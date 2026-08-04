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На фронта вместо в затвора: украинки получават нов шанс
  Тема: Украйна

На фронта вместо в затвора: украинки получават нов шанс

4 Август, 2026 17:41 1 058 46

  • украйна-
  • жени-
  • украинки-
  • русия-
  • война-
  • затвор

Наталия, Елвира, Ангелина - трите украинки са лежали в затвора, преди да получат нов шанс: ДВ разказва тяхната история

На фронта вместо в затвора: украинки получават нов шанс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Наталия получава възможност, каквато не е мислела, че може да ѝ бъде дадена. Да замени затворническата килия с фронтовата линия в Украйна. "За мен беше като да спечеля от лотарията - шанс за нов живот и възможност да се променя”, казва младата жена. Тя е излежавала петгодишна присъда за кражба. Трябвало е да бъде освободена чак през 2028 година. След това Киев приема закон, с който позволява на част от затворниците доброволно да се включат във войната. Наталия казва, че веднага щом е чула за тази възможност, е пожелала да се възползва от нея.

Не всеки затворник има право да се включи в програмата

Но процедурата не била лесна. Жената кандидатствала три пъти преди да бъде одобрена. Не всеки лишен от свобода може да се включи в програмата. Осъдените за най-тежките престъпления като масово убийство, сексуални престъпления и държавна измяна, нямат право да участват в програмата. Тези, които бъдат одобрени, могат да получат опрощаване на присъдата, а в замяна - трябва да служат на фронта до края на войната. Ако оцелеят - могат да се върнат към цивилния живот с чисто съдебно минало и ново начало.

Наталия казва, че затворът е бил повратен момент за нея. "Там преосмислих целия си живот”, споделя жената. От приемането на този закон през май 2024 година над 200 жени като Наталия са имали възможност да се присъединят към въоръжените сили и да започнат начисто. Друга такава жена е Елвира, която е излежавала присъда за убийство. За себе си тя казва, че е предпочела да отиде на фронта, вместо да излежава присъдата си докрай.

Затворничките получават същата заплата, каквато и останалите военнослужещи

Според командира на специалната бригада от жени, които са били затворнички - Микола, те са особено мотивирани и това ясно се вижда на бойното поле. "Не съм виждал по-добри бойци от бившите затворнички. Те са изключително мотивирани още от самото начало - заради свободата, която ги очаква, заплатата, която взимат, и възможността да постигнат нещо в живота”, казва Микола. Наталия и Елвира са отлични на фронта, но програмата не започва да жъне успехи още веднага. Двете жени са част от втория "випуск” с жени, изведени от затвора, казва Микола. При първия опит за стартиране на програмата Микола и колегите му набират 14 жени, от които в крайна сметка остават само три - като повечето от тях не са на фронта, а са заети в помощни сфери.

С напредването на войната в Украйна участието и на жените в сраженията става все по-важно. Киев изпитва трудности да попълва редиците в армията, а включването на затворници е само една от мерките за набирани на нови военнослужещи. Според властите всеки нов човек е ценен. В украинските затвори има около 1500 жени, но само малка част от тях отговарят на условията за включване в програмата. Микола обяснява, че част от проблема е лошото състояние на затворите и фактът, че много от затворничките са наркозависими или излежават присъди за наистина тежки престъпления като терористични актове.

Нов шанс да изкупят греховете си пред обществото

Всички жени, които са успели да попаднат в програмата обаче казват, че се надяват на шанс да започнат отначало и да изкупят греховете си. Ангелина също е част от програмата. Тя казва, че за нея огромна роля е изиграло това, че службата в армията ще ѝ даде нови възможности. "Ако просто излежиш присъдата си, завинаги имаш етикет на бивш затворник. Както и да го погледнеш, положението е такова. Другият вариант е да дойдеш тук и да имаш военни отговорности, но и повече права и възможности”, казва Ангелина. Наталия също казва, че е мислила много за решението си да се присъедини към армията и е решила, че е добра идея. "Исках да започна отначало. А за да започна отначало, трябваше да съм полезна на обществото”, споделя жената.

