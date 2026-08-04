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Винисиус настоява за €30 млн. годишно, след като Реал му предложи 22 млн. за нов договор

Винисиус настоява за €30 млн. годишно, след като Реал му предложи 22 млн. за нов договор

4 Август, 2026 17:30 451 3

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол

Винисиус е в Реал Мадрид от лятото на 2018 г.

Винисиус настоява за €30 млн. годишно, след като Реал му предложи 22 млн. за нов договор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид предложи на бразилския нападател Винисиус Жуниор нов договор на стойност 22 милиона евро годишно, съобщава ESPN.

26-годишният футболист иска повече - около 30 милиона евро годишно.

Той вярва, че това ще бъде последният му голям контракт и е уверен, че заслужава заплата, съответстваща на приноса му за успеха на клуба.

Винисиус е в Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2027 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро.

През сезон 2025/26 той е записал 53 участия във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.

На Световното първенство през 2026 г. той вкара чети попадения и е направи 1 асистенция в 5 срещи.

Реал Мадрид започва новата кампания след точно месец с домакинство на Реал Сосиедад.

Според букмейкъра 8888.bg грандът от столицата ще спечели с лекота първия си двубой от „Ла Лига“.


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  • 1 Акриламид

    2 0 Отговор
    И 2 лв. няма да дам за този препечен Антрацит !

    17:38 04.08.2026

  • 2 Патладжана

    2 0 Отговор
    накрая ще ще заиграе в Бистрица. Големите му претенции ще изиграят много кофти номер.

    17:40 04.08.2026

  • 3 Герги

    2 0 Отговор
    Това отдавна не е футбол а лакомия кой повече пари да иска...жалка работа...22 мил на сезон,даже и не мога да си ги преставя накуп...лакомия.сякаш опушеният е ядрен физик

    17:55 04.08.2026

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