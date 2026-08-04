Новини
България »
Всички градове »
ГЕРБ за OFAC: Опитите отделни изречения от документа да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда

ГЕРБ за OFAC: Опитите отделни изречения от документа да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда

4 Август, 2026 17:35 578 17

  • герб-
  • ofac-
  • изречения-
  • документ-
  • истина-
  • политическа пропаганда

„Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем! Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство“, написаха от ГЕРБ във фейсбук.

ГЕРБ за OFAC: Опитите отделни изречения от документа да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ обвини „Демократична България“ в политическа пропаганда и заяви, че няма да позволи партията да бъде въвличана в медийна кампания, основана на внушения вместо на факти, информират от Dariknews.bg. Повод за реакцията стана съобщението на ДБ, че са получили отговор от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) във връзка с публикуван от BIRD документ, свързан със санкциите по закона „Магнитски“.

„Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем! Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство“, написаха от ГЕРБ във фейсбук.
От партията подчертават, че става дума за процесуален документ, а не за съдебно решение.
„Нека бъдем коректни – публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ“, заявяват от ГЕРБ.

Според тях от отговора на OFAC става ясно единствено, че американската служба защитава решението на администрацията на САЩ да наложи санкции.

Реакцията идва, след като по-рано от „Демократична България“ съобщиха, че са изпратили запитване до OFAC във връзка с публикуван от BIRD документ, според който службата приема за установено, а бизнесменът Васил Божков е признал, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов в замяна на благоприятно третиране на бизнеса му. Според документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим.

От ДБ поискаха OFAC да уточни дали приема за установено, че Божков е подкупвал Борисов, както и защо Владислав Горанов е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“, а спрямо Борисов не е наложена аналогична публична мярка. Коалицията отправи въпроси и към изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и ДАНС с настояване да бъде проверена новата информация и при необходимост да бъдат възобновени или образувани съответните производства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 2 Отговор
    Абе Боко хората искат да им платиш и ще млъкнат..! Със стотинки не става , бъркай в чувала и давай иначе си политически труп..!

    17:38 04.08.2026

  • 2 баце

    10 1 Отговор
    кълна се във внуците си всичко е лъжа.

    Коментиран от #17

    17:39 04.08.2026

  • 3 Оффф ,

    13 1 Отговор
    гербавите винаги "били споделяли истината " ? Е , това си е гьонсуратлък , конкурират регресивните по "истини" !

    17:39 04.08.2026

  • 4 Лилия Матеева

    15 2 Отговор
    Това се знаеше още от идването на заповед за арест на Божков! Просто ГЕРБ бяха на власт и умело прикриваха следите си! Ако тази власт се задържи се надяваме и прокуратурата да прогледне!

    17:41 04.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    Отдавна вождовете на гербавото племе трябваше да са в затвора до живот заради извършеният геноцид над българите

    17:42 04.08.2026

  • 6 Зеления

    2 1 Отговор
    ГЕРБ защо:
    -"десните евролиберали" от ППДБ лъжат и правят пропаганда за "десните евролиберали" от ГЕРБ?
    - пропагандата на ППДБ еднаква ли е с пропагандата на Путин или либералната пропаганда е по-добра от руската пропаганда?
    - защо като не искате да бъдете въвлечени в медийна кампания основана на внушения искате да бъдете въвлечени с общ кандидат за президент с ППДБ?
    - ГЕРБ как искате да си сътрудничите с лъжливи пропагандатори за президентските избори?
    - ГЕРБ нали Бойко 28 пъти обяви, че повече в сглобка няма да влиза, за президентските избори не искате ли пак сглобка?

    17:44 04.08.2026

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    9 0 Отговор
    Аз вярвам на боко тиквата ! Та той се закле във внуците си, че не е вземал и стотинка.
    То като се замислиш, банкнотите от 500€, трудно може да ги наречеш стотинки ...

