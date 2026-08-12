Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (12 август)

Спортът по ТВ в сряда (12 август)

12 Август, 2026 06:15 504 0

  • тв спорт-
  • споет тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (12 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1

10.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3

12.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - трети ден Евроспорт 1, БНТ 3

15.30 Снукър: Чайна оупън, втори кръг Евроспорт 1

21.00 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - трети ден Евроспорт 1, БНТ 3

22.00 ПСЖ – Астън Вила МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

01.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1

03.30 Крузейро - Фламенго МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове