TRAIN представят заглавната песен от предстоящия си албум (ВИДЕО)

Многократно отличаваните с GRAMMY® рок ветерани Train представят новия си сингъл "Mad Dog in the Fog" – едноименната песен от предстоящия им дванадесети студиен албум, който ще излезе на 28 август.

"Mad Dog in the Fog" е много повече от нова песен – това е лично завръщане към мястото, откъдето започва историята на групата. Заглавието е вдъхновено от емблематичен бар в Сан Франциско, където Train правят първите си стъпки като банда и изнасят едни от най-ранните си концерти. Именно там е заснето и официалното музикално видео към песента, което пресъздава атмосферата, спомените и духа на града, останал неизменна част от идентичността на групата повече от три десетилетия.

Вокалистът Пат Монахан споделя:

„Изминаха повече от четири години от последния ни албум и вложихме специална енергия в този проект – такава, която показва кои сме като група днес. Mad Dog in the Fog беше едно от първите места в Сан Франциско, където Train се събраха като група. Това беше първото място, което ни плати, за да свирим, а собственикът му, Сирил, беше сред най-големите ни поддръжници още от самото начало. Затова беше напълно естествено да кръстим албума в негова чест.“

Новият сингъл следва вече издадените "Pennsylvania Turnpike" и "The Weekend", които дадоха първи поглед към албума Mad Dog in the Fog.

С повече от три десетилетия на сцената, десетки световни хитове и милиони продадени албуми, Train продължават да доказват, че остават една от най-обичаните поп-рок групи, а този проект е едновременно почит към тяхното минало и уверена стъпка към следващата глава в историята им.