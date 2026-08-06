Мантинелите на АМ „Марица” не могат да спрат и лек автомобил

Лек автомобил с турска регистрация разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Марица“ и се преобърна в насрещното движение на 4 август, съобщават от NOVA. Поредният тежък инцидент, случил се в разгара на летните пътувания, отново повдига въпроса колко надеждни са предпазните съоръжения по българските пътища и как институциите контролират засиления трафик.

Катастрофата от 4 август се е случила с автомобил, пътуващ от Германия към Турция. 52-годишният водач губи контрол над превозното средство, при което колата огъва и разкъсва лявата мантинела, преобръщайки се по таван в платното за София. По чудо при сблъсъка няма жертви, а шофьорът се е отървал само с охлузвания.

Инспектор Николай Каменов от Пътна полиция - Хасково посочва водещата версия на разследващите.

„По данни на разследването водачът е изгубил контрол най-вероятно заради заспиване“, обяснява Каменов. Самият шофьор обаче е заявил пред органите на реда, че става въпрос за внезапно спукване на гума.

Това е вторият подобен случай в рамките на малко повече от седмица. На 26 юли две коли се удариха фатално на същата магистрала край харманлийското село Поляново. При жестокия инцидент автомобилите изхвърчаха от пътя, като отново беше скъсана разделителната мантинела. На място загинаха мъж, жена и 10-годишно дете – иракчани с германски паспорти, а други шестима души бяха ранени.

Отчитайки черната статистика, от органите на реда уверяват, че осъществяват превенция по трасето.

„Пътна полиция има усилено присъствие по автомагистралата. Следи се за спазването на правилата за движение. Контролът се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик към момента и с горещото време, да правят чести почивки, за да бъдат по-концентрирани при управлението на превозните средства и да не допускат грешки“, призовава инспектор Каменов.

Въпреки полицейското присъствие, данните на Националното тол управление показват тревожна тенденция. От всички нарушения, засечени в участъците за средна скорост в страната през втората половина на юли, близо 20 процента са именно на автомагистрала „Марица“. Трасето се превръща в своеобразен рекордьор – нарушенията на средната скорост са се увеличили пет пъти в сравнение с юни. Скокът се дължи основно на огромния поток от транзитно преминаващи пътници към южната ни съседка.

От Пътна полиция категорично заявяват, че всички нарушители, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби на адресите, на които са регистрирани.