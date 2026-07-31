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Хулио Веласкес: Чака ни труден мач със Септември Сф

Хулио Веласкес: Чака ни труден мач със Септември Сф

31 Юли, 2026 16:28 399 1

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Наставникът на Левски говори преди мача от третия кръг на Първа лига

Хулио Веласкес: Чака ни труден мач със Септември Сф - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели, че мачът в Румъния вече е оставен в миналото и вече мисли само за „Септември“. Наставникът определи утрешния съперник като много труден.

„Настроението е приповдигнато и подсилва добрата обстановка в съблекалнята. Както казах, това, което постигнахме е много хубаво, защото ще играем със сигурност групова фаза. Вече остава да видим в кои групи ще участваме, защото още сме в играта за Шампионска лига. Футболът обаче е това, което се случва днес и в момента мисля само за утрешния мач. Срещата е от изключителна важност за нас и нямам съмнение, че ни чака много труден мач. В крайна сметка трябва да сме способни да управляваме тези процеси – това, което се случи на мача в Румъния. След всички тези емоции трябва да се върнем към настоящето, където ни чака съперник, който предлага интересни неща и когато се защитава, и когато атакува. Ако не го направим ще имаме много трудни моменти. Това е съперник, който ще ни затрудни. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го постигнем“, започна Веласкес.

„Както и друг път съм споменавал не сега, а откакто съм тук съм усетил уважението на абсолютно всички. Това, което предизвиква у мен е само благодарност към всички хора, което всъщност увеличава отговорността ми. Благодарен съм за това топло отношение. Изключително горд съм“, продължи испанският специалист.

„В последната част на тренировката в Румъния се получи проблем със Сангаре и затова не бе в групата за двубоя. Оливер, Стипе и Ради Кирилов са контузени отдавна. Да видим днес как ще дойдат на тренировка всички останали, които се намират в този процес на възстановяване и почивка“ каза още Веласкес.

„Новият футболист е картотекиран, имам потвърждение от клуба. Той вече е един от нас. Дошъл е да помага и да се присъедини към колектива. Трябва да покаже на терена това, за което е дошъл. В човешки план той представлява фигурата, която търсим като характер. Добър професионалист е с добри черти на характера. Ще се впише отлично. А относно спортно-технически качества трябва да вземем предвид контузията на Камдем и количеството мачове, които ще се натрупат. Клубът потърси решение, за да дойде още една опция на този пост. Оттук-нататък идва време да покаже на какво е способен. Може и още утре да го видите няколко минути, но трябва да свикне с динамиката на отбора“, продължи испанецът.

„Начинът, по който възприемам динамиката на мачовете е друга. Имам приятели треньори, които процедират по друг начин. За мен основата на треньора и на футболистите е това да са фокусирани само и единствено върху следващия мач. Разбира се, останалите служители трябва да работят краткосрочно и дългосрочно във връзка с цялата организация по двубоите. И в спортно-техническият мач се грижат за нещата по-напред и щом свърши един мач да предложат следващия. Но докато не свърши даденият мач никога не се занимавам с анализ на следващия. Отклонява ми вниманието. Мисля само и единствено за утре“, сподели още испанският специалист.

„Мнението ми е много ясно. Не би трябвало да мисля нищо относно начина на игра на другите български отбора в Европа. Не 3, а 4 отбора ако можеха да продължат в Европа би било добре отвъд съперничеството помежду ни. Считам, че за България и футбола ни колкото повече отбори могат да участват в Европа максимално напред, толкова по-добре. Трябва да се вдигне нивото и на лигата, както и да се трупа коефициент. Това придава добавена стойност на целия продукт, наречен български футбол. Много се радвам за него и семейството му. Радвам се, че всичко с Вуцов е наред. Случило му се е нещо невероятно. Това е най-хубавото нещо, което може да му се случи в живота от моя гледна точка. Според мен се намира в добро състояние. Вчера го освободихме от тренировката, но той въпреки това не пропусна и бе наравно с останалите. Щастлив е от всичко това, което му се случи“, завърши Веласкес.


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  • 1 Синята лавина

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    Ти шегуваш ли се? Влизаме в групите на ШЛ, а се страхуваш от един Септември

    16:49 31.07.2026

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