Бианка Ченсори сподели рядка снимка на целувка с Кание Уест

Бианка Ченсори показа рядък личен момент със съпруга си Кание Уест, като публикува в Instagram кадри, на които двамата си разменят страстни целувки във фотокабина, пише The Sun.

Австралийската дизайнерка качи на 4 август няколко черно-бели снимки в Instagram Stories. На една от тях Чензори и американският рапър се целуват, а на други позират прегърнати и видимо в добро настроение. Публикациите бързо привлякоха вниманието, тъй като двойката сравнително рядко споделя подобни интимни моменти в социалните мрежи.

Новите кадри се появиха след пътуването на Бианка Ченсори и Кание Уест в Европа. Двамата наскоро бяха забелязани в Ибиса, а Чензори присъства и на концерт на съпруга си в Мадрид като част от международното му турне.

Снимките могат да бъдат възприети и като публичен отговор на периодичните слухове за напрежение в отношенията им. Въпреки спекулациите около брака им Ченсори и Уест продължават да се появяват заедно и да демонстрират близост.

През юни дизайнерката направи друго необичайно лично признание по повод 49-ия рожден ден на Кание Уест. Тогава тя публикува послание, в което заяви, че го обича „повече от живота“, и го определи като човека, който винаги ще бъде до нея.

Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г. Дизайнерката работи с модната марка Yeezy и през последните години се превърна в една от най-коментираните фигури около музиканта, най-вече заради провокативните си публични появи и нестандартния си стил.