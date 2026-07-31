Световният футбол потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Световният футбол потъна в траур, след като легендарният капитан на Милан и Италия Франко Барези почина на 66-годишна възраст.
Новината за смъртта му беше официално потвърдена от клуба на живота му. Преди броени дни ръководството на ФК Милан категорично опроверга фалшиви слухове в социалните мрежи за неговата кончина. Клубът призова за уважение към личното му пространство, тъй като великият защитник преминаваше през деликатен здравословен етап. За съжаление, тази сутрин неговото сърце спря да бие.
"Милан е в сълзи след кончината на Франко Барези. Неговият пример и почтеност ще бъдат завинаги запечатани в ДНК-то на клуба, точно както е и емблематичната му фланелка с номер 6. Съболезнованията, които Милан изказва към семейството на Франко Барези в този труден момент, се споделят от всеки „росонер“, който чувства тази загуба като своя", написаха от Милан в социалните мрежи.
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
През август 2025 г. Барези претърпя операция за отстраняване на белодробен възел и оттогава се подлагаше на имунотерапия. Въпреки сериознотото му състояние, през февруари 2026 г. той вдъхнови милиони фенове. Легендата се появи на препълнения стадион "Сан Сиро" като един от последните факлоносци на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.
Вечният номер 6: Кариера и постижения
Франко Барези остава в историята като абсолютен символ на лоялността и един от най-великите защитници на всички времена.
- Прекарва цялата си 20-годишна професионална кариера (1977–1997) единствено в Милан.
- Облича фланелката на "росонерите" в 716 официални срещи.
- Печели 6 пъти титлата в Серия А на Италия.
- Вдига 3 пъти трофея от Шампионската лига (КЕШ).
- Световен шампион с националния отбор на Италия през 1982 г.
В негова чест Милан завинаги извади от употреба легендарния му номер 6. До последно той заемаше поста почетен вицепрезидент на клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наку Рамиянко
09:56 31.07.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:57 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лили Шпекова 🥒
10:01 31.07.2026
6 Кромид-19
10:02 31.07.2026
7 Урсулата
10:05 31.07.2026
8 Фен
Коментиран от #10
10:05 31.07.2026
9 Файзер
10:06 31.07.2026
10 Давай
До коментар #8 от "Фен":След него.🤣
10:07 31.07.2026
11 гост
Най-добрият и интелигентен централен защитник, който някога съм гледал без преувеличение! Тези от по-старото поколение ще ме разберат.
Не се отличаваше с висок ръст и физика, но винаги беше там където е необходимо, няма защитник с такова заставане, отлична техника и поглед върху играта, не помня да се е замесвал в скандали и грубости. Перфектно ръководеше играта във фаза защита на златния отбор на Милан от края на 80-те и началото на 90-те години! Истински диригент на отбора!
Да почива в мир!
Коментиран от #12, #24
10:07 31.07.2026
12 Гледал ли си го?
До коментар #11 от "гост":Беше абсолютен дърводелец.При днешният ВАР,всеки мач щеше да получава поне по един червен картон.
Коментиран от #13, #14
10:10 31.07.2026
13 гост
До коментар #12 от "Гледал ли си го?":Бъркаш го с Джентиле, приятелю...
Коментиран от #18
10:17 31.07.2026
14 Зайоно
До коментар #12 от "Гледал ли си го?":Ти пък сякаш си ми връзвал бутонките! Да почива в мир и светла му памет.Има много футболисти,но им такива,които завладяват с характер,визия,харизма ,имена които ще се помнят вечно.
10:23 31.07.2026
15 усс.ран русофил
10:26 31.07.2026
16 Айляк
Толкова футболен интелект събран на едно място, както при Барези, трудно се вижда.
Барези ръководеше защитата в Милан и нац. отбор на Италия по най-блестящ начин.
Но и той не можа да стане световен шампион, заради Марадона (1990г.) и Бразилия (1994г.).
Фабио Канаваро казваше, че се е учил от Барези, като именно той се доближаваше най-много до неговата игра.
Барези, Тасоти, Малдини и Костакурта - бруталната защита на Милан.
Но дори и тази велика защита на Милан имаше един голям проблем в Калчото - Диего Армандо Марадона.
Да почива в мир Франко Барези.
Коментиран от #17, #19
10:49 31.07.2026
17 Айде стига
До коментар #16 от "Айляк":Беше дъводелец!
10:57 31.07.2026
18 Джентиле
До коментар #13 от "гост":Беше същият!
10:58 31.07.2026
19 Айляк
До коментар #16 от "Айляк":Ха, това хем го знаех, хем съм го забравил - Франко Барези е световен шампион...през 1982г.
Коментиран от #21
11:07 31.07.2026
20 имаше 2 наши коментатори дето много
11:12 31.07.2026
21 Айляк
До коментар #19 от "Айляк":През 1982г. помня Клаудио Джентиле и Гаетано Ширеа - те бяха централната двойка защитници на Италия, станала впоследствие св. шампион.
Затова и не помня Барези, който явно е бил резерва.
А и тогава не харесвах Италия, а Бразилия.
Джентиле беше касапин, а Ширеа (да почива в мир) беше една идея по-мек от него.
Страхотия бяхя тия двамата.
При Барези нямаше големи грубости, за разлика от Джентиле, който в Калчото се чудеше по колко пъти да изрита Марадона.
11:23 31.07.2026
22 Сандо
11:25 31.07.2026
23 не ми ги фали
11:27 31.07.2026
24 напълно съгласен
До коментар #11 от "гост":Да почива в мир. Добрите хора рано ги прибират на по-добри места.
11:40 31.07.2026