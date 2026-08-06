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Бианка Ченсори сподели рядка снимка на целувка с Кание Уест

Бианка Ченсори сподели рядка снимка на целувка с Кание Уест

6 Август, 2026 09:42 1 438 9

  • бианка ченсори-
  • кание уест-
  • целувка

Снимките могат да бъдат възприети като публичен отговор на периодичните слухове за напрежение в отношенията им

Бианка Ченсори сподели рядка снимка на целувка с Кание Уест - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бианка Ченсори показа рядък личен момент със съпруга си Кание Уест, като публикува в Instagram кадри, на които двамата си разменят страстни целувки във фотокабина, пише The Sun.

Австралийската дизайнерка качи на 4 август няколко черно-бели снимки в Instagram Stories. На една от тях Чензори и американският рапър се целуват, а на други позират прегърнати и видимо в добро настроение. Публикациите бързо привлякоха вниманието, тъй като двойката сравнително рядко споделя подобни интимни моменти в социалните мрежи.

Новите кадри се появиха след пътуването на Бианка Ченсори и Кание Уест в Европа. Двамата наскоро бяха забелязани в Ибиса, а Чензори присъства и на концерт на съпруга си в Мадрид като част от международното му турне.

Снимките могат да бъдат възприети и като публичен отговор на периодичните слухове за напрежение в отношенията им. Въпреки спекулациите около брака им Ченсори и Уест продължават да се появяват заедно и да демонстрират близост.

През юни дизайнерката направи друго необичайно лично признание по повод 49-ия рожден ден на Кание Уест. Тогава тя публикува послание, в което заяви, че го обича „повече от живота“, и го определи като човека, който винаги ще бъде до нея.

Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г. Дизайнерката работи с модната марка Yeezy и през последните години се превърна в една от най-коментираните фигури около музиканта, най-вече заради провокативните си публични появи и нестандартния си стил.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Единствено

    3 0 Отговор
    Аз бих могъл да имам по секси съпруга от Бианка!

    09:45 06.08.2026

  • 2 хаберих

    2 0 Отговор
    - Жена, вече ми омръзна двадесет години да ме поправяш, на каквото ти кажа!
    - Двадесет и една!

    09:49 06.08.2026

  • 3 Гретиния

    4 0 Отговор
    Не съм го пипал, не съм го пипал......
    Но все пак ще се работи с ръце, няма да пускам цяла пералня само заради едни омазани слипове, я!

    Коментиран от #9

    09:57 06.08.2026

  • 4 Авторката трябва да сложи очила

    3 1 Отговор
    нищо страстно не се вижда в тези снимки, само пошлост и похот...

    Коментиран от #5

    10:17 06.08.2026

  • 5 А бе, веган!

    1 1 Отговор

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    На тебе ако женската похот не ти е страстна, значи не си само веган...

    10:26 06.08.2026

  • 6 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    Братовчетката на Мадона от Австралия се разхожда гола по Европа с бежанец ...

    10:34 06.08.2026

  • 7 венче много ти е любима таз двойка

    2 0 Отговор
    смесена
    щом често ни ги курдисваш да ни забавляваш с пълнежите
    по добре се включи към тях

    10:39 06.08.2026

  • 8 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Бианка обича да се ченсори

    10:50 06.08.2026

  • 9 Грета Тунберг

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гретиния":

    Поне почисти след себе си, скъпи Тесльо!

    10:55 06.08.2026