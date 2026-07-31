Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак Варна

Спартак Варна официално обяви назначаването на Ясен Петров за старши треньор на представителния отбор. С този ход "соколите" залагат на доказан професионалист.

Ясен Петров е име, което не се нуждае от представяне сред футболните среди у нас. През годините той е ръководил някои от най-големите клубове в България, сред които Левски София, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Добруджа. Впечатляващата му визитка включва и престижния пост на национален селекционер на България, както и успешни периоди в чужбина, най-вече в Китай, където натрупа ценен международен опит.

Към неговия екип се присъединяват помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният специалист Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев.

Ръководството на клуба изрази своята подкрепа към новия треньорски щаб с пожелания за успех и вдъхновение. "Пожелаваме успех на Ясен Петров и неговия екип начело на ФК Спартак Варна!, написаха от клуба в социалните мрежи.