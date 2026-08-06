25 години без Жоржи Амаду – разказвачът на Бразилия

На 6 август се навършват 25 години от смъртта на Жоржи Амаду – един от най-известните и превеждани бразилски писатели. Авторът на „Габриела, карамфил и канела“, „Дона Флор и нейните двама съпрузи“ и „Капитани на пясъка“ умира през 2001 г. в Салвадор, щата Баия, само четири дни преди да навърши 89 години.

Жоржи Амаду е роден на 10 август 1912 г. в района на Итабуна, сред какаовите плантации на Южна Баия. Местната природа, социалните конфликти и пъстрият свят на бразилското общество по-късно се превръщат в основни теми в творчеството му.

Първия си роман – „Страната на карнавала“, Амаду публикува едва 18-годишен. През следващите шест десетилетия създава десетки романи, разкази, пиеси и мемоарни произведения. Книгите му представят живота на бедните, работниците, децата от улицата, рибарите и хората от покрайнините, но същевременно са изпълнени с хумор, чувственост и ярки образи.

В ранния период от кариерата си писателят е свързан с Бразилската комунистическа партия и активно участва в политическия живот. Избран е за депутат, но впоследствие партията е забранена, а Амаду прекарва част от живота си в изгнание. Постепенно произведенията му се отдалечават от пряката политическа пропаганда и се насочват към културата, религиите, традициите и човешките страсти в Баия.

Сред най-популярните му книги са „Капитани на пясъка“, „Жубиаба“, „Мъртво море“, „Габриела, карамфил и канела“, „Дона Флор и нейните двама съпрузи“, „Тиета от Агрести“ и „Палатката на чудесата“. Много от творбите му са адаптирани за киното, телевизията и театъра, което допринася за международната му популярност.

Персонажите на Жоржи Амаду често са обикновени хора, изправени срещу бедността, предразсъдъците и несправедливостта. Женските му образи са силни, независими и жизнени, а градът Салвадор и щатът Баия присъстват почти като самостоятелни герои.

Творчеството на писателя е преведено на десетки езици и има огромен принос за начина, по който Бразилия е възприемана по света. Според британския вестник „Гардиън“ Амаду е сред авторите, които в най-голяма степен са повлияли върху образа на страната както пред бразилците, така и пред международната публика.

Четвърт век след смъртта му романите на Жоржи Амаду продължават да привличат читателите със своята човечност, колорит и непримиримост към социалната несправедливост. Неговата Баия остава свят на музика, любов, магия и болезнени обществени различия – свят, който превърна бразилския писател в една от големите фигури на литературата на XX век.