    17:45 04.08.2026

  • 8 Разкрития

    3 0 Отговор
    "Аз части от документ не коментирам" - каза Бойко Борисов за твърдението на Службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ /OFAC/, че е установила същият да е получил подкуп от Васил Божков.
    Ето го тук целия документ публикуван от колегите от медиапул. Съмняваме се Борисов да има лингвистичните познания да го прочете в оригинал, но пък може да му го преведат, прочетат и тогава да коментира.
    От паникьосания герберски щаб са спуснати опорките, че OFAC цитира само твърденията на Васил Божков - Черепа. Може би разчитат на слабия и липсващ английски на 80% от населението, но за останалите 20% губене в превода не е възможно. "OFAC found" означава ясно, че службата е установила деянието подкуп, а отделно от това Божков го е признал.
    Как го е установила не пише, но тези данни не са публични, както видяхме от зачернените страници за Пеевски в отговор на същия въпрос.
    Съдията, обаче, има достъп до цялата информация, която публиката не може да прочете заради секретния гриф.

    17:49 04.08.2026

  • 9 Пловдив

    8 0 Отговор
    ГЕРБ пак се правят на луди. Бърд публикуваха целия документ. Борисов е корумпе, Горанов също.

    17:52 04.08.2026

  • 10 Нрщастници ГЕРБави

    1 0 Отговор
    Това са документирани факти, не пропаганда! Дори родната прикуратура каза че няма достатъчно убедителни доказателства за да внесе обвинение,, а не че няма такива.

    17:54 04.08.2026

  • 11 Къде е Менда

    2 0 Отговор
    Покри се с чували те пари, и построи няколко кооперации ки в ПД

    17:56 04.08.2026

  • 12 Горски

    1 0 Отговор
    Сега Мирчев ще отиде в стаята на ГЕРБ и ще ошамари Бойко Борисов. Както опита да направи с Делян Пеевски и за малко не го преби пред депутатите от ДПС. А наскоро пък скочи срещу доставчика на храни и за малко се размина на последния един як пердах от Мирчев и евентуално постъпване в интензивното отделение в Пирогов на снабдителя. Който щеше да бъде закаран там с линейка и целият посинен и потрошен от монстера Мирчев. Този Мирчев не осъзнава, че с присъствието си прогони много от избирателите на партията си.
    Уж да се борят срещу мутрите, а той самия се изживява и проявява като мутра. Такива синове на дърти комунисти обикновено осребряват своето политическо положение. В тази посока са моите предположения, пък всеки сам да си решава дали този начин на мислене може да се съотнесе към такова поведение на Мирчев. За мен си е направо очебийно.

    18:00 04.08.2026

  • 13 Има ни пак

    1 0 Отговор
    Страх тресе гербаджииската кочина. Много бързо реагираха на изявленията на ДБ. Нали са във ваканция. Усещат че вожда им ще има проблеми съвсем скоро.

    18:01 04.08.2026

  • 14 Дрон удари мръсната Саяна

    2 0 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:05 04.08.2026

  • 15 ЗАПОЧНА СЕ ВСИЧКО ЩЕ

    0 0 Отговор
    Излезе на ЯВЕ. ТОВА ГО ПИША ОТ ГОДИНИ. ПРОСТИЯТ СИ Е ПРОС. ТОЙ ЖИВЕЕ СЪС ФАНТАЗИИТЕ СИ И МИСЛИ ЧЕ Е ВЕЧЕН И НЕДОСЕГАЕМ. РАДЕВ ТИХО УМНО И БЕЗ ФОЙЕРВЕРКИ СИ ВЪРШИ РАБОТАТА. ШИШ СЪ САМОЛЕТИТЕ ТУУУПА СЪС ПЛИКОВЕТЕ И КАСИЧКИ СЪС ПАРИ И ЗЛАТО.

    18:06 04.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тръц

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "баце":

    ами да,бе,къде е лъжата?Що черепа не се закълне в тримата си внуци,а?

    18:07 04.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол