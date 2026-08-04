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Националните банки в цял свят купиха 51 тона злато

Националните банки в цял свят купиха 51 тона злато

4 Август, 2026 17:37 463 2

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Полша и Китай придобиха най-много от благородния метал

Националните банки в цял свят купиха 51 тона злато - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централните банки в световен мащаб са закупили 51 тона злато през юни 2026 г., сочат данните на Световния златен съвет (WGC).

Най-активните купувачи през юни са били централните банки на Полша (+19 тона) и Китай (+15 тона). Други купувачи са включвали Узбекистан (+9 тона), Казахстан (+7 тона) и Йордания (+3 тона).

Банките в Грузия и Гана са се увеличили с по 1 тон.

Освен това, докладът на WGC отбелязва, че Русия (9 тона) и Турция (2 тона) са били нетни продавачи през този месец.

Покупките на злато от централните банки са достигнали 102 тона през първата половина на 2026 г., като покупките са направени от широк кръг централни банки в страни с развиващи се пазари.

Най-големите купувачи през първата половина на 2026 г. остават Полша (82 тона), Узбекистан (41 тона), Китай (40 тона) и Казахстан (27 тона). Други големи нетни купувачи са Чехия (11 тона), Сингапур (10 тона), Чили (8 тона), Йордания (6 тона) и Гана (6 тона).

В доклада на съвета се отбелязва също, че Турция остава най-големият продавач от началото на годината (83 тона), както и Русия (44 тона).


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