На фронта вместо в затвора: украинки получават нов шанс

Наталия получава възможност, каквато не е мислела, че може да ѝ бъде дадена. Да замени затворническата килия с фронтовата линия в Украйна. "За мен беше като да спечеля от лотарията - шанс за нов живот и възможност да се променя”, казва младата жена. Тя е излежавала петгодишна присъда за кражба. Трябвало е да бъде освободена чак през 2028 година. След това Киев приема закон, с който позволява на част от затворниците доброволно да се включат във войната. Наталия казва, че веднага щом е чула за тази възможност, е пожелала да се възползва от нея.
Не всеки затворник има право да се включи в програмата
Но процедурата не била лесна. Жената кандидатствала три пъти преди да бъде одобрена. Не всеки лишен от свобода може да се включи в програмата. Осъдените за най-тежките престъпления като масово убийство, сексуални престъпления и държавна измяна, нямат право да участват в програмата. Тези, които бъдат одобрени, могат да получат опрощаване на присъдата, а в замяна - трябва да служат на фронта до края на войната. Ако оцелеят - могат да се върнат към цивилния живот с чисто съдебно минало и ново начало.
Наталия казва, че затворът е бил повратен момент за нея. "Там преосмислих целия си живот”, споделя жената. От приемането на този закон през май 2024 година над 200 жени като Наталия са имали възможност да се присъединят към въоръжените сили и да започнат начисто. Друга такава жена е Елвира, която е излежавала присъда за убийство. За себе си тя казва, че е предпочела да отиде на фронта, вместо да излежава присъдата си докрай.
Затворничките получават същата заплата, каквато и останалите военнослужещи
Според командира на специалната бригада от жени, които са били затворнички - Микола, те са особено мотивирани и това ясно се вижда на бойното поле. "Не съм виждал по-добри бойци от бившите затворнички. Те са изключително мотивирани още от самото начало - заради свободата, която ги очаква, заплатата, която взимат, и възможността да постигнат нещо в живота”, казва Микола. Наталия и Елвира са отлични на фронта, но програмата не започва да жъне успехи още веднага. Двете жени са част от втория "випуск” с жени, изведени от затвора, казва Микола. При първия опит за стартиране на програмата Микола и колегите му набират 14 жени, от които в крайна сметка остават само три - като повечето от тях не са на фронта, а са заети в помощни сфери.
С напредването на войната в Украйна участието и на жените в сраженията става все по-важно. Киев изпитва трудности да попълва редиците в армията, а включването на затворници е само една от мерките за набирани на нови военнослужещи. Според властите всеки нов човек е ценен. В украинските затвори има около 1500 жени, но само малка част от тях отговарят на условията за включване в програмата. Микола обяснява, че част от проблема е лошото състояние на затворите и фактът, че много от затворничките са наркозависими или излежават присъди за наистина тежки престъпления като терористични актове.
Нов шанс да изкупят греховете си пред обществото
Всички жени, които са успели да попаднат в програмата обаче казват, че се надяват на шанс да започнат отначало и да изкупят греховете си. Ангелина също е част от програмата. Тя казва, че за нея огромна роля е изиграло това, че службата в армията ще ѝ даде нови възможности. "Ако просто излежиш присъдата си, завинаги имаш етикет на бивш затворник. Както и да го погледнеш, положението е такова. Другият вариант е да дойдеш тук и да имаш военни отговорности, но и повече права и възможности”, казва Ангелина. Наталия също казва, че е мислила много за решението си да се присъедини към армията и е решила, че е добра идея. "Исках да започна отначало. А за да започна отначало, трябваше да съм полезна на обществото”, споделя жената.
Наталия днес работи в бригада, която управлява дронове. Самата тя е оператор на дрон. Наскоро е била на първата си бойна мисия, която е продължила десет дни. "Никога преди не бях преживявала подобно нещо, небето гърмеше от дронове”. Работата на Наталия е съвсем близо до фронтовата линия, а със своя дрон тя предоставя разузнавателна информация, която пехотата използва при сблъсъците с руската армия. Наталия казва, че е щастлива, че може да е от полза на бойното поле. Надява се, че колегите ѝ военни оценяват приноса ѝ. "Но най-важното е, че аз съм доволна от себе си. Правя всичко това най-вече заради себе си и го приемам изключително сериозно”, казва Наталия.
За тези жени войната открива неочакван нов път - възможност да оставят грешките от миналото зад гърба си и да изградят нов живот.
