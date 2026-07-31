Витанов: Свършихме много. Въпреки завещания дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от ПП

В декларация от трибуната на Народното събрание председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов направи равносметка на свършената работа преди народните представители да излязат в лятна почивка, предаде репортер на ФОКУС.
Депутатите гласуваха днес лятната си ваканция. Тя ще бъде от 5 до 23 август.
"Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Благодаря на всички народни представители от “Прогресивна България". Повечето от вас се озовахте на ново и взискателно поприще, но компенсирахте липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация. Вие подложени на голям натиск, критики и провокации. Наложи се бързо да осъзнаете, че сградата на Парламента не е обикновено работно място, а арена на политически битки", каза той и допълни:
"За тези 3 месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде". Витанов заяви, че от ден едно са започнали да изпълняват предизборните си обещания и направи равносметка за свършеното:
-Приехме Закона за съдебната власт, с което открихме процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат и днес вече имаме правила за избор на нови членове на Съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на тази година - нужни са 160 гласа. Ако опозицията откаже - това ще е поредно доказателство, че някои партии съществуват само, за да злоупотребяват с доверието на избирателите.
-Преди дни приехме възможния Закон за държавния бюджет. Той е реалистичен – с дефицит от 5,7% от БВП и минимална работна заплата от 620 евро. Той гарантира финансовата стабилност на държавата и осигурява ресурс за социалните политики. Всичко това въпреки завещания скрит дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от “Продължаваме промяната". Парламентът прие всички законови промени, необходими за изпълнение на реформите по ПВУ, които бяха забравени с години.
-Сред приетите промени са ключовите антикорупционни закони – създаването на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. С тези решения България изпълнява ангажиментите си към Европа и отключва милиарди евро по ПВУ.
-Върнахме машинното гласуване. С промените в Изборния кодекс направихме още една крачка към мечтания край на купения и контролиран вот. Върнахме справедливостта за всички българи зад граница, като отпадна ограничението за секциите в държавите извън Европейския съюз.
-След грозните 30 секундни заседания на предходния парламент и лобистките решения, свързани с особения управител на Лукойл, Конституционният се произнесе, че тези решения на предишното правителство са грешни. Поправихме и тях. Приехме законови промени, които дават възможност на държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност по отношение на дружествата за търговия с нефт и нефтопродукти. С този акт възстановяваме държавния контрол върху ключови енергийни дружества.
Депутатът каза още, че от ПБ са замразили депутатските заплати, намалили партийните субсидии и, че са предоставили правото на опозицията да оглави парламентарни комисии.Той благодари на опозицията за честите критики.
"Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската - ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и с 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България. Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи. Каузата България стои над партиите. Който го разбира, е наш партньор", заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тотално
17:26 31.07.2026
2 Последния Софиянец
17:27 31.07.2026
3 Пламен
Иди ги разправяй тия на някои малоумни
17:27 31.07.2026
4 Най-вече да ни вакрате в
17:28 31.07.2026
5 Госあ
17:29 31.07.2026
6 Много
17:30 31.07.2026
7 Свършихте това
17:31 31.07.2026
8 Чичак
17:32 31.07.2026
9 Стенли
Коментиран от #12
17:32 31.07.2026
10 Дефицита
17:32 31.07.2026
11 гражданин
Коментиран от #14
17:32 31.07.2026
12 Стенли
До коментар #9 от "Стенли":Ама иначе голям работа свършиха замразиха МРЗ , сега очакваме гълъба да излезе с постната пица и едно към едно Радев лъжеца да замяза на ранния бою циганина ,айде нема нужда , аман от такива оправачи 😮💨😡👎
17:36 31.07.2026
13 Кое е това много
17:38 31.07.2026
14 Питанка
До коментар #11 от "гражданин":Може ли да споделите 3 неща от свършеното от радевистите, което обуславя този ваш оптимизъм, че ще свърши нещо ?
Няма да припомням, че той управлява еднолично 2 години и през това време също не мога да се сетя за нещо положително, което е направил за България . Освен задължения, заеми и откраднато бъдеще за децата и внуците ни, други "успехи" няма.
17:38 31.07.2026
15 1357
17:39 31.07.2026
16 АГАТ а Кристи
ЕСЕНТА Е СКОРО !!!
17:42 31.07.2026
17 Буклук
17:42 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 тайнствени ПБ разходи
17:45 31.07.2026
20 Швейк
17:46 31.07.2026
21 Пенсионер
А пари за увеличение на пенсии,детски няма.
Ако искаме да сме европейска държава, а не чингисхановско-московска тирания, трябва да махнем узурпаторите Радейев и Йотова от властта!
Таваришч Радйев има планове да променя Конституцията, да прави президентска република. При нова Конституция той ще има правото да се кандидатира за президент още два пъти (щото по новата Конституция не е бил президент!). Той на премиерския пост е само временно, и то с оглед да си подготви вечно пребиваване във властта. (Повтаря mot à mot путиновия чалъм да заграбиш властта за вечно, поне за доживотно ползване!) Значи на таваришч Йотова е отредена ролята да топли президентския стол за Радйев когато той се завърне пак в президентството (Точно тази роля в Русия изпълни пияницата Медведев!) Виждате, че работата става дебела. И много сериозна. Ние руско-чингисхановска тирания ли ще бъдем или ще бъдем нормална, т.е. демократична европейска държава? Султан ли иска да ни става Радйев?
Коментиран от #28
17:46 31.07.2026
22 Чък Норис
17:59 31.07.2026
23 ИИ на РР
18:01 31.07.2026
24 грийн сок
като кучето на нивата
18:02 31.07.2026
25 Рамбо
Коментиран от #27
18:05 31.07.2026
26 Драги ми Петре
Коментиран от #29
18:06 31.07.2026
27 Путлер
До коментар #25 от "Рамбо":Не само ти, цялата нация без един милион овце също го псуват.
18:06 31.07.2026
28 Зъл пес
До коментар #21 от "Пенсионер":А беше по-лесно да не беше гласувал заблуденият народец за тия узурпатори.
18:09 31.07.2026
29 Лидия
До коментар #26 от "Драги ми Петре":Сега Боташистите след като се накрадоха, и хвърлиха шарени пилета на овцете гласували за тия кретени, ще хукна на почивка по островите, както бащите си и дядовците си червените боклуци.
18:10 31.07.2026
30 Дойче зеле
Коментиран от #32
18:11 31.07.2026
31 Т Живков
18:12 31.07.2026
32 И.Христов
До коментар #30 от "Дойче зеле":С отпаднала необходимост сте.
18:13 31.07.2026
33 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
18:17 31.07.2026
34 Стенли
Цветеслава Гълъбова:
Отказвам се от Румен Радев,голям мошеник излезе.Още през 2022 г. Копринков ми каза:
Ще вземем структурите на БСП,ще ги обезкостим , спонсорите на ГЕРБ ще вземем и ще станем богати.ДС и КГБ са зад нас.Отначало мислех да му предпиша хапчета ,но Копринков се оказа ,че е мошеник,а не луд.
18:18 31.07.2026
35 Мунчо каунов Крадев Боташов
18:19 31.07.2026
36 Този
18:21 31.07.2026
37 Един друг
18:32 31.07.2026
38 СВЪРШИХМЕ МНОГО
18:34 31.07.2026