Мантинелите на АМ „Марица” не могат да спрат и лек автомобил

Лек автомобил с турска регистрация разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Марица“ и се преобърна в насрещното движение на 4 август, съобщават от NOVA. Поредният тежък инцидент, случил се в разгара на летните пътувания, отново повдига въпроса колко надеждни са предпазните съоръжения по българските пътища и как институциите контролират засиления трафик.
Катастрофата от 4 август се е случила с автомобил, пътуващ от Германия към Турция. 52-годишният водач губи контрол над превозното средство, при което колата огъва и разкъсва лявата мантинела, преобръщайки се по таван в платното за София. По чудо при сблъсъка няма жертви, а шофьорът се е отървал само с охлузвания.
Инспектор Николай Каменов от Пътна полиция - Хасково посочва водещата версия на разследващите.
„По данни на разследването водачът е изгубил контрол най-вероятно заради заспиване“, обяснява Каменов. Самият шофьор обаче е заявил пред органите на реда, че става въпрос за внезапно спукване на гума.
Това е вторият подобен случай в рамките на малко повече от седмица. На 26 юли две коли се удариха фатално на същата магистрала край харманлийското село Поляново. При жестокия инцидент автомобилите изхвърчаха от пътя, като отново беше скъсана разделителната мантинела. На място загинаха мъж, жена и 10-годишно дете – иракчани с германски паспорти, а други шестима души бяха ранени.
Отчитайки черната статистика, от органите на реда уверяват, че осъществяват превенция по трасето.
„Пътна полиция има усилено присъствие по автомагистралата. Следи се за спазването на правилата за движение. Контролът се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик към момента и с горещото време, да правят чести почивки, за да бъдат по-концентрирани при управлението на превозните средства и да не допускат грешки“, призовава инспектор Каменов.
Въпреки полицейското присъствие, данните на Националното тол управление показват тревожна тенденция. От всички нарушения, засечени в участъците за средна скорост в страната през втората половина на юли, близо 20 процента са именно на автомагистрала „Марица“. Трасето се превръща в своеобразен рекордьор – нарушенията на средната скорост са се увеличили пет пъти в сравнение с юни. Скокът се дължи основно на огромния поток от транзитно преминаващи пътници към южната ни съседка.
От Пътна полиция категорично заявяват, че всички нарушители, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби на адресите, на които са регистрирани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 газо
09:49 06.08.2026
3 давидоф
09:50 06.08.2026
4 Селянин
Коментиран от #14, #19
09:50 06.08.2026
5 пръц
09:51 06.08.2026
6 АГАТ а Кристи
09:52 06.08.2026
7 МЕНТЕНЕЛИТЕ
09:53 06.08.2026
8 Трол
09:54 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Перник
09:58 06.08.2026
11 Доротея
09:58 06.08.2026
12 има закон за деформацията . според него
Коментиран от #17
10:00 06.08.2026
13 хфф
че мантинели няма, пътища няма, важното е хазната да се пълни, човешки животи да се унищожават. България това е.
10:00 06.08.2026
14 ББ от Банкя
До коментар #4 от "Селянин":Че ме фанете за бацевия, па до тия де ше ремонтират да заповядат у Банкя имам на склад много от тия същите тенекиени мантинели
10:01 06.08.2026
15 Фирмата за доставка на матинели...
Там се работи под словото:
"Колкото повече катастрофи, толкова по - добре за бизнеса"!
"Качеството" е начин да се печелят много милиарди!!!
10:02 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чата
До коментар #12 от "има закон за деформацията . според него":Но, те не поемат, а изпращат колите извън пътя, задължително по таван, независимо в кооперативната люцерна или близкото дере! И не знам как го постигат, служат като трамплин за автомобилите! Ето и на кадъра - втората мантенела непокътната, а автомобила лети и се приземява отсреща!? От фолио ли са, капачки за консерви или индиго!?
10:06 06.08.2026
18 Мантинелите ги е правил Тиквата
Коментиран от #22
10:08 06.08.2026
19 гражданен от селски произход
До коментар #4 от "Селянин":Никой и никога.От 37 години виновни в тази страна няма.Престъпление и наказание имаше по Живково време.Днес е демокрация.Години за безумно крадене и незаконно забогатяване.Ако се направи ревизия само на музеите да не се окаже,че разглеждаме и се "кланяме"на фалшификати и дубликати?По онове време осъдена за надчет от 8х.лв. беше осъдена на 17 години затвор.И ги лежа.Никакво намаление на присъдата.Живко Попов,съратник на Людмила Живкова беше осъден на 20 години.И ги лежа.Днес за убийство дават 3 до 5 години,а по-някога и условна.
10:10 06.08.2026
20 Мнение
10:13 06.08.2026
21 !!!?
Както винаги Андрешко търси вината винаги другаде, но не и в себе си...!!!?
10:14 06.08.2026
22 Цеко
До коментар #18 от "Мантинелите ги е правил Тиквата":Еее, друго си е сега Фатмака да ти ги направи....ти колко си проооо ст!
10:16 06.08.2026
23 Реалист
10:17 06.08.2026
24 да явно за да се улови някоя кола е
10:37 06.08.2026
25 смешници
вместо да ги вкарат в затвора тез дет са ги произвели и тез дет са ги одобрили с тлъста общ поръчка тез ненужни боклуци
10:42 06.08.2026
26 Менте
Тарикатски се краде и какво от това?
10:45 06.08.2026
27 Пена
До коментар #16 от "Да бе !":Евала за коментара !
Смях се от сърце и до сълзи !!!
11:07 06.08.2026