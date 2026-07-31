Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак Варна

Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак Варна

31 Юли, 2026 17:15 565 1

  • спартак варна-
  • ясен петров-
  • треньор-
  • отбор-
  • левски-
  • ботев пловдив-
  • черно море-
  • локомотив софия-
  • локомотив пловдив-
  • добруджа

Опитният специалист поема "соколите" с амбиции и силен екип

Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна официално обяви назначаването на Ясен Петров за старши треньор на представителния отбор. С този ход "соколите" залагат на доказан професионалист.

Ясен Петров е име, което не се нуждае от представяне сред футболните среди у нас. През годините той е ръководил някои от най-големите клубове в България, сред които Левски София, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Добруджа. Впечатляващата му визитка включва и престижния пост на национален селекционер на България, както и успешни периоди в чужбина, най-вече в Китай, където натрупа ценен международен опит.

Към неговия екип се присъединяват помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният специалист Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев.

Ръководството на клуба изрази своята подкрепа към новия треньорски щаб с пожелания за успех и вдъхновение. "Пожелаваме успех на Ясен Петров и неговия екип начело на ФК Спартак Варна!, написаха от клуба в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И те ли в Б група

    3 0 Отговор
    Ще ги оправи всичките североизточни отбори.

    17:27 31.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове