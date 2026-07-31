Новини
Спорт »
Бг футбол »
Славия посреща Локомотив София в "малкото" столично дерби

Славия посреща Локомотив София в "малкото" столично дерби

31 Юли, 2026 15:19 516 1

  • славия-
  • локомотив софия-
  • дерби-
  • мач-
  • стадион александър шаламанов-
  • efbet лига-
  • първа лига

Двубоят е от 19:00 часа днес

Славия посреща Локомотив София в "малкото" столично дерби - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия посреща Локомотив София в едно от традиционните български дербита и класически сблъсък за столицата. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" започва в 19:00 часа и ще бъде излъчен на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Венцислав Митрев.

Славия е единственият отбор от началото на новия сезон в efbet Лига, който не е отбелязал гол. "Белите" стартираха с нулево реми у дома срещу ЦСКА, след което загубиха драматично от Арда в Кърджали с 0:1. В най-новата история на съперничеството между Славия и Локомотив София тимът от "Овча купел" доминира в срещите на "Александър Шаламанов". В миналогодишното издание на малкото столично дерби "белите" надделяха с 2:0 на своя терен след головете на Емил Стоев и Иван Минчев.

Локомотив София също не познава вкуса на победата през новата кампания. "Червено-черните" започнаха с равенство 1:1 срещу Ботев Пловдив, след което отстъпиха на Левски с 1:2 у дома. "Железничарите" нямат победа в последните си три гостувания в "Овча купел", като последният успех дойде през 2023 г. Тогава за крайното 2:1 в полза на Локомотив се разписаха Симеон Мечев и Стив Траоре.

За последно двата отбора се изправиха един срещу друг през месец май, когато Локомотив спечели у дома срещу Славия с 2:0. Головете бяха реализирани от Никола Нейчев и Адил Тауи.

Пропуски ще се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове