Южна Корея под рекордни жеги: До 39°C в Сеул, над 20 жертви и отменени спортни срещи

Южна Корея е изправена пред кулминацията на безпрецедентна гореща вълна, като в четвъртък в Сеул се очакват температури до 39°C - близо до абсолютния рекорд на столицата от 39,6°C, измерен през 2018 г., съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Екстремните горещини вече са отнели живота на над 20 души, а президентът Ли Дже-мьонг предупреди, че страната преживява жеги с мащаб, невиждан досега. Той нареди на държавните институции и местните власти да мобилизират всички ресурси за защита на населението, с акцент върху уязвимите групи и работещите на открито.

През нощта температурите в някои райони на Сеул са останали близо 30°C, което допълнително затруднява възстановяването на хората. Много жители търсят спасение от жегата в климатизирани обществени пространства, търговски центрове и край водни площи.

Заради опасните горещини Корейската бейзболна организация отмени всички 10 мача, предвидени за сряда и четвъртък, след като няколко зрители припаднаха по време на срещи, включително на стадион в Инчон.

Според метеоролозите тайфунът „Долфин“, макар да не застрашава пряко страната, допринася за необичайно високите температури, като усилва горещите и сухи въздушни потоци над западната част на Южна Корея.