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Витанов: Свършихме много. Въпреки завещания дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от ПП

Витанов: Свършихме много. Въпреки завещания дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от ПП

31 Юли, 2026 17:23 870 38

  • петър витанов-
  • завещан дефицит-
  • герб-
  • продължаваме промяната-
  • магьосници

"Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи. Каузата България стои над партиите. Който го разбира, е наш партньор", обърна се депутатът от ПБ към опозицията в НС.

Витанов: Свършихме много. Въпреки завещания дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от ПП - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В декларация от трибуната на Народното събрание председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов направи равносметка на свършената работа преди народните представители да излязат в лятна почивка, предаде репортер на ФОКУС.

Депутатите гласуваха днес лятната си ваканция. Тя ще бъде от 5 до 23 август.

"Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Благодаря на всички народни представители от “Прогресивна България". Повечето от вас се озовахте на ново и взискателно поприще, но компенсирахте липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация. Вие подложени на голям натиск, критики и провокации. Наложи се бързо да осъзнаете, че сградата на Парламента не е обикновено работно място, а арена на политически битки", каза той и допълни:

"За тези 3 месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде". Витанов заяви, че от ден едно са започнали да изпълняват предизборните си обещания и направи равносметка за свършеното:

-Приехме Закона за съдебната власт, с което открихме процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат и днес вече имаме правила за избор на нови членове на Съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на тази година - нужни са 160 гласа. Ако опозицията откаже - това ще е поредно доказателство, че някои партии съществуват само, за да злоупотребяват с доверието на избирателите.

-Преди дни приехме възможния Закон за държавния бюджет. Той е реалистичен – с дефицит от 5,7% от БВП и минимална работна заплата от 620 евро. Той гарантира финансовата стабилност на държавата и осигурява ресурс за социалните политики. Всичко това въпреки завещания скрит дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от “Продължаваме промяната". Парламентът прие всички законови промени, необходими за изпълнение на реформите по ПВУ, които бяха забравени с години.

-Сред приетите промени са ключовите антикорупционни закони – създаването на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. С тези решения България изпълнява ангажиментите си към Европа и отключва милиарди евро по ПВУ.

-Върнахме машинното гласуване. С промените в Изборния кодекс направихме още една крачка към мечтания край на купения и контролиран вот. Върнахме справедливостта за всички българи зад граница, като отпадна ограничението за секциите в държавите извън Европейския съюз.

-След грозните 30 секундни заседания на предходния парламент и лобистките решения, свързани с особения управител на Лукойл, Конституционният се произнесе, че тези решения на предишното правителство са грешни. Поправихме и тях. Приехме законови промени, които дават възможност на държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност по отношение на дружествата за търговия с нефт и нефтопродукти. С този акт възстановяваме държавния контрол върху ключови енергийни дружества.

Депутатът каза още, че от ПБ са замразили депутатските заплати, намалили партийните субсидии и, че са предоставили правото на опозицията да оглави парламентарни комисии.Той благодари на опозицията за честите критики.

"Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската - ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и с 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България. Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи. Каузата България стои над партиите. Който го разбира, е наш партньор", заключи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тотално

    43 8 Отговор
    закопахте България и блеещото стадо...

    17:26 31.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 6 Отговор
    Гледайте видеото на Росен Миленов как го бихме този на задният вход на парламента.Жалък беше.

    17:27 31.07.2026

  • 3 Пламен

    38 5 Отговор
    Всичко е скъпотия.
    Иди ги разправяй тия на някои малоумни

    17:27 31.07.2026

  • 4 Най-вече да ни вакрате в

    37 8 Отговор
    чуждата война като жива мишена, че нали мечтата на Тръмпоча и Сатаняхуто е да включат цялото НАТЮ във войната с Иран.

    17:28 31.07.2026

  • 5 Госあ

    9 13 Отговор
    Евала ! И ако тръгнат да скачат - бой !

    17:29 31.07.2026

  • 6 Много

    35 6 Отговор
    мизерии , много лъжи , много подмолни деяния , много борчове за сметка на българските граждани и още , и още , другарю , не похващал работа никога ! Висящ , вече няколко поколения на плещите на читавите български граждани и нищо полезно и продуктивно ! Отврат !

    17:30 31.07.2026

  • 7 Свършихте това

    31 6 Отговор
    че идва Виденова зима!