Наталия днес работи в бригада, която управлява дронове. Самата тя е оператор на дрон. Наскоро е била на първата си бойна мисия, която е продължила десет дни. "Никога преди не бях преживявала подобно нещо, небето гърмеше от дронове”. Работата на Наталия е съвсем близо до фронтовата линия, а със своя дрон тя предоставя разузнавателна информация, която пехотата използва при сблъсъците с руската армия. Наталия казва, че е щастлива, че може да е от полза на бойното поле. Надява се, че колегите ѝ военни оценяват приноса ѝ. "Но най-важното е, че аз съм доволна от себе си. Правя всичко това най-вече заради себе си и го приемам изключително сериозно”, казва Наталия.

За тези жени войната открива неочакван нов път - възможност да оставят грешките от миналото зад гърба си и да изградят нов живот.

Автори: Ребека Ритерс | Ирина Укина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    3 8 Отговор
    Правилно се дава втори шанс на затворници.

    Коментиран от #8, #15

    17:43 04.08.2026

  • 2 Верно ли

    30 2 Отговор
    Е те това е страшен втори шанс - от крадец да станеш убиец! Гьобелс пасти да яде! Определено е време СМРАДовете да бъдат закрити!

    Коментиран от #30, #36

    17:43 04.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    22 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:43 04.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    15 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    17:43 04.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    15 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:43 04.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    14 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:44 04.08.2026

  • 7 Антиватник

    1 23 Отговор
    Точен мерник и много оркски скалпове да вземат!

    Коментиран от #11, #14, #43

    17:44 04.08.2026

  • 8 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    В България всеки е потенциален затворник.

    17:44 04.08.2026

  • 9 Верно ли

    17 0 Отговор
    И поръчковата снимчица, разбира се плесната над тюрлюгювеча!

    17:44 04.08.2026

  • 10 златен кенеф

    19 1 Отговор
    Явно бандерите здраво са го закъсали щом пращат на фронта женския "Вагнер".

    17:45 04.08.2026

  • 11 Ха ХаХа

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Антиватник":

    Подарък за чеченците на фронта

    Коментиран от #35

    17:45 04.08.2026

  • 12 Фейк новина е това

    11 4 Отговор
    и Украйна и Русия отдавана опразниха затворите си. Че и други държави се прочистиха (Северна Корея). А тези момета освен да управляват кожени дронове, не мога да се сетя за друго.

    17:45 04.08.2026

  • 13 Робот

    16 1 Отговор
    Няма да се учудя ако Дойче веле каже че църквата ги вади от гроба възкресява ги и ги връща на фронта...!

    17:46 04.08.2026

  • 14 честен ционист

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Антиватник":

    Натуся само лъска и продухва карабините, с тия маникюри как си представяш, че се опъва тоя спусък?

    17:46 04.08.2026

  • 15 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    От мен се научиха..

    17:47 04.08.2026

  • 16 ?????

    19 1 Отговор
    Уф.
    Когато Пригожин сключваше такива договори с мъже руски затворници тогава беше ужас, ужас.
    А когато се сключват такива договори с жени украински затворнички тва е втори шанс.
    Вземете се определете бре кво е все пак.

    17:47 04.08.2026

  • 17 Браво

    17 1 Отговор
    Голям роман измислиха dw.писатели

    17:48 04.08.2026

  • 18 Пич

    13 1 Отговор
    Неадекватниците от ДВ са написали хвалебствена Ода за убийствата на жени!!!
    Че и ни убеждават какво добро дело е това!!!

    Всяко убийство е отвратително дело!!!

    Коментиран от #24, #26

    17:48 04.08.2026

  • 19 Хмм

    9 0 Отговор
    и трите са опасни на фронта, едната може да им краде ценните неща, телефони, пари, вещи, другите две убийци могат да убиват не само чужди, но и свои

    17:48 04.08.2026

  • 20 Хаген Дас

    11 0 Отговор
    Издадена им е смъртна присъда! Не печалба от лотария! На Дойче теле глупостите, печалба!!!!!

    17:48 04.08.2026

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    матриала почна свършва

    17:50 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 блядимир червенски

    5 1 Отговор
    Тези, които бъдат одобрени, могат да получат опрощаване на присъдата, а в замяна - трябва да служат на фронта до края на войната - че това си е смъртна присъда.

