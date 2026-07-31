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Световният футбол потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Световният футбол потъна в траур: Отиде си Франко Барези

31 Юли, 2026 09:48 1 475 24

  • франко барези-
  • футбол-
  • починал-
  • легенда-
  • милан-
  • италия

Новината за смъртта му беше официално потвърдена от клуба на живота му

Световният футбол потъна в траур: Отиде си Франко Барези - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният футбол потъна в траур, след като легендарният капитан на Милан и Италия Франко Барези почина на 66-годишна възраст.

Новината за смъртта му беше официално потвърдена от клуба на живота му. Преди броени дни ръководството на ФК Милан категорично опроверга фалшиви слухове в социалните мрежи за неговата кончина. Клубът призова за уважение към личното му пространство, тъй като великият защитник преминаваше през деликатен здравословен етап. За съжаление, тази сутрин неговото сърце спря да бие.

"Милан е в сълзи след кончината на Франко Барези. Неговият пример и почтеност ще бъдат завинаги запечатани в ДНК-то на клуба, точно както е и емблематичната му фланелка с номер 6. Съболезнованията, които Милан изказва към семейството на Франко Барези в този труден момент, се споделят от всеки „росонер“, който чувства тази загуба като своя", написаха от Милан в социалните мрежи.

През август 2025 г. Барези претърпя операция за отстраняване на белодробен възел и оттогава се подлагаше на имунотерапия. Въпреки сериознотото му състояние, през февруари 2026 г. той вдъхнови милиони фенове. Легендата се появи на препълнения стадион "Сан Сиро" като един от последните факлоносци на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Вечният номер 6: Кариера и постижения

Франко Барези остава в историята като абсолютен символ на лоялността и един от най-великите защитници на всички времена.

- Прекарва цялата си 20-годишна професионална кариера (1977–1997) единствено в Милан.

- Облича фланелката на "росонерите" в 716 официални срещи.

- Печели 6 пъти титлата в Серия А на Италия.

- Вдига 3 пъти трофея от Шампионската лига (КЕШ).

- Световен шампион с националния отбор на Италия през 1982 г.

В негова чест Милан завинаги извади от употреба легендарния му номер 6. До последно той заемаше поста почетен вицепрезидент на клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наку Рамиянко

    5 6 Отговор
    Жертва на Кромид-19.

    09:56 31.07.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 6 Отговор
    Ковидарче.

    09:57 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лили Шпекова 🥒

    4 5 Отговор
    Ваксата?

    10:01 31.07.2026

  • 6 Кромид-19

    5 5 Отговор
    Нали?

    10:02 31.07.2026

  • 7 Урсулата

    4 5 Отговор
    Файзер пуска сълза.

    10:05 31.07.2026

  • 8 Фен

    24 1 Отговор
    Велик! Лек път легендо!

    Коментиран от #10

    10:05 31.07.2026

  • 9 Файзер

    4 4 Отговор
    Урсулата пуска сълза.

    10:06 31.07.2026

  • 10 Давай

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    След него.🤣

    10:07 31.07.2026

  • 11 гост

    29 2 Отговор
    Светла му памет!
    Най-добрият и интелигентен централен защитник, който някога съм гледал без преувеличение! Тези от по-старото поколение ще ме разберат.
    Не се отличаваше с висок ръст и физика, но винаги беше там където е необходимо, няма защитник с такова заставане, отлична техника и поглед върху играта, не помня да се е замесвал в скандали и грубости. Перфектно ръководеше играта във фаза защита на златния отбор на Милан от края на 80-те и началото на 90-те години! Истински диригент на отбора!
    Да почива в мир!

    Коментиран от #12, #24

    10:07 31.07.2026

  • 12 Гледал ли си го?

    2 17 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Беше абсолютен дърводелец.При днешният ВАР,всеки мач щеше да получава поне по един червен картон.

    Коментиран от #13, #14

    10:10 31.07.2026

  • 13 гост

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гледал ли си го?":

    Бъркаш го с Джентиле, приятелю...

    Коментиран от #18

    10:17 31.07.2026

  • 14 Зайоно

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гледал ли си го?":

    Ти пък сякаш си ми връзвал бутонките! Да почива в мир и светла му памет.Има много футболисти,но им такива,които завладяват с характер,визия,харизма ,имена които ще се помнят вечно.

    10:23 31.07.2026

  • 15 усс.ран русофил

    0 3 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    10:26 31.07.2026

  • 16 Айляк

    2 1 Отговор
    Най-добрият центр. защитник играл някога футбол - Франко Барези.
    Толкова футболен интелект събран на едно място, както при Барези, трудно се вижда.
    Барези ръководеше защитата в Милан и нац. отбор на Италия по най-блестящ начин.
    Но и той не можа да стане световен шампион, заради Марадона (1990г.) и Бразилия (1994г.).
    Фабио Канаваро казваше, че се е учил от Барези, като именно той се доближаваше най-много до неговата игра.
    Барези, Тасоти, Малдини и Костакурта - бруталната защита на Милан.
    Но дори и тази велика защита на Милан имаше един голям проблем в Калчото - Диего Армандо Марадона.
    Да почива в мир Франко Барези.

    Коментиран от #17, #19

    10:49 31.07.2026

  • 17 Айде стига

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Айляк":

    Беше дъводелец!

    10:57 31.07.2026

  • 18 Джентиле

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Беше същият!

    10:58 31.07.2026

  • 19 Айляк

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Айляк":

    Ха, това хем го знаех, хем съм го забравил - Франко Барези е световен шампион...през 1982г.

    Коментиран от #21

    11:07 31.07.2026

  • 20 имаше 2 наши коментатори дето много

    0 0 Отговор
    харесваха . с изкривен език пищяха и ето буарезиии . само като го покажеха на телевизора и се почваше с празнодумието и заближденията . за съжаление белодробните болести са смъртоносни . някои деца правят на 66 . все пак италия е мафиотска държава . но феновете на италянския футбол са много . навремето берлускони взе някакви скъпи играчи и само той печелеше купата на Италия .

    11:12 31.07.2026

  • 21 Айляк

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Айляк":

    През 1982г. помня Клаудио Джентиле и Гаетано Ширеа - те бяха централната двойка защитници на Италия, станала впоследствие св. шампион.
    Затова и не помня Барези, който явно е бил резерва.
    А и тогава не харесвах Италия, а Бразилия.
    Джентиле беше касапин, а Ширеа (да почива в мир) беше една идея по-мек от него.
    Страхотия бяхя тия двамата.
    При Барези нямаше големи грубости, за разлика от Джентиле, който в Калчото се чудеше по колко пъти да изрита Марадона.

    11:23 31.07.2026

  • 22 Сандо

    1 0 Отговор
    Велик футболист,мога да го сравня като играч само с легендарния Бекенбауер.Нищо общо със сегашните татуирани ритнитопковци.Мир на праха му!

    11:25 31.07.2026

  • 23 не ми ги фали

    0 0 Отговор
    Барези-Малдини са преродено копие на Вуцов-Гаганелов. Усъвършенствано копие, защото се е пръкнало в Италия,а и вече се търсеха заместници на остарелия автор на Арлекино.

    11:27 31.07.2026

  • 24 напълно съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Да почива в мир. Добрите хора рано ги прибират на по-добри места.

    11:40 31.07.2026

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