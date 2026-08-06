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Белият дом мълчи! Получава ли Техеран контрол върху Ормузкия проток със сделката с Оман?

Белият дом мълчи! Получава ли Техеран контрол върху Ормузкия проток със сделката с Оман?

6 Август, 2026 09:37 1 680 35

  • иран-
  • оман-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Споразумение, което дава на Иран правомощия върху трафика през пролива, би означавало, че войната, започната от САЩ и Израел през февруари, е довела до голяма промяна в баланса на регионалните сили в полза на Техеран

Белият дом мълчи! Получава ли Техеран контрол върху Ормузкия проток със сделката с Оман? - 1
Reuters Reuters

Обсъжданото споразумение между Иран и Оман, което може да помогне за прекратяване на петмесечната война между Иран и Съединените щати, предвижда Техеран да получи контрол върху корабите, влизащи в Персийския залив през Ормузкия проток, съобщават пред Reuters високопоставен ирански източник и двама регионални служители. Това би било една от най-големите отстъпки досега за Иран.

За момента няма коментар от САЩ по темата. Президентът Доналд Тръмп заяви, че сключването на сделката за повторно отваряне на пролива е предстояща, но също американски представители многократно изтъкват, че Съединените щати никога няма да се съгласят Иран да контролира достъпа до най-важния търговски маршрут в света за доставки на енергийни суровини.

Споразумение, което дава на Иран правомощия върху трафика през пролива, би означавало, че войната, започната от САЩ и Израел през февруари, е довела до голяма промяна в баланса на регионалните сили в полза на Техеран. Преди войната проливът беше отворен за всички кораби без такси.

На фона на по-широките дипломатически усилия в региона, Иран и Оман провеждат двустранни разговори за Ормузкия проток, който се контролира от двете държави чрез северния и южния канал. Иран съобщи за "значителен напредък". Междувременно обаче Техеран предупреди държавите от Персийския залив, че всяка нова атака на САЩ срещу негова територия ще предизвика ответни мерки срещу критична енергийна инфраструктура в региона. Според пет източника Иран се стреми да повиши цената на последствията на военните действия, като заплашва най-близките регионални съюзници на Вашингтон.

"Предупреждението на Иран беше недвусмислено - ако Америка атакува инфраструктурата на Иран, те ще отвърнат на удара, като ударят енергийни съоръжения в Персийския залив и други регионални цели", коментира източник от Персийския залив. Иран отвръща на ударите с ракети и дронове срещу съюзниците на Вашингтон в региона, като същевременно атакува и търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток без негово разрешение.

На митинг в Лас Вегас Тръмп изрази предпочитание към дипломацията: "Предпочитам да сключа сделка, защото не искам да убивам хора. Не искам да убивам хора, но в един момент ще го направим."

Иран съобщава за над 3400 загинали, след като САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари, докато САЩ информират за 18 загинали военнослужещи.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро на всички путинисти

    10 28 Отговор
    Здравейте селски бек 0 ве, комунета и копейки по строежите!

    Коментиран от #3, #4, #13, #19

    09:40 06.08.2026

  • 2 Милиционерски позор

    5 15 Отговор
    5 г срам

    Коментиран от #17

    09:40 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ои8уйхътгрф

    6 1 Отговор
    И всички тези са 20 пъти по-добре от гнусните uбpukчuu като тебе

    09:43 06.08.2026

  • 6 Вашето мнение

    29 1 Отговор
    Мълчи дони като бит прайдаджия. Сащ приключи с хегемонията си още с началото на СВО.

    09:43 06.08.2026

  • 7 Пич

    31 2 Отговор
    Когато казвам, не приказвам!!! Не само паветниците се опулиха когато казах, че Тръмп ще свърши ракетите!!!
    Вчера и Тръмп се опули!!!

    09:43 06.08.2026

  • 8 войната на сащ исраел влошаване

    28 1 Отговор
    Нищо не получава Иран.Прохода си е техен и ще го експлоатират като си искат.Ще плащате такси яко.Като не ще те оправяте се!

    Коментиран от #24

    09:45 06.08.2026

  • 9 дядо Дони

    13 1 Отговор
    Ако имах още ракети щяхте да видите.....

    09:46 06.08.2026

  • 10 Тръмп отчаяно се нуждае от някакъв мир,

    25 2 Отговор
    за да може да се оттегли с някакво достойнство от блатото, в което сам се намърда в Иран!

    Иран и Оман се договарят без него и ще сключат договор за Ормуз , който е изгоден за тях. Това означава, че ще наложат такси за преминаване през Протока, независимо как ще ги назоват. А Тръмп ще ги приеме, понеже няма друг изход! Ще измисли някаква дипломатическа врътка, с която да прикрие поражението си!

    Но... подозирам как точно по време на американските избори Иран отново ще изостри напрежението в Залива, цените нна горивата пак ще фръкнат нагоре и ако американците пак не се усетят какво чудо са си натресли за президент, значи си заслужават излагацията!

    09:48 06.08.2026

  • 11 Стенли

    15 2 Отговор
    И ква стана тя , както се казва в една българска поговорка , вместо да му извади очите му изписа вежди ,че и работата на бай Дончо е такава специално за Иран

    09:48 06.08.2026

  • 12 Коста

    19 1 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче постоянно чути Тъпомера! Тъпомера има ново име, Тръмпомер!

    09:51 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цялата Тръмпова администрация

    12 2 Отговор
    са аматьори.
    Провалът им е абсолютно закономерен и това го разправяме от месеци.
    Тръмп проваля и Украйна, ако не е той , Путин няма да бъде толкова ербап!

