Фундаментална промяна за Opel Corsa

Германският производител Opel подготвя фундаментална промяна в стратегията си за един от най-популярните градски модели на европейския пазар. Вместо познатата схема с прекомерни компромиси при инженерните решения, бъдещето на Corsa ще бъде разделено в две успоредни направления.

Концернът Stellantis планира напълно електрическа следваща генерация, като в същото време запазва в гамата досегашната архитектура с вътрешно горене. Текущият хечбек, който получи актуализация през 2023 година, е предвиден за втори фейслифт. По този начин компанията си осигурява гъвкавост, запазвайки достъпните бензинови версии за клиентите, които все още не планират преход към батерийна мобилност.

Конструктивно новото електрическо поколение ще стъпи върху архитектурата STLA Small, разработена изцяло за компактни беземисионни превозни средства. Моделът продължава близкото си техническо родство с Peugeot 208, като френският събрат ще дебютира пръв през пролетта на 2027 година. Премиерата на електрическия Opel Corsa се очаква през есента на същата година по време на автомобилното изложение в Мюнхен, а търговският старт е заложен за началото на 2028 година.

Въпреки общите технологични компоненти, стилистиката на германския хечбек ще остане индивидуална. Визуалната концепция ще заеме определени елементи от концептуалния GSE Vision Gran Turismo, но в значително по-умерена форма, съобразена с изискванията на серийното производство. Очаква се дължината на каросерията да нарасне до около 4,1 метра.

Увеличението в габаритите е свързано и с потенциалните решения около енергийния източник. Инженерите обмислят преминаване от никел-манган-кобалтови към литиево-железно-фосфатни (LFP) батерии. Този тип химия предлага по-ниска производствена цена и по-висока устойчивост при износване, макар да изисква по-голям обем за същия капацитет. Конкретните данни за пробега, динамичните характеристики и капацитета за момента остават пазена в тайна.

Сред възможните иновации в проекта е и въвеждането на система за управление без физическа връзка между кормилната колона и предния мост (steer-by-wire). При тази технология електронни сензори отчитат движението на волана и изпращат импулси към електрически актуатори на колелата. Справката с тестовите прототипи показва, че решението подобрява маневреността в градски условия и осигурява по-директна обратна връзка при висока скорост. Първоначално технологията ще бъде внедрена в Peugeot 208, докато за модела на Opel крайното решение все още предстои.

Производствените процеси ще бъдат базирани в завода на Stellantis в Сарагоса, Испания, където се сглобяват също Peugeot 208 и Lancia Ypsilon. В дългосрочен план се предвижда и спортна модификация GSE, чиято мощност може да надхвърли 300 к.с., но конкретните технически параметри за тази версия за момента са в сферата на предварителните предположения.