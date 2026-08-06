Белият дом мълчи! Получава ли Техеран контрол върху Ормузкия проток със сделката с Оман?

Обсъжданото споразумение между Иран и Оман, което може да помогне за прекратяване на петмесечната война между Иран и Съединените щати, предвижда Техеран да получи контрол върху корабите, влизащи в Персийския залив през Ормузкия проток, съобщават пред Reuters високопоставен ирански източник и двама регионални служители. Това би било една от най-големите отстъпки досега за Иран.

За момента няма коментар от САЩ по темата. Президентът Доналд Тръмп заяви, че сключването на сделката за повторно отваряне на пролива е предстояща, но също американски представители многократно изтъкват, че Съединените щати никога няма да се съгласят Иран да контролира достъпа до най-важния търговски маршрут в света за доставки на енергийни суровини.

Споразумение, което дава на Иран правомощия върху трафика през пролива, би означавало, че войната, започната от САЩ и Израел през февруари, е довела до голяма промяна в баланса на регионалните сили в полза на Техеран. Преди войната проливът беше отворен за всички кораби без такси.

На фона на по-широките дипломатически усилия в региона, Иран и Оман провеждат двустранни разговори за Ормузкия проток, който се контролира от двете държави чрез северния и южния канал. Иран съобщи за "значителен напредък". Междувременно обаче Техеран предупреди държавите от Персийския залив, че всяка нова атака на САЩ срещу негова територия ще предизвика ответни мерки срещу критична енергийна инфраструктура в региона. Според пет източника Иран се стреми да повиши цената на последствията на военните действия, като заплашва най-близките регионални съюзници на Вашингтон.

"Предупреждението на Иран беше недвусмислено - ако Америка атакува инфраструктурата на Иран, те ще отвърнат на удара, като ударят енергийни съоръжения в Персийския залив и други регионални цели", коментира източник от Персийския залив. Иран отвръща на ударите с ракети и дронове срещу съюзниците на Вашингтон в региона, като същевременно атакува и търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток без негово разрешение.

На митинг в Лас Вегас Тръмп изрази предпочитание към дипломацията: "Предпочитам да сключа сделка, защото не искам да убивам хора. Не искам да убивам хора, но в един момент ще го направим."

Иран съобщава за над 3400 загинали, след като САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари, докато САЩ информират за 18 загинали военнослужещи.