Витанов: Свършихме много. Въпреки завещания дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от ПП

В декларация от трибуната на Народното събрание председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов направи равносметка на свършената работа преди народните представители да излязат в лятна почивка, предаде репортер на ФОКУС.

Депутатите гласуваха днес лятната си ваканция. Тя ще бъде от 5 до 23 август.

"Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Благодаря на всички народни представители от “Прогресивна България". Повечето от вас се озовахте на ново и взискателно поприще, но компенсирахте липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация. Вие подложени на голям натиск, критики и провокации. Наложи се бързо да осъзнаете, че сградата на Парламента не е обикновено работно място, а арена на политически битки", каза той и допълни:

"За тези 3 месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде". Витанов заяви, че от ден едно са започнали да изпълняват предизборните си обещания и направи равносметка за свършеното:

-Приехме Закона за съдебната власт, с което открихме процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат и днес вече имаме правила за избор на нови членове на Съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на тази година - нужни са 160 гласа. Ако опозицията откаже - това ще е поредно доказателство, че някои партии съществуват само, за да злоупотребяват с доверието на избирателите.

-Преди дни приехме възможния Закон за държавния бюджет. Той е реалистичен – с дефицит от 5,7% от БВП и минимална работна заплата от 620 евро. Той гарантира финансовата стабилност на държавата и осигурява ресурс за социалните политики. Всичко това въпреки завещания скрит дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от “Продължаваме промяната". Парламентът прие всички законови промени, необходими за изпълнение на реформите по ПВУ, които бяха забравени с години.

-Сред приетите промени са ключовите антикорупционни закони – създаването на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. С тези решения България изпълнява ангажиментите си към Европа и отключва милиарди евро по ПВУ.

-Върнахме машинното гласуване. С промените в Изборния кодекс направихме още една крачка към мечтания край на купения и контролиран вот. Върнахме справедливостта за всички българи зад граница, като отпадна ограничението за секциите в държавите извън Европейския съюз.

-След грозните 30 секундни заседания на предходния парламент и лобистките решения, свързани с особения управител на Лукойл, Конституционният се произнесе, че тези решения на предишното правителство са грешни. Поправихме и тях. Приехме законови промени, които дават възможност на държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност по отношение на дружествата за търговия с нефт и нефтопродукти. С този акт възстановяваме държавния контрол върху ключови енергийни дружества.

Депутатът каза още, че от ПБ са замразили депутатските заплати, намалили партийните субсидии и, че са предоставили правото на опозицията да оглави парламентарни комисии.Той благодари на опозицията за честите критики.

"Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската - ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и с 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България. Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи. Каузата България стои над партиите. Който го разбира, е наш партньор", заключи той.