Славия посреща Локомотив София в "малкото" столично дерби

Славия посреща Локомотив София в едно от традиционните български дербита и класически сблъсък за столицата. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" започва в 19:00 часа и ще бъде излъчен на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Венцислав Митрев.

Славия е единственият отбор от началото на новия сезон в efbet Лига, който не е отбелязал гол. "Белите" стартираха с нулево реми у дома срещу ЦСКА, след което загубиха драматично от Арда в Кърджали с 0:1. В най-новата история на съперничеството между Славия и Локомотив София тимът от "Овча купел" доминира в срещите на "Александър Шаламанов". В миналогодишното издание на малкото столично дерби "белите" надделяха с 2:0 на своя терен след головете на Емил Стоев и Иван Минчев.

Локомотив София също не познава вкуса на победата през новата кампания. "Червено-черните" започнаха с равенство 1:1 срещу Ботев Пловдив, след което отстъпиха на Левски с 1:2 у дома. "Железничарите" нямат победа в последните си три гостувания в "Овча купел", като последният успех дойде през 2023 г. Тогава за крайното 2:1 в полза на Локомотив се разписаха Симеон Мечев и Стив Траоре.

За последно двата отбора се изправиха един срещу друг през месец май, когато Локомотив спечели у дома срещу Славия с 2:0. Головете бяха реализирани от Никола Нейчев и Адил Тауи.

Пропуски ще се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов".