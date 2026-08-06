Белият дом мълчи! Получава ли Техеран контрол върху Ормузкия проток със сделката с Оман?

Обсъжданото споразумение между Иран и Оман, което може да помогне за прекратяване на петмесечната война между Иран и Съединените щати, предвижда Техеран да получи контрол върху корабите, влизащи в Персийския залив през Ормузкия проток, съобщават пред Reuters високопоставен ирански източник и двама регионални служители. Това би било една от най-големите отстъпки досега за Иран.
За момента няма коментар от САЩ по темата. Президентът Доналд Тръмп заяви, че сключването на сделката за повторно отваряне на пролива е предстояща, но също американски представители многократно изтъкват, че Съединените щати никога няма да се съгласят Иран да контролира достъпа до най-важния търговски маршрут в света за доставки на енергийни суровини.
Споразумение, което дава на Иран правомощия върху трафика през пролива, би означавало, че войната, започната от САЩ и Израел през февруари, е довела до голяма промяна в баланса на регионалните сили в полза на Техеран. Преди войната проливът беше отворен за всички кораби без такси.
На фона на по-широките дипломатически усилия в региона, Иран и Оман провеждат двустранни разговори за Ормузкия проток, който се контролира от двете държави чрез северния и южния канал. Иран съобщи за "значителен напредък". Междувременно обаче Техеран предупреди държавите от Персийския залив, че всяка нова атака на САЩ срещу негова територия ще предизвика ответни мерки срещу критична енергийна инфраструктура в региона. Според пет източника Иран се стреми да повиши цената на последствията на военните действия, като заплашва най-близките регионални съюзници на Вашингтон.
"Предупреждението на Иран беше недвусмислено - ако Америка атакува инфраструктурата на Иран, те ще отвърнат на удара, като ударят енергийни съоръжения в Персийския залив и други регионални цели", коментира източник от Персийския залив. Иран отвръща на ударите с ракети и дронове срещу съюзниците на Вашингтон в региона, като същевременно атакува и търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток без негово разрешение.
На митинг в Лас Вегас Тръмп изрази предпочитание към дипломацията: "Предпочитам да сключа сделка, защото не искам да убивам хора. Не искам да убивам хора, но в един момент ще го направим."
Иран съобщава за над 3400 загинали, след като САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари, докато САЩ информират за 18 загинали военнослужещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добро утро на всички путинисти
Коментиран от #3, #4, #13, #19
09:40 06.08.2026
2 Милиционерски позор
Коментиран от #17
09:40 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ои8уйхътгрф
09:43 06.08.2026
6 Вашето мнение
09:43 06.08.2026
7 Пич
Вчера и Тръмп се опули!!!
09:43 06.08.2026
8 войната на сащ исраел влошаване
Коментиран от #24
09:45 06.08.2026
9 дядо Дони
09:46 06.08.2026
10 Тръмп отчаяно се нуждае от някакъв мир,
Иран и Оман се договарят без него и ще сключат договор за Ормуз , който е изгоден за тях. Това означава, че ще наложат такси за преминаване през Протока, независимо как ще ги назоват. А Тръмп ще ги приеме, понеже няма друг изход! Ще измисли някаква дипломатическа врътка, с която да прикрие поражението си!
Но... подозирам как точно по време на американските избори Иран отново ще изостри напрежението в Залива, цените нна горивата пак ще фръкнат нагоре и ако американците пак не се усетят какво чудо са си натресли за президент, значи си заслужават излагацията!
09:48 06.08.2026
11 Стенли
09:48 06.08.2026
12 Коста
09:51 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цялата Тръмпова администрация
Провалът им е абсолютно закономерен и това го разправяме от месеци.
Тръмп проваля и Украйна, ако не е той , Путин няма да бъде толкова ербап!
Иран упорито работи за двете си главни цели:
1. да унизи Тръмп.
2. да срине репутацията на САЩ като световен хегемон , който налага световния ред.
Това ще има сериозни глобални последици, за които малко хора се досещат днес!
Предупреждаваме за това не за пръв път- светът ще стане арена на малки локални сблъсъци, които всеки кандидат- диктатор ще си позволи да води.
Всеобщият хаос и несигурност ще доведат до масово обедняване, инфлация, спад на икономиките,
най- много ще пострадат бедните, болните, възрастните и третия свят.
Коментиран от #22
09:56 06.08.2026
15 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Тръмп ги почва пак.
Коментиран от #18, #33
09:58 06.08.2026
16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Думкам си Иран
Когато си искам
И нема кой да мъ спре
10:00 06.08.2026
17 Путин
До коментар #2 от "Милиционерски позор":Сорос ни направи да сме многоходови. Преди това бяхме едноходови
10:00 06.08.2026
18 БИБИ ГРАМОВЕРЖЕЦЪТ
До коментар #15 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":И аз и аз ша ги почвам, аятоласите.
10:01 06.08.2026
19 Констатация
До коментар #1 от "Добро утро на всички путинисти":Всички български путинисти без изключение са увредени...
10:01 06.08.2026
20 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
И щатските изтребители са там
Само Тръмп да даде знак.
10:02 06.08.2026
21 Тръмп бомби Путин и аятоласите
10:05 06.08.2026
22 Вашето мнение
До коментар #14 от "Цялата Тръмпова администрация":Единственото, което ще се случи, когато сащ се превърнат в треторазрядна пиратска държава е, че ще спреш да си лакираш ноктите и ще престанеш да се надяваш, че мъжко може да забременее.
Коментиран от #34
10:06 06.08.2026
23 Цеко
Коментиран от #30
10:10 06.08.2026
24 оня с коня
До коментар #8 от "войната на сащ исраел влошаване":Това че целият Ормуз бил Ирански е пълен Абсурд.В Имотното Право съществува Железен закон че Проходимостта трябма да е гарантирана,т.е. примерно ако в Средата на Нивата ти има нивичка на друг Собственик,следва да се осигури Достъп,ако Междублоковото пространство е частна собственос,следва да се осигури Проход за преминаващите съседни живущи и т.н.При Акваторията е Абс. Същото - НЕ МОЖЕ дадена държава да обсеби цялата водна площ около бреговете си и да няма Междунар. Води!
Коментиран от #25, #27
10:10 06.08.2026
25 Вашето мнение
До коментар #24 от "оня с коня":Пази си твоя проход, остави на мъжете да решават, чий е ормуз.
Коментиран от #35
10:12 06.08.2026
26 ХиХи
10:34 06.08.2026
27 Пилотът Гошу
До коментар #24 от "оня с коня":В законодателството на една страна в състояние на мир е така, въпреки това има много примери за обратното, даже в Германия. Тук обаче става въпрос за Ормузкия проток. Щом САЩ може да го затвори, а те са на хиляди километри от там, значи няма какво да цитираш законите... Правото на силата важи в пълна мяра навсякъде, въпреки заблудата от последните десетилетия на някои, че това не е така...
10:37 06.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мишел
10:51 06.08.2026
30 Ъъъ
До коментар #23 от "Цеко":Абсолютно! И нямаше да преговаря, ако имаше с какво да ги бомби/защитава базите си. Прочети Вашингтон Пост по темата.... Имало е много сериозен словесен сблъсък с псувни и викове между Тръмп и Хегсет по въпроса със запасите.... Тръмп е обвинил Хегсет за липсата на ракети, който пък е накиснал своя заместник... 🤣
10:55 06.08.2026
31 Мишел
10:57 06.08.2026
32 ВЛИЗАЩИ В ПРОТОКА!?!!
11:03 06.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Недей да говориш от собствен опит!
До коментар #22 от "Вашето мнение":Не споделяй розовите си сънища с форума!
11:06 06.08.2026
35 Ти къде се слагаш
До коментар #25 от "Вашето мнение":при мъжете , скъпа!
11:07 06.08.2026