хора се обогатиха но не усетиха радост от това. Да живее демокрацията, крадци!

    12:00 31.07.2026

  • 6 Кайсията

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАСКО":

    има ли такива листа разбирко?

    Коментиран от #7

    12:01 31.07.2026

  • 7 НАСКО

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кайсията":

    Разбира се, че няма "кайсийке", но исках да бъзна джурката, пък ти се хвана!

    12:13 31.07.2026

  • 8 Не сме специалисти

    2 0 Отговор
    Питайте института по овощарство!

    12:15 31.07.2026

  • 9 заслужавате го еврозонисти

    3 3 Отговор
    Не ми пука нито за прасковата ви нито за държавата ви нито за народа ви.

    12:16 31.07.2026

  • 10 Продажници

    7 0 Отговор
    След края на българската череша идва края българската праскова. Изкупна цена 0,37 цента ,а компота от праскови в големите вериги се продава на цена от 3 евро!

    12:17 31.07.2026

  • 11 Радев е на ход

    1 2 Отговор
    Ама не да агресира срещу Иран, а да даде реални и полезни решения за възстановяването на селското стопанство. Аграрното развитие на България в неговата цялост и разнообразие е мерител за Оставката на дадено правителство с огромно мнозинство в Народното Събрание.

    12:28 31.07.2026

  • 12 сами са си виновни

    4 1 Отговор
    Могат ли да обяснят защо от градината искат 2.5 до 3 евро на краен куповач,каквато е цената на пазара? Ами пуснете ги на 1до1.20 евро и хората само ще дойдат да ги изкупят от градината ви.Предложете им отстъпка ако си ги наберат сами.

    Коментиран от #15

    12:32 31.07.2026

  • 13 Артилерист

    5 1 Отговор
    По-вероятно е да се затрие, защото бг атлантиците си отвориха това ...пазара и сега той е залят от плодове и зеленчуци от цял свят. Бг демократическите частници не се интересуват от такива продукти които лесно се развалят и чиито пазари навън вече са заети. Тях ги интересуват зърнените култури и слънчогледа, които западняците изкупуват основно на безценица да си хранят добитъка или да ги преработят и да ги предложат на нашия пазар с двойна и тройна печалба. Как иначе да си обясним, че 80% от храните в България са вносни. До къде демократите докараха БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО (спомнете си ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ на сдс, когато на селяните се раздадоха и изклаха плодни крави и овце, за да се ликвидират ТКЗС) може да съди, примерно, по това, че се внасят ябълки от Южна Африка. Изобщо демократичния погром над българското селско стопанство беше по-жесток, отколкото при война...

    12:32 31.07.2026

  • 14 Поправка

    3 2 Отговор
    Ще затрие ли ЕС и българската праскова? Малко хора и плодове на празника в Сливенско

    Коментиран от #16

    12:34 31.07.2026

  • 15 Виж

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "сами са си виновни":

    че сами си противоречат -- каза че даже на 70 цента няма желаещи търговци, връщат се с непродадена продукция, никой ме им я иска продукцията и на 70 цента, камо ли на 1.20. Хем били много хубави и много се търсели, хем прекупвачите не ги искат. На кое от двете да вярвам? И понеже не се продават прасковите, държавата (т.е. аз данъкоплатецът) трябвало да ги субсидирам

    12:38 31.07.2026

  • 16 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Поправка":

    да е виновен ЕС? Щом няма хора на пазара значи няма желаещи за праскови. ЕС ли е виновен? ЕС ли трябва да задължи хората да дойдат и да пазаруват праскови?

    12:42 31.07.2026

  • 17 Ьбьб

    1 0 Отговор
    Съарите сортове овошки постепенно ще изчезнат. Аз не помня някога на село да сме пръскали овошките . Сегашните 20 пъти трябва да ги пръскаш за да изкараш плод .

    13:01 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    толкова ли сте..........умни...???Какво ви пречи да си обедините продукцията да я сервирате на големите пазари в София и големите градове и да направите Дъмпинг на продукцията на другите ,които продават многократно агоре.ако това ,което казвате е истина и аз бях на ваше място щях да направя това!Ама ,май не е така като го приказвате...Не става хем .... и хем душата в рая....

    13:11 31.07.2026