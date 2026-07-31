ЦСКА 1948 с важно домакинство на Арда преди мача с Панатинайкос

ЦСКА 1948 посреща Арда в мач от третия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица започва в 21:15 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Димитър Димитров.

Преди дни ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава в Лигата на конференциите след изпълнение на дузпи и вече гледа към срещите с гръцкия колос Панатинайкос от третия рунд. Очаква се треньорът на "червените" Александър Александров да направи голям брой промени за срещата с Арда предвид визитата в Атина идната сряда. Дотук в първенството пък софиянци записаха една победа (2:1 срещу Ботев Враца) и едно реми (2:2 със Спартак Варна).

Арда пристига край София след две последователни срещи с тимове от столицата. Кърджалийци стартираха с реми срещу Септември - 1:1, след което победиха драматично Славия с 1:0 у дома. "Светлосините" са сред малкото отбори, които могат да се похвалят с цели четири успеха при визитите си на ЦСКА 1948, като последната победа дойде през 2024 г. - 2:1 с голове на Феликс Ебоа Ебоа и Тонислав Йорданов.

Последният мач между двата отбора се изигра през ноември 2025 г. в Кърджали, като Арда надделя над ЦСКА 1948 с 3:0. Ивелин Попов, Бирсент Карагарен и Антонио Вутов бяха точни за успеха на кърджалийци.

Пропуски се продават на касите на стадион "Витоша" в деня на мача, както и в мрежата на Ивентим. Цените са следните:

Сектор А и сектор Гости - 12 евро

VIP - 50 евро