    17:31 31.07.2026

  • 8 Чичак

    28 6 Отговор
    Дърти комуняги и фатмаци

    17:32 31.07.2026

  • 9 Стенли

    21 6 Отговор
    Тъй тъй свършихте много , не вярвах че ще го кажа , но имало и по крадливи от бою циганина и шишито, и ква стана тя , махнахме бою циганина да дойде Радев лъжеца , както се казва от трън на глог , че по висок 😡👎

    Коментиран от #12

    17:32 31.07.2026

  • 10 Дефицита

    16 3 Отговор
    Похвално старателни и признателни наследници са ПБ специално за държавните харчове, като са спазили волята в "завещанието" и нямат желание да ограничават разходите.

    17:32 31.07.2026

  • 11 гражданин

    11 24 Отговор
    Имам огромно доверие на Радев .Само да побърза със съдебната система , че много бандити ще се покрият !

    Коментиран от #14

    17:32 31.07.2026

  • 12 Стенли

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Ама иначе голям работа свършиха замразиха МРЗ , сега очакваме гълъба да излезе с постната пица и едно към едно Радев лъжеца да замяза на ранния бою циганина ,айде нема нужда , аман от такива оправачи 😮‍💨😡👎

    17:36 31.07.2026

  • 13 Кое е това много

    22 5 Отговор
    Какво много сте свършили? В коя сфера сме по-добре? Промениха няколко закона за гласуване и за замразяване на заплати на най-бедните, били свършили много работа? Ле ле мъка , горкия български народ, 36 години нагли крадци.

    17:38 31.07.2026

  • 14 Питанка

    22 2 Отговор

    До коментар #11 от "гражданин":

    Може ли да споделите 3 неща от свършеното от радевистите, което обуславя този ваш оптимизъм, че ще свърши нещо ?
    Няма да припомням, че той управлява еднолично 2 години и през това време също не мога да се сетя за нещо положително, което е направил за България . Освен задължения, заеми и откраднато бъдеще за децата и внуците ни, други "успехи" няма.

    17:38 31.07.2026

  • 15 1357

    17 2 Отговор
    Боже защо има толкова глупави хора,направихте много неща за вашите джобове,за другите хора нищо кошница с нищо

    17:39 31.07.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    20 3 Отговор
    И тея, от "регресивна България" като партизаните - 1944 г - "Красная" им поднесе на тепсия властта, но те се биха в гърдите, че са спечелили "обичта" на народа...
    ЕСЕНТА Е СКОРО !!!

    17:42 31.07.2026

  • 17 Буклук

    15 2 Отговор
    Буклук

    17:42 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 тайнствени ПБ разходи

    14 3 Отговор
    Асен Василев твърди, че в бюджета няма перо разходи за изплащане на незаплатени задължения от минали години и затова подобно твърдение за наследство е лъжа , служеща за обяснение.

    17:45 31.07.2026

  • 20 Швейк

    18 2 Отговор
    Глупакът от снимката да каже какво стана с цените

    17:46 31.07.2026

  • 21 Пенсионер

    22 3 Отговор
    34 милиона лева за ремонт на стари руски самолети дава Радев от нашите пари.
    А пари за увеличение на пенсии,детски няма.
    Ако искаме да сме европейска държава, а не чингисхановско-московска тирания, трябва да махнем узурпаторите Радейев и Йотова от властта!
    Таваришч Радйев има планове да променя Конституцията, да прави президентска република. При нова Конституция той ще има правото да се кандидатира за президент още два пъти (щото по новата Конституция не е бил президент!). Той на премиерския пост е само временно, и то с оглед да си подготви вечно пребиваване във властта. (Повтаря mot à mot путиновия чалъм да заграбиш властта за вечно, поне за доживотно ползване!) Значи на таваришч Йотова е отредена ролята да топли президентския стол за Радйев когато той се завърне пак в президентството (Точно тази роля в Русия изпълни пияницата Медведев!) Виждате, че работата става дебела. И много сериозна. Ние руско-чингисхановска тирания ли ще бъдем или ще бъдем нормална, т.е. демократична европейска държава? Султан ли иска да ни става Радйев?

    Коментиран от #28

    17:46 31.07.2026

  • 22 Чък Норис

    18 1 Отговор
    Е какво свършихте по-точно. Може ли описано във форма на булети, тогава си личат празните приказки от делата. Само бля бля, но със сигурност опропастихге всяко едно министерство с назначения недоразумения и осигурихте пароци за вашите хора.