    17:51 04.08.2026

  • 24 Последния Софиянец

    0 6 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Да ама не.Чеченците са зад фронта.Заградотряди.Млатят руски дезертьори.

    Коментиран от #29

    17:52 04.08.2026

  • 25 Хмм

    4 0 Отговор
    сещам се за батальоните от затворници през ВСВ, били са пращани на участъци, откъдето връщане няма, за да отклонят огъня върху себе си

    17:53 04.08.2026

  • 26 Отец Дионисий

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Трепане на орки е богоугодно дело.

    17:54 04.08.2026

  • 27 шаа

    3 0 Отговор
    апотеоз на укрищизъма

    зелето си измисля две-три слъзливи случки, че на война е по-добре, отколкото в затвора, а същото време хиляди укри предпочитат да са в затвора, само не и да гинат за зеленото човече

    17:54 04.08.2026

  • 28 Зеления

    6 0 Отговор
    Ехааа какви героини - кражби, убийства и .....снимка на украинка с гордо развяваща украинското знаме плюс реклама в ДВ колко е хубаво да крадеш и да убиваш, понеже нали после отиваш на фронта и всичко се изчиства, ставаш национален герой.

    Към това слагаме на везната и колко е хубаво за ДВ да идват в Германия мароканци, афганистанци, сирийци, пакистанци и африканци - какви лекари, учители, учени излизат от тях /че някои от тях насилват периодично някоя германка, ама нали сме либерали и широкоскроени какво толкова?/

    През втората световна заради фашизма немците загубиха десетки милиони хора, огромни територии им бяха отнети и въпреки всичко не успя този фашизъм да занули и затрие Германия, виж.....Дойче Веле имат всички шансове да си нулират държавата !!!

    17:54 04.08.2026

  • 29 Алооо

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Паветник шушумиго, статията е за убийствата на украинските жени!!!
    Аз се възмутих, ти оаветника - не !!!

    17:55 04.08.2026

  • 30 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    Тези наталиики и ангелинки на Фронта ще обслужват само загорелите солдати, останали без ротация пета година, въпросът е дали ще получават пари за услугата .... Те укринките са специалисти в тая област....

    17:55 04.08.2026

  • 31 Милен

    4 0 Отговор
    Е па не мога ги разбера тези дето са се възползвали от ,,вторият шанс", честно казано бих предпочел да полежа няколко години в затвора вместо да стана на кайма на фронта.

    17:56 04.08.2026

  • 32 Хааххх

    6 0 Отговор
    Клоунска история

    17:57 04.08.2026

  • 33 Укротрола да хване скоротечен рак!

    3 0 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    17:59 04.08.2026

  • 34 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    И аз искам да духам на фронта, ама заедно с Паси ,Плевнелиев и Тагарев!💋🥳🤣👍

    18:02 04.08.2026

  • 35 Руския nИдал, най-големия nИдал !

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    Kozoebите не се интересуват от жени, а от руски войничета с епилирани gyneта, а такива са повечето в пашистките орди.

    18:02 04.08.2026

  • 36 Кона

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    Крадеца си остава крадец..! Най много да открадне патроните и да ги продаде на руснаците..!

    18:04 04.08.2026

  • 37 След жените, Зеления

    2 0 Отговор
    почва и децата да събира и да ги праща на фронта.

    18:05 04.08.2026

  • 38 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    0 4 Отговор
    Украинците постъпват доста спортсменски.
    Срещу женчовците от "вторая" изправят жени.

    Коментиран от #45

    18:05 04.08.2026

  • 39 Хаха бил нов шанс на фронта

    3 0 Отговор
    По-добре лежачка в затвора.

    18:06 04.08.2026

  • 40 Кочо

    0 0 Отговор
    Предавам са !!!

    18:06 04.08.2026

  • 41 Аеееее

    2 0 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    18:07 04.08.2026

  • 42 последната укра

    2 0 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    18:07 04.08.2026

  • 43 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Антиватник":

    Много кавали ще има

    18:09 04.08.2026

  • 44 млатд еврас

    2 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:10 04.08.2026

  • 45 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    18:10 04.08.2026

  • 46 украинки получават нов шанс

    0 0 Отговор
    че се надяват на шанс да започнат отначало и да изкупят греховете си
    като предлагат безплатен кекс на фронта

    18:11 04.08.2026

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