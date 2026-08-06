Бианка Ченсори сподели рядка снимка на целувка с Кание Уест

Бианка Ченсори показа рядък личен момент със съпруга си Кание Уест, като публикува в Instagram кадри, на които двамата си разменят страстни целувки във фотокабина, пише The Sun.
Австралийската дизайнерка качи на 4 август няколко черно-бели снимки в Instagram Stories. На една от тях Чензори и американският рапър се целуват, а на други позират прегърнати и видимо в добро настроение. Публикациите бързо привлякоха вниманието, тъй като двойката сравнително рядко споделя подобни интимни моменти в социалните мрежи.
Новите кадри се появиха след пътуването на Бианка Ченсори и Кание Уест в Европа. Двамата наскоро бяха забелязани в Ибиса, а Чензори присъства и на концерт на съпруга си в Мадрид като част от международното му турне.
Снимките могат да бъдат възприети и като публичен отговор на периодичните слухове за напрежение в отношенията им. Въпреки спекулациите около брака им Ченсори и Уест продължават да се появяват заедно и да демонстрират близост.
През юни дизайнерката направи друго необичайно лично признание по повод 49-ия рожден ден на Кание Уест. Тогава тя публикува послание, в което заяви, че го обича „повече от живота“, и го определи като човека, който винаги ще бъде до нея.
Бианка Ченсори и Кание Уест сключиха брак през декември 2022 г. Дизайнерката работи с модната марка Yeezy и през последните години се превърна в една от най-коментираните фигури около музиканта, най-вече заради провокативните си публични появи и нестандартния си стил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Единствено
09:45 06.08.2026
2 хаберих
- Двадесет и една!
09:49 06.08.2026
3 Гретиния
Но все пак ще се работи с ръце, няма да пускам цяла пералня само заради едни омазани слипове, я!
Коментиран от #9
09:57 06.08.2026
4 Авторката трябва да сложи очила
Коментиран от #5
10:17 06.08.2026
5 А бе, веган!
До коментар #4 от "Авторката трябва да сложи очила":На тебе ако женската похот не ти е страстна, значи не си само веган...
10:26 06.08.2026
6 Баш Майстора
10:34 06.08.2026
7 венче много ти е любима таз двойка
щом често ни ги курдисваш да ни забавляваш с пълнежите
по добре се включи към тях
10:39 06.08.2026
8 Исторически парк
10:50 06.08.2026
9 Грета Тунберг
До коментар #3 от "Гретиния":Поне почисти след себе си, скъпи Тесльо!
10:55 06.08.2026