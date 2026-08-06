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Мантинелите на АМ „Марица” не могат да спрат и лек автомобил
  Тема: Войната на пътя

Мантинелите на АМ „Марица” не могат да спрат и лек автомобил

6 Август, 2026 09:46 823 27

  • ам марица-
  • мантинела-
  • катастрофа

Това е вторият подобен случай в рамките на малко повече от седмица

Мантинелите на АМ „Марица” не могат да спрат и лек автомобил - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил с турска регистрация разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Марица“ и се преобърна в насрещното движение на 4 август, съобщават от NOVA. Поредният тежък инцидент, случил се в разгара на летните пътувания, отново повдига въпроса колко надеждни са предпазните съоръжения по българските пътища и как институциите контролират засиления трафик.

Катастрофата от 4 август се е случила с автомобил, пътуващ от Германия към Турция. 52-годишният водач губи контрол над превозното средство, при което колата огъва и разкъсва лявата мантинела, преобръщайки се по таван в платното за София. По чудо при сблъсъка няма жертви, а шофьорът се е отървал само с охлузвания.

Инспектор Николай Каменов от Пътна полиция - Хасково посочва водещата версия на разследващите.

„По данни на разследването водачът е изгубил контрол най-вероятно заради заспиване“, обяснява Каменов. Самият шофьор обаче е заявил пред органите на реда, че става въпрос за внезапно спукване на гума.

Това е вторият подобен случай в рамките на малко повече от седмица. На 26 юли две коли се удариха фатално на същата магистрала край харманлийското село Поляново. При жестокия инцидент автомобилите изхвърчаха от пътя, като отново беше скъсана разделителната мантинела. На място загинаха мъж, жена и 10-годишно дете – иракчани с германски паспорти, а други шестима души бяха ранени.

Отчитайки черната статистика, от органите на реда уверяват, че осъществяват превенция по трасето.

„Пътна полиция има усилено присъствие по автомагистралата. Следи се за спазването на правилата за движение. Контролът се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик към момента и с горещото време, да правят чести почивки, за да бъдат по-концентрирани при управлението на превозните средства и да не допускат грешки“, призовава инспектор Каменов.

Въпреки полицейското присъствие, данните на Националното тол управление показват тревожна тенденция. От всички нарушения, засечени в участъците за средна скорост в страната през втората половина на юли, близо 20 процента са именно на автомагистрала „Марица“. Трасето се превръща в своеобразен рекордьор – нарушенията на средната скорост са се увеличили пет пъти в сравнение с юни. Скокът се дължи основно на огромния поток от транзитно преминаващи пътници към южната ни съседка.

От Пътна полиция категорично заявяват, че всички нарушители, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби на адресите, на които са регистрирани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 газо

    14 1 Отговор
    Това не е проблем, важното е, че някои са си напълнили гушата!

    09:49 06.08.2026

  • 3 давидоф

    7 4 Отговор
    Ако всички карат с 65кмч няма да има проблеми хаха 😝

    09:50 06.08.2026

  • 4 Селянин

    15 0 Отговор
    КОЙ, кога ще е в панделата за тези мантинели?

    Коментиран от #14, #19

    09:50 06.08.2026

  • 5 пръц

    14 1 Отговор
    По нашите магистрали благодарение на тиквата гинат повече хора отколкото в окрайнината.

    09:51 06.08.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    Едно на нула за мантинелите срещу гумите. Добре, че колите имат гуми, които да се пускат... Ако ги нямаха, как щяха да се оправдават мантинелите ???

    09:52 06.08.2026

  • 7 МЕНТЕНЕЛИТЕ

    11 1 Отговор
    НА БОЙО...

    09:53 06.08.2026

  • 8 Трол

    9 0 Отговор
    Със сигурност могат да спрат тротинеткаджия.

    09:54 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Перник

    6 0 Отговор
    Я па тия, с кибик полицаи ще усилват мантинелите.

    09:58 06.08.2026

  • 11 Доротея

    10 0 Отговор
    По добре някакви каучуково - гумени еластични мрежи, с лепкава растителност между тях! Поучете се от паяците и приложете съответната биотехнология! Ползвайте опита на Формола - 1! А най добре всеки път да е на отстояние 500 метра от другопосочния, тировете съвсем отделно! Да се възкреси ж.п., а не всеки трети камион да носи между товара си 5 кг фентанил и няколко мигранта!

