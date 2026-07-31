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Трагедия: Бивш футболист на ЦСКА загина след инцидент в Бразилия

Трагедия: Бивш футболист на ЦСКА загина след инцидент в Бразилия

31 Юли, 2026 13:29 1 218 1

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Ботафого скърби за кончината на бившия си футболист Тасио Мая дос Сантос

Трагедия: Бивш футболист на ЦСКА загина след инцидент в Бразилия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на ЦСКА Тасио е починал при срутване на стена в Рио де Жанейро, съобщават от Ботафого, един от клубовете, в които футболистът е играл.

"Ботафого скърби за кончината на бившия си футболист Тасио Мая дос Сантос, който носеше нашата фланелка през 2015 година. На 41-годишна възраст. Тасио стана жертва на срутване на стена по време на силните ветрове, които удариха Рио де Жанейро тази сряда. В този момент на скръб, клубът изразява своята солидарност със семейството, приятелите и всички, които познаваха Тасио. Почивай в мир", се казва в съобщението на Ботафого в социалните мрежи.

Бразилецът Тасио носи екипа на "червените" през сезон 2012/2013 в 11 мача, в които реализира 4 гола.

Малко по-късно бе разпространено видео в социалната мрежа Х, където се твърди, че се вижда момента на трагедията.


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  • 1 Не го помня

    0 1 Отговор
    те толкова много футболистите минаха през "Литекс" ,и "Етрополе",че нямат край. Бог да го прости човека.

    14:53 31.07.2026

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