    17:59 31.07.2026

  • 23 ИИ на РР

    12 1 Отговор
    освен това имаме много работа, да работим

    18:01 31.07.2026

  • 24 грийн сок

    17 1 Отговор
    Свършихме я друзя
    като кучето на нивата

    18:02 31.07.2026

  • 25 Рамбо

    15 1 Отговор
    Ако межех да псувам тука на това червено изчадие и слуга на Боташ щях да го напсувам докато тоя измислен дефицит, му го изкарам през ауспуха.

    Коментиран от #27

    18:05 31.07.2026

  • 26 Драги ми Петре

    14 1 Отговор
    Ах Петре,искаш да оставиш впечатление че много работа свършихте,оправихте корупция и корупционери,прибрахте по затворите всички крали,и прибрали в банковите сметки милиони и милиарди(както вие твърдите),но ние Петре,не сме балъци.Сега ще хукнете по луксозни курорти,после ще се върнете свежи и отпочинали,а ние ще ви чакаме с камъни и сопи.

    Коментиран от #29

    18:06 31.07.2026

  • 27 Путлер

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Рамбо":

    Не само ти, цялата нация без един милион овце също го псуват.

    18:06 31.07.2026

  • 28 Зъл пес

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер":

    А беше по-лесно да не беше гласувал заблуденият народец за тия узурпатори.

    18:09 31.07.2026

  • 29 Лидия

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Драги ми Петре":

    Сега Боташистите след като се накрадоха, и хвърлиха шарени пилета на овцете гласували за тия кретени, ще хукна на почивка по островите, както бащите си и дядовците си червените боклуци.

    18:10 31.07.2026

  • 30 Дойче зеле

    4 8 Отговор
    Радев се заобиколи с несретници и корупционери, без да има идеи и ценности !!!!!! Нищо повече от Сакса, Тиквата, Лиши и Доган !!!!! Единствената надежда остава Възраждане

    Коментиран от #32

    18:11 31.07.2026

  • 31 Т Живков

    7 2 Отговор
    Смрът на комунизма!

    18:12 31.07.2026

  • 32 И.Христов

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Дойче зеле":

    С отпаднала необходимост сте.

    18:13 31.07.2026

  • 33 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    8 0 Отговор
    Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣

    18:17 31.07.2026

  • 34 Стенли

    8 0 Отговор
    Ново интервю на директора на психиатрична клиника Карлуково д-р Цветеслава Гълъбова пред журналиста Ивелин Николов! Д-р Гълъбова беше зам.председател на инициатиативния комитет за издигане на Румен Радев за втория му президентски мандат -

    Цветеслава Гълъбова:

    Отказвам се от Румен Радев,голям мошеник излезе.Още през 2022 г. Копринков ми каза:

    Ще вземем структурите на БСП,ще ги обезкостим , спонсорите на ГЕРБ ще вземем и ще станем богати.ДС и КГБ са зад нас.Отначало мислех да му предпиша хапчета ,но Копринков се оказа ,че е мошеник,а не луд.

    18:18 31.07.2026

  • 35 Мунчо каунов Крадев Боташов

    10 0 Отговор
    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    18:19 31.07.2026

  • 36 Този

    8 0 Отговор
    Се самозабрави със самохвалството си като вожда си.Такива неудачници от ПБ започнаха с гафове и не се спряха досега.Такива неподготвени неудачници за първи път виждаме.Каква България е над партията ви сглобка от провалени калинки на ГЕРБ,на ДПД-нн,на ИТН.Това е най-голямата сбирщина от некомпетентни.Толкова завалийски на едно място,които без ценз заемат министерски кресла"в името на България" жива да не бях.А,бе младеж вие излезнахте най-големите лъжци .Излъгахте брутално избирателите си и най-уязвимите майките,пенсионерите ,социално слабите ви бяха реално най-важният фокус за тормоз и изпразване на джобовете им.Кога замразихте заплатите си наглеци,когато ги увеличихте безобразно.Не ги заслужавате.Кога ще сменяте модела?Вие измислихте нов модел да смачкаме бедните и да живеят комфортно олигарсите.И най-големия позор започнахте със защита на руските олигарси.Вие сте смешници и слаби ученици.Ще ви покажем къде ви е мястото неудачници.

    18:21 31.07.2026

  • 37 Един друг

    2 0 Отговор
    Свършихте я като кучето на нивата.

    18:32 31.07.2026

  • 38 СВЪРШИХМЕ МНОГО

    1 0 Отговор
    РЕЗУЛТАТ 0.00% НА ЕСЕН ПАК ИЗБОРИ

    18:34 31.07.2026

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