    Иран упорито работи за двете си главни цели:
    1. да унизи Тръмп.
    2. да срине репутацията на САЩ като световен хегемон , който налага световния ред.

    Това ще има сериозни глобални последици, за които малко хора се досещат днес!
    Предупреждаваме за това не за пръв път- светът ще стане арена на малки локални сблъсъци, които всеки кандидат- диктатор ще си позволи да води.
    Всеобщият хаос и несигурност ще доведат до масово обедняване, инфлация, спад на икономиките,
    най- много ще пострадат бедните, болните, възрастните и третия свят.

    Коментиран от #22

    09:56 06.08.2026

  • 15 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 10 Отговор
    Не слушкат ли аятоласите
    Тръмп ги почва пак.

    Коментиран от #18, #33

    09:58 06.08.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 9 Отговор
    Думкам си Путин
    Думкам си Иран
    Когато си искам
    И нема кой да мъ спре

    10:00 06.08.2026

  • 17 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Милиционерски позор":

    Сорос ни направи да сме многоходови. Преди това бяхме едноходови

    10:00 06.08.2026

  • 18 БИБИ ГРАМОВЕРЖЕЦЪТ

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    И аз и аз ша ги почвам, аятоласите.

    10:01 06.08.2026

  • 19 Констатация

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро на всички путинисти":

    Всички български путинисти без изключение са увредени...

    10:01 06.08.2026

  • 20 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 11 Отговор
    Самолетоносачите са там
    И щатските изтребители са там
    Само Тръмп да даде знак.

    10:02 06.08.2026

  • 21 Тръмп бомби Путин и аятоласите

    1 10 Отговор
    САЩ поддържат масирано военноморско присъствие в по-широкия регион на Близкия изток и акваториите около Персийския залив, включително ударни групи със самолетоносачи като USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush, които участват в бойни операции в Иран и в екваторията на червено море.

    10:05 06.08.2026

  • 22 Вашето мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Цялата Тръмпова администрация":

    Единственото, което ще се случи, когато сащ се превърнат в треторазрядна пиратска държава е, че ще спреш да си лакираш ноктите и ще престанеш да се надяваш, че мъжко може да забременее.

    Коментиран от #34

    10:06 06.08.2026

  • 23 Цеко

    1 11 Отговор
    Аятоласите са на път да се прецекат сериозно...Тръмпиньо няма да ги жали. Скоро няма да им дадва и това, което им беше обещал в предходното споразумение, да са го взели. Сделка с тези фанатици може да се постигне САМО със сила и трябва яко бомбене, за да им дойде акъла.

    Коментиран от #30

    10:10 06.08.2026

  • 24 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "войната на сащ исраел влошаване":

    Това че целият Ормуз бил Ирански е пълен Абсурд.В Имотното Право съществува Железен закон че Проходимостта трябма да е гарантирана,т.е. примерно ако в Средата на Нивата ти има нивичка на друг Собственик,следва да се осигури Достъп,ако Междублоковото пространство е частна собственос,следва да се осигури Проход за преминаващите съседни живущи и т.н.При Акваторията е Абс. Същото - НЕ МОЖЕ дадена държава да обсеби цялата водна площ около бреговете си и да няма Междунар. Води!

    Коментиран от #25, #27

    10:10 06.08.2026

  • 25 Вашето мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Пази си твоя проход, остави на мъжете да решават, чий е ормуз.

    Коментиран от #35

    10:12 06.08.2026

  • 26 ХиХи

    4 0 Отговор
    Же бай пън Бидоня и Трън сифоня напрайха Америка за смех. А представи си ти че се пробват на Китай, направо ша ги върнат при Индиянците

    10:34 06.08.2026

  • 27 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    В законодателството на една страна в състояние на мир е така, въпреки това има много примери за обратното, даже в Германия. Тук обаче става въпрос за Ормузкия проток. Щом САЩ може да го затвори, а те са на хиляди километри от там, значи няма какво да цитираш законите... Правото на силата важи в пълна мяра навсякъде, въпреки заблудата от последните десетилетия на някои, че това не е така...

    10:37 06.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    1 0 Отговор
    Ако Техеран не получава контрол, Тръмп щеше да се похвали.

    10:51 06.08.2026

  • 30 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цеко":

    Абсолютно! И нямаше да преговаря, ако имаше с какво да ги бомби/защитава базите си. Прочети Вашингтон Пост по темата.... Имало е много сериозен словесен сблъсък с псувни и викове между Тръмп и Хегсет по въпроса със запасите.... Тръмп е обвинил Хегсет за липсата на ракети, който пък е накиснал своя заместник... 🤣

    10:55 06.08.2026

  • 31 Мишел

    2 0 Отговор
    САЩ не постигнаха нито една от обявените цели на войната, която обявиха на Иран. Така те загубиха и тази война, както всички техни войни от 1946 г, насам.

    10:57 06.08.2026

  • 32 ВЛИЗАЩИ В ПРОТОКА!?!!

    0 0 Отговор
    ПРАЗНИ А ИЗЛИЗАЩИТЕ ПЪЛНИ СЪС ПЕТРОЛ ГАЗ. ТОВА ЩО НЕ ГО ПИШИТЕ. ГОЛЯМА ОТСТЪПКА ГОЛЕМААААА. МЕНКАТ СЕ ЛЪЖАТ НИ ТЕ ВСИЧКИ ОБЛАГИ ЩЕ ИМАТ А МОЖЕ БИ И ТАКСИ.

    11:03 06.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Недей да говориш от собствен опит!

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Не споделяй розовите си сънища с форума!

    11:06 06.08.2026

  • 35 Ти къде се слагаш

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вашето мнение":

    при мъжете , скъпа!

    11:07 06.08.2026

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