    09:58 06.08.2026

  • 12 има закон за деформацията . според него

    3 2 Отговор
    на москвичи и жигули са по смъртоносни от удъри на бмв и рено . защо е така . ами жигулата е строена да е твърда като камък . така удърът поемат пътниците . и измират премазани в ламарината . реното обаче поема удърът и запазва пътника . така е с мантинелата . ако е твърда удърът в нея ще е по смъртоносен . но както си решат . да бетонират всички пътища и готово . колите в мантинелите работа нямат . нарушители са . а те глупашки им състрадват . все едно да жалкат за убиеца на петроханци . и самоубийците . как фенобарбитала и праните кореми.

    Коментиран от #17

    10:00 06.08.2026

  • 13 хфф

    10 1 Отговор
    важното е че тестват и си виновен преди да си направил нещо.
    че мантинели няма, пътища няма, важното е хазната да се пълни, човешки животи да се унищожават. България това е.

    10:00 06.08.2026

  • 14 ББ от Банкя

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Селянин":

    Че ме фанете за бацевия, па до тия де ше ремонтират да заповядат у Банкя имам на склад много от тия същите тенекиени мантинели

    10:01 06.08.2026

  • 15 Фирмата за доставка на матинели...

    8 1 Отговор
    се управлява от " Магнитския" Банкер от Банкя!
    Там се работи под словото:
    "Колкото повече катастрофи, толкова по - добре за бизнеса"!
    "Качеството" е начин да се печелят много милиарди!!!

    10:02 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чата

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "има закон за деформацията . според него":

    Но, те не поемат, а изпращат колите извън пътя, задължително по таван, независимо в кооперативната люцерна или близкото дере! И не знам как го постигат, служат като трамплин за автомобилите! Ето и на кадъра - втората мантенела непокътната, а автомобила лети и се приземява отсреща!? От фолио ли са, капачки за консерви или индиго!?

    10:06 06.08.2026

  • 18 Мантинелите ги е правил Тиквата

    5 3 Отговор
    И асфалта и друго.

    Коментиран от #22

    10:08 06.08.2026

  • 19 гражданен от селски произход

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селянин":

    Никой и никога.От 37 години виновни в тази страна няма.Престъпление и наказание имаше по Живково време.Днес е демокрация.Години за безумно крадене и незаконно забогатяване.Ако се направи ревизия само на музеите да не се окаже,че разглеждаме и се "кланяме"на фалшификати и дубликати?По онове време осъдена за надчет от 8х.лв. беше осъдена на 17 години затвор.И ги лежа.Никакво намаление на присъдата.Живко Попов,съратник на Людмила Живкова беше осъден на 20 години.И ги лежа.Днес за убийство дават 3 до 5 години,а по-някога и условна.

    10:10 06.08.2026

  • 20 Мнение

    3 0 Отговор
    Това е цената на системата : Наш Човек и Умно Момче !

    10:13 06.08.2026

  • 21 !!!?

    1 0 Отговор
    Мантинелите не могат да спрат нито едно говедо с кинетична енергия от порядака 15 и повече тона...!
    Както винаги Андрешко търси вината винаги другаде, но не и в себе си...!!!?

    10:14 06.08.2026

  • 22 Цеко

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мантинелите ги е правил Тиквата":

    Еее, друго си е сега Фатмака да ти ги направи....ти колко си проооо ст!

    10:16 06.08.2026

  • 23 Реалист

    3 0 Отговор
    Стига с тези мантинели бе, как ще спрат летящи с 200 самоубийци. Те ако ги спрат, това означава да се размаже в тях автомобила. Бетонни ако искате да са, направо на кайма ще е всичко забило се в тях.

    10:17 06.08.2026

  • 24 да явно за да се улови някоя кола е

    0 0 Отговор
    нужна мрежа . висока и леко разтеглива от стомана . може краш тест . засилват шкодата с 160 и в оградата . като топка за тенис . 2 тона по 160 км са удър с еквивалент на 2500 конски сили . на камьон с голям леген 50 тона е около 25 пъти повече . аз видях камьон дето е 40 тона да носи танк който е 60 тона . ако се урне в оградата ще е спрямо колата 50 пъти по силен удъра . разума позволяво нови решения . спорет магистраладжиите тя е правена да може семейство да ходи на почивка или на село . а на практика е това .

    10:37 06.08.2026

  • 25 смешници

    1 0 Отговор
    само констатират нередности
    вместо да ги вкарат в затвора тез дет са ги произвели и тез дет са ги одобрили с тлъста общ поръчка тез ненужни боклуци

    10:42 06.08.2026

  • 26 Менте

    1 0 Отговор
    Мантинели, Държава, Прокуратура, МВР и т.н.
    Тарикатски се краде и какво от това?

    10:45 06.08.2026

  • 27 Пена

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе !":

    Евала за коментара !
    Смях се от сърце и до сълзи !!!

    11:07 06.08.2026

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