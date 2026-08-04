Риана заложи на сочни извивки в нови СНИМКИ за марката си бельо

Барбадоската звезда Риана привлече вниманието с една от най-дръзките си фотосесии за собствената си марка бельо Savage X Fenty.

38-годишната музикална звезда позира в прозрачно лилаво дантелено боди с високо изрязана долна част, което подчертава характерните ѝ извивки. Кампанията е заснета близо година след раждането на третото ѝ дете.

На един от кадрите Риана стои до пътен знак с надпис „Опасни завои“ (букв. пр. "извивки"), върху който е изобразен женски силует. „Дори навън има правила“, написа изпълнителката към снимките, публикувани в Instagram.

Певицата носи косата си свободно спусната и залага на естествен грим, оставяйки бельото в центъра на визуалната концепция.

Риана основава Savage X Fenty през 2018 г. Марката предлага бельо, нощно облекло и домашни модели в широк диапазон от размери и се превърна в основна част от бизнес империята на певицата.

Изпълнителката и нейният партньор, американският рапър A$AP Rocky, са родители на три деца. Синовете им RZA и Riot са родени съответно през 2022 и 2023 г., а дъщеря им Роки Айриш Майърс се появи на бял свят на 13 септември 2025 г.

Риана неведнъж е определяла майчинството като най-важната част от живота си. Въпреки семейните ангажименти тя продължава активно да развива модните и козметичните си компании, като често лично застава пред камерата в рекламните им кампании.

Наскоро тя се завърна и на сцената за специално участие в юбилейния концерт на откривателя си Джей Зи в Ню Йорк, където изпълни някои от най-култовите си хитове, но изпълнението ѝ бе прието със смесени чувства. Още при старта Риана заяви на феновете си, че е "леко ръждясала", предвид факта, че не се е качвала на сцената от участието си на шоуто на Супербоул преди да роди второто си дете. Почитателите на арендби звездата не спират да я умоляват за нова музика, на което тя отвръща уклончиво.