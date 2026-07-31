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Три отбора от Висшата лига в надпревара за Лиъм Делап от Челси

Три отбора от Висшата лига в надпревара за Лиъм Делап от Челси

31 Юли, 2026 16:05 451 0

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Интересът към младия нападател расте - Челси очаква оферти около 40 милиона паунда

Три отбора от Висшата лига в надпревара за Лиъм Делап от Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Трансферният пазар във Висшата лига отново кипи, а името на Лиъм Делап се превръща във все по-гореща тема. Три елитни английски клуба вече са вперили поглед в 23-годишния нападател на Челси, чиято цена се движи между 35 и 40 милиона паунда. Очаква се още отбори да се включат в битката за подписа му, докато лондонският гранд подготвя почвата за евентуална сделка.

В Нотингам Форест усилено търсят свежи сили в предни позиции. Мениджърът Оливър Гласнер, известен с нюха си към млади таланти, е изразил открито възхищението си от Делап и е настоял пред ръководството да положи усилия за привличането му. Собственикът Евангелос Маринакис е готов да инвестира в нови попълнения, за да надгради постигнатото през изминалия сезон и да осигури сериозна конкуренция на Крис Ууд в нападението.

Не само Форест проявява интерес към Делап. Евертън, под ръководството на Дейвид Мойс, отчаяно се нуждае от нови опции в атака. „Карамелите“ виждат в лицето на младия нападател идеалното попълнение, което може да вдъхне нов живот на офанзивната линия.

Лийдс Юнайтед също следи внимателно ситуацията около Делап. След скорошното привличане на вратаря Джеймс Трафорд от Манчестър Сити за около 40 милиона паунда, бюджетът на „белите“ е ограничен, но клубът търси алтернатива и конкуренция за Доминик Калвърт-Люин.

Лиъм Делап направи впечатляващ сезон с екипа на Ипсуич Таун, което му донесе трансфер в Челси миналото лято, въпреки интереса на Манчестър Юнайтед. В дебютната си кампания за „сините“ обаче, нападателят реализира само един гол в 28 мача от Висшата лига – резултат, който не оправда напълно очакванията. С оглед на предстоящото пристигане на Дани Уелбек от Брайтън и включването на Емануел Емега в състава, шансовете на Делап да се пребори за титулярното място до Жоао Педро изглеждат минимални. Това допълнително подхранва слуховете за негово напускане и засилва интереса на конкурентните клубове.


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