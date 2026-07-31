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Паоло Малдини с прочувствени думи за Франко Барези

Паоло Малдини с прочувствени думи за Франко Барези

31 Юли, 2026 16:51 1 002 4

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Футболният свят скърби: Малдини си спомня за незабравимия Барези

Паоло Малдини с прочувствени думи за Франко Барези - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тъга обхвана не само феновете на Милан, но и цялата италианска футболна общественост, след като стана ясно, че Франко Барези – един от най-ярките символи на „росонерите“ и националния отбор, вече не е сред нас. Вълната от съболезнования и спомени заля социалните мрежи, а сред най-въздействащите послания се открои това на Паоло Малдини – човекът, който дълги години делеше защитата и капитанската лента с Барези.

Малдини и Барези – две имена, които са синоним на величие и отдаденост към червено-черната фланелка. Техните пътища се преплитат още през 80-те години, когато младият Паоло стъпва на „Сан Сиро“ под крилото на вече утвърдения капитан. Заедно те изковават златни страници в историята на Милан и Италия, превръщайки се в пример за поколения футболисти.

В емоционалната си публикация в Instagram, Малдини не скри болката си от загубата на своя идол и наставник. „Франко, чувствам се така, както когато не можеше да излезеш на терена с нас – изгубен без нашия Капитан. Ти ми показа какво значи да се бориш докрай, да уважаваш емблемата и да бъдеш истински лидер. Твоят пример беше по-силен от всяка дума – ти ме напътстваше, закриляше и вдъхновяваше. За мен ти си най-великият, с когото съм играл“, сподели Малдини, отправяйки сърдечни съболезнования към семейството на Барези.

Смъртта на Франко Барези оставя огромна празнина не само в сърцата на привържениците на Милан, но и във футболната история на Италия. Легендарният защитник ще остане завинаги в пантеона на великите, а светлината на неговата звезда ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения.


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    БАРЕЗИ, КОСТАКУРТА, ТАСОТИ, МАЛДИНИ....

    ВЕЛИКА ЗАЩИТНА ЧЕТВОРКА НА ЕДИН ВЕЛИК....МИЛАН.

    Коментиран от #4

    17:08 31.07.2026

  • 3 КАТО ЕДИН

    9 1 Отговор
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    17:10 31.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

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    Не само футболисти а човеци ,нормални хора само добро за тях ,сега испанците са такива ,а надутите пувци няма да разберат че в скромността е добротата и богатството

    17:54 31.07.2026

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