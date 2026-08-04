Винисиус настоява за €30 млн. годишно, след като Реал му предложи 22 млн. за нов договор

Реал Мадрид предложи на бразилския нападател Винисиус Жуниор нов договор на стойност 22 милиона евро годишно, съобщава ESPN.

26-годишният футболист иска повече - около 30 милиона евро годишно.

Той вярва, че това ще бъде последният му голям контракт и е уверен, че заслужава заплата, съответстваща на приноса му за успеха на клуба.

Винисиус е в Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2027 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро.

През сезон 2025/26 той е записал 53 участия във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.

На Световното първенство през 2026 г. той вкара чети попадения и е направи 1 асистенция в 5 срещи.

Реал Мадрид започва новата кампания след точно месец с домакинство на Реал Сосиедад.

Според букмейкъра 8888.bg грандът от столицата ще спечели с лекота първия си двубой от „Ла Лига“.