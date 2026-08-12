Спортът по ТВ в сряда (12 август)

09.00 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1
10.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3
12.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - трети ден Евроспорт 1, БНТ 3
15.30 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.00 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - трети ден Евроспорт 1, БНТ 3
22.00 ПСЖ – Астън Вила МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
01.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
03.30 Крузейро - Фламенго МАХ Спорт 4
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА