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Забрана за още една автомобилна опция на китайските автомобили

Забрана за още една автомобилна опция на китайските автомобили

31 Юли, 2026 11:43 1 340 9

  • китайски автомобили-
  • опция-
  • забрана

Строгите държавни стандарти затягат примката около производителите, застрашавайки отличителния белег на асистираното управление

Забрана за още една автомобилна опция на китайските автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайското Министерство на промишлеността и търговията е напът да нанесе сериозен удар върху местните автомобилни производители, подготвяйки драстично затягане на изискванията към светлинните системи на новите превозни средства. Под целта на регулаторните мерки попадат така наречените сини дневни светлини, чието наличие може да се превърне в непреодолима пречка за получаване на хомологация и техническо сертифициране на бъдещите модели.

Синият светлинен сигнал бързо се превърна в своеобразна визитна картичка за интелигентните асистенти за шофиране, след като марката Lixiang го заложи за първи път през 2022 година в своя флагмански кросоувър. Модата бе светкавично прихваната от останалите водещи компании в сектора, които масово започнаха да внедряват сходни оптични елементи в своите гами. Тази дизайнерска свобода обаче влиза в директен сблъсък с действащите национални стандарти, според които външното осветление на цивилните автомобили може да варира единствено в спектъра на бялото, червеното, жълтото и кехлибареното.

Дебатът около синьото осветление разделя автомобилната общност на два противоположни лагера. Поддръжниците на технологията изтъкват, че ясно изразеният визуален маркер дава важна ориентация на останалите участници в движението, показвателно информирайки ги за задействаната автопилотна система. В същото време критиците и експертите по пътна безопасност алармират, че нестандартният цвят създава визуален шум, разсейва шофьорите и крие рискове от объркване на пътя.

Предстоящите регулации поставят автомобилните концерни пред сериозно предизвикателство. При окончателно затваряне на вратата за тези системи, компаниите ще бъдат принудени да деактивират или пренастроят сините светлини при наличните си автопаркове чрез дистанционни софтуерни актуализации. Според анализатори от CarNewsChina обаче съществува и алтернативен сценарий, при който Националният комитет по стандартизация да внесе допълнителни разяснения и нормативни рамки за използването на сините дневни светлини в края на летния сезон.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    8 2 Отговор
    Колкото до да се напъва яловия ЕС, не може да спаси автомобилния си сектор от китайците. До 10 години германски или френски нов автомобил ще е екзотика. Ако въобще има. У за това европейците са си виновни сами.

    11:55 31.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    ЕсеС налага на производителите да блокират опцията "дистанционно включване на климатика"❗
    Било от грижа за околната среда😡

    11:55 31.07.2026

  • 3 Хохо Бохо

    7 2 Отговор
    Вече никой не говори за европейските марки освен в статиите за уволнен персонал и затворени фабрики. На Путин му е гадно, че няма да може да си купи ново бе ен ве. ...защото няма да има такова

    11:57 31.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    В някой държави вече налагат глоба за работещ двигател, ако автомобилът е на място, дори да има хора в него❗
    Изрично се споменава изключението , ако изчаква на светофар❗

    11:58 31.07.2026

  • 5 6135

    4 0 Отговор
    Не са нужни светлинки и подобни! Не ме интересува кой управлява автомобила, а как го управлява!

    Ако водач убие човек - Х години зад решетките докато му дойде акъла, ако асистент убие човек - Х години повсеместна забрана за използване на този асистент докато му оправят софтуера.

    Коментиран от #6

    12:02 31.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "6135":

    Водачът е отговорен за движението на автомобила❗
    Няма значение дали е с включен/изключен двигател, включен/изключен мигач или фарове, включен/изключен асистент ❗

    12:13 31.07.2026

  • 7 ПЕНКО

    2 1 Отговор
    ... ТАЗИ СТАТИЯ СЪДЪРЖА - КУ.....КО ПОЗИЦИОНИРАНЕ !?!?!?!!!?

    12:17 31.07.2026

  • 8 Шкиф

    4 0 Отговор
    Сини ламби само за милицията, какво си мислят тия пичове?

    12:23 31.07.2026

  • 9 Доналд

    0 0 Отговор
    Българските комунистите кога ще заменят западните коли с китайски?

    13:19 31.07.2026