Треньорът на Левски: Обстоятелствата нямат значение, дойдохме за победа и съм горд

Наставникът на Левски Хулио Веласкес коментира успеха с 1:0 и общ резултат 2:0 над Кайрат Алмати, което донесе и класиране на плейофите на Шампионската лига за шампиона на България.

"Много труден мач трябваше да изиграем. По различен начин стоеше съперникът в сравнение с мача в София. Трябваше да обръщат резултат, бяха догонващи. Заслужена победа. Имахме много добри преходи в атака, с които можехме да затворим мача със следващ гол. Имаше моменти от мача, в които трябваше и да страдаме. Усвояваха добре пространствата между линиите. Трябваше да поправим някои неща и да се съберем. Имахме проблеми в края на първата част. Проблемът беше как излизаше техен играч между линиите. Трябваше да се адаптираме към това, което правеше. Мисля, че поправихме нещата през втората част. Разбрахме как да стоим по-добре в атака и как да притежаваме топката през второто полувреме. Въпреки терена, успявахме да обърнем фланговете, нещо, което търсихме. Определено се появи чистото положение пред нас и можехме да затворим по-рано мача. Трябва да вземем абсолютно всички обстоятелства, които съпътстваха мача. Без съмнение изиграхме много силен двубой. Много важна фаза успяхме да преодолеем в турнира. Оставам безмълвен и съм без думи, имаме вече сигурно участие в Лига Европа. Невероятни думи за публиката, за играчите, накараха ме отново да се чувствам много горд", заяви той.

"Искам да отбележа, че не беше и толкова лесно. Трябваше да съзряваме и променяме някои неща по време на мача. Жизненоважно е отношението и себераздаването на играчите. Преди да излезем на терена в този мач, говорихме в съблекалнята за това – температурата и теренът нямат значение, дошли сме за победа и това беше важното да сме с тази нагласа, с този начин на мислене, а не да пазим резултата", добави наставникът на Левски.

"Предстои мач уикенда в първенството и ще видим как ще процедираме. През следващата седмица ще мислим за евротурнирите. Трябва да обсъдим дали ще отменим мача със Славия, но ще поставим картите на масата и ще решим. Имаме срок, в който да бъде взето решението. Тази вечер на спокойствие ще обсъдим нещата", завърши Хулио Веласкес.