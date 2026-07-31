Забрана за още една автомобилна опция на китайските автомобили

Китайското Министерство на промишлеността и търговията е напът да нанесе сериозен удар върху местните автомобилни производители, подготвяйки драстично затягане на изискванията към светлинните системи на новите превозни средства. Под целта на регулаторните мерки попадат така наречените сини дневни светлини, чието наличие може да се превърне в непреодолима пречка за получаване на хомологация и техническо сертифициране на бъдещите модели.

Синият светлинен сигнал бързо се превърна в своеобразна визитна картичка за интелигентните асистенти за шофиране, след като марката Lixiang го заложи за първи път през 2022 година в своя флагмански кросоувър. Модата бе светкавично прихваната от останалите водещи компании в сектора, които масово започнаха да внедряват сходни оптични елементи в своите гами. Тази дизайнерска свобода обаче влиза в директен сблъсък с действащите национални стандарти, според които външното осветление на цивилните автомобили може да варира единствено в спектъра на бялото, червеното, жълтото и кехлибареното.

Дебатът около синьото осветление разделя автомобилната общност на два противоположни лагера. Поддръжниците на технологията изтъкват, че ясно изразеният визуален маркер дава важна ориентация на останалите участници в движението, показвателно информирайки ги за задействаната автопилотна система. В същото време критиците и експертите по пътна безопасност алармират, че нестандартният цвят създава визуален шум, разсейва шофьорите и крие рискове от объркване на пътя.

Предстоящите регулации поставят автомобилните концерни пред сериозно предизвикателство. При окончателно затваряне на вратата за тези системи, компаниите ще бъдат принудени да деактивират или пренастроят сините светлини при наличните си автопаркове чрез дистанционни софтуерни актуализации. Според анализатори от CarNewsChina обаче съществува и алтернативен сценарий, при който Националният комитет по стандартизация да внесе допълнителни разяснения и нормативни рамки за използването на сините дневни светлини в края на летния сезон.