Автори: Ребека Ритерс | Ирина Укина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #8, #15
17:43 04.08.2026
2 Верно ли
Коментиран от #30, #36
17:43 04.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
17:43 04.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
17:43 04.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
17:43 04.08.2026
6 СЮЛЕЙМАН
17:44 04.08.2026
7 Антиватник
Коментиран от #11, #14, #43
17:44 04.08.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Без име":В България всеки е потенциален затворник.
17:44 04.08.2026
9 Верно ли
17:44 04.08.2026
10 златен кенеф
17:45 04.08.2026
11 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Антиватник":Подарък за чеченците на фронта
Коментиран от #35
17:45 04.08.2026
12 Фейк новина е това
17:45 04.08.2026
13 Робот
17:46 04.08.2026
14 честен ционист
До коментар #7 от "Антиватник":Натуся само лъска и продухва карабините, с тия маникюри как си представяш, че се опъва тоя спусък?
17:46 04.08.2026
15 Путин
До коментар #1 от "Без име":От мен се научиха..
17:47 04.08.2026
16 ?????
Когато Пригожин сключваше такива договори с мъже руски затворници тогава беше ужас, ужас.
А когато се сключват такива договори с жени украински затворнички тва е втори шанс.
Вземете се определете бре кво е все пак.
17:47 04.08.2026
17 Браво
17:48 04.08.2026
18 Пич
Че и ни убеждават какво добро дело е това!!!
Всяко убийство е отвратително дело!!!
Коментиран от #24, #26
17:48 04.08.2026
19 Хмм
17:48 04.08.2026
20 Хаген Дас
17:48 04.08.2026
21 Ний ша Ва упрайм
17:50 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 блядимир червенски
17:51 04.08.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Пич":Да ама не.Чеченците са зад фронта.Заградотряди.Млатят руски дезертьори.
Коментиран от #29
17:52 04.08.2026
25 Хмм
17:53 04.08.2026
26 Отец Дионисий
До коментар #18 от "Пич":Трепане на орки е богоугодно дело.
17:54 04.08.2026
27 шаа
зелето си измисля две-три слъзливи случки, че на война е по-добре, отколкото в затвора, а същото време хиляди укри предпочитат да са в затвора, само не и да гинат за зеленото човече
17:54 04.08.2026
28 Зеления
Към това слагаме на везната и колко е хубаво за ДВ да идват в Германия мароканци, афганистанци, сирийци, пакистанци и африканци - какви лекари, учители, учени излизат от тях /че някои от тях насилват периодично някоя германка, ама нали сме либерали и широкоскроени какво толкова?/
През втората световна заради фашизма немците загубиха десетки милиони хора, огромни територии им бяха отнети и въпреки всичко не успя този фашизъм да занули и затрие Германия, виж.....Дойче Веле имат всички шансове да си нулират държавата !!!
17:54 04.08.2026
29 Алооо
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Паветник шушумиго, статията е за убийствата на украинските жени!!!
Аз се възмутих, ти оаветника - не !!!
17:55 04.08.2026
30 Европеец
До коментар #2 от "Верно ли":Тези наталиики и ангелинки на Фронта ще обслужват само загорелите солдати, останали без ротация пета година, въпросът е дали ще получават пари за услугата .... Те укринките са специалисти в тая област....
17:55 04.08.2026
31 Милен
17:56 04.08.2026
32 Хааххх
17:57 04.08.2026
33 Укротрола да хване скоротечен рак!
17:59 04.08.2026
34 Mими Кучева🐕🦺
18:02 04.08.2026
35 Руския nИдал, най-големия nИдал !
До коментар #11 от "Ха ХаХа":Kozoebите не се интересуват от жени, а от руски войничета с епилирани gyneта, а такива са повечето в пашистките орди.
18:02 04.08.2026
36 Кона
До коментар #2 от "Верно ли":Крадеца си остава крадец..! Най много да открадне патроните и да ги продаде на руснаците..!
18:04 04.08.2026
37 След жените, Зеления
18:05 04.08.2026
38 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Срещу женчовците от "вторая" изправят жени.
Коментиран от #45
18:05 04.08.2026
39 Хаха бил нов шанс на фронта
18:06 04.08.2026
40 Кочо
18:06 04.08.2026
41 Аеееее
18:07 04.08.2026
42 последната укра
18:07 04.08.2026
43 Ба бааааа
До коментар #7 от "Антиватник":Много кавали ще има
18:09 04.08.2026
44 млатд еврас
18:10 04.08.2026
45 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #38 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
18:10 04.08.2026
46 украинки получават нов шанс
като предлагат безплатен кекс на фронта
18:11 04.08.2026