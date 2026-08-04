ГЕРБ за OFAC: Опитите отделни изречения от документа да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда

ГЕРБ обвини „Демократична България“ в политическа пропаганда и заяви, че няма да позволи партията да бъде въвличана в медийна кампания, основана на внушения вместо на факти, информират от Dariknews.bg. Повод за реакцията стана съобщението на ДБ, че са получили отговор от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) във връзка с публикуван от BIRD документ, свързан със санкциите по закона „Магнитски“.
„Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем! Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство“, написаха от ГЕРБ във фейсбук.
От партията подчертават, че става дума за процесуален документ, а не за съдебно решение.
„Нека бъдем коректни – публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ“, заявяват от ГЕРБ.
Според тях от отговора на OFAC става ясно единствено, че американската служба защитава решението на администрацията на САЩ да наложи санкции.
Реакцията идва, след като по-рано от „Демократична България“ съобщиха, че са изпратили запитване до OFAC във връзка с публикуван от BIRD документ, според който службата приема за установено, а бизнесменът Васил Божков е признал, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов в замяна на благоприятно третиране на бизнеса му. Според документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим.
От ДБ поискаха OFAC да уточни дали приема за установено, че Божков е подкупвал Борисов, както и защо Владислав Горанов е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“, а спрямо Борисов не е наложена аналогична публична мярка. Коалицията отправи въпроси и към изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и ДАНС с настояване да бъде проверена новата информация и при необходимост да бъдат възобновени или образувани съответните производства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
17:38 04.08.2026
2 баце
Коментиран от #17
17:39 04.08.2026
3 Оффф ,
17:39 04.08.2026
4 Лилия Матеева
17:41 04.08.2026
5 И Киев е Руски
17:42 04.08.2026
6 Зеления
-"десните евролиберали" от ППДБ лъжат и правят пропаганда за "десните евролиберали" от ГЕРБ?
- пропагандата на ППДБ еднаква ли е с пропагандата на Путин или либералната пропаганда е по-добра от руската пропаганда?
- защо като не искате да бъдете въвлечени в медийна кампания основана на внушения искате да бъдете въвлечени с общ кандидат за президент с ППДБ?
- ГЕРБ как искате да си сътрудничите с лъжливи пропагандатори за президентските избори?
- ГЕРБ нали Бойко 28 пъти обяви, че повече в сглобка няма да влиза, за президентските избори не искате ли пак сглобка?
17:44 04.08.2026
7 Кажи честно ... 🤣
То като се замислиш, банкнотите от 500€, трудно може да ги наречеш стотинки ...
17:45 04.08.2026
8 Разкрития
Ето го тук целия документ публикуван от колегите от медиапул. Съмняваме се Борисов да има лингвистичните познания да го прочете в оригинал, но пък може да му го преведат, прочетат и тогава да коментира.
От паникьосания герберски щаб са спуснати опорките, че OFAC цитира само твърденията на Васил Божков - Черепа. Може би разчитат на слабия и липсващ английски на 80% от населението, но за останалите 20% губене в превода не е възможно. "OFAC found" означава ясно, че службата е установила деянието подкуп, а отделно от това Божков го е признал.
Как го е установила не пише, но тези данни не са публични, както видяхме от зачернените страници за Пеевски в отговор на същия въпрос.
Съдията, обаче, има достъп до цялата информация, която публиката не може да прочете заради секретния гриф.
17:49 04.08.2026
9 Пловдив
17:52 04.08.2026
10 Нрщастници ГЕРБави
17:54 04.08.2026
11 Къде е Менда
17:56 04.08.2026
12 Горски
Уж да се борят срещу мутрите, а той самия се изживява и проявява като мутра. Такива синове на дърти комунисти обикновено осребряват своето политическо положение. В тази посока са моите предположения, пък всеки сам да си решава дали този начин на мислене може да се съотнесе към такова поведение на Мирчев. За мен си е направо очебийно.
18:00 04.08.2026
13 Има ни пак
18:01 04.08.2026
14 Дрон удари мръсната Саяна
18:05 04.08.2026
15 ЗАПОЧНА СЕ ВСИЧКО ЩЕ
18:06 04.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 тръц
До коментар #2 от "баце":ами да,бе,къде е лъжата?Що черепа не се закълне в тримата си внуци,а?
18:07 